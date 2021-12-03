Женская сборная России разгромила Камерун на старте чемпионата мира по гандболу

«Газета.Ru» поздравляет сборную России с победой и заканчивает онлайн-трансляцию. Спасибо, что были с нами!
Все, игра окончена! Сборная России одержала уверенную победу над Камеруном, если не считать стартовых нескольких минут. Но следующий матч будет тяжелее — 5 игра подопечные Людмилы Бодниевой сыграют с Польшей.
Сборная Камеруна пытается в последние минуты хотя бы довести счет своих мячей до 20, но шансов на это все меньше.
ГОЛ! И снова Сабирова реализует свою попытку. Задумчив Серж Гебого, сомневается, что можно спасти игру. 30:15
Курьезный момент, но положительный — Полина Каплина умудрилась отбить мяч, находясь спиной к бросавшей сопернице.
Неприятный момент, Щербак попадает мячом в лицо вратарю сборной Камеруна Берте Абьянбакон. Спортсменке быстро оказали помощь, игра продолжается.
ГОЛ! Горшкова забивает с острого угла после остроумной передачи Манагаровой, и аплодирует Бодниева. 27:12
ГОЛ! Камерун остается в меньшинстве после фола, Россия получает пенальти, и Таженова точна. 26:12
Камерун зарабатывает пенальти, но Эко попадает в штангу! Что ж, не каждым же броском ей забивать.
ГОЛ! Отличная атака удалась россиянкам, Щербак забивает. Ольга впервые за матч появилась в игре. 19:11
И в первой же атаке Камерун забивает — это снова Эко. Пробила она, кстати, Полину Каплину, которая сменила Лагину в воротах. 17:11
Завершен первый тайм. В начале встречи соперницы прощупывали друг друга, затем выдали равный результативный отрезок, ненадолго преимущество получила сборная Камеруна. Но затем сборная России заиграла в полную силу и уверенно ушла в отрыв. Ждем вторую половину встречи.
ГОЛ! А вот и Россия заработала пенальти, Никитина точна. При этом результативную атаку наша команда провела при пустых воротах. 14:8
Не дают россиянки забросить Эко, но ценой фола со стороны Зеленковой, которая получает две минуты. Сама пострадавшая реализует семиметровый. 13:8
ГОЛ! Первый мяч Зеленковой — эффектно Катя ушла от двух соперниц и пробила в сетку. Уже двукратное преимущество у России! 12:6
ГОЛ! Чуть расслабились камерунские спортсменки, и Маркова их наказала. Тайм-аут берет главный тренер сборной Камеруна Серж Гебого. 10:6
ГОЛ! А вот с броском Скоробогатченко камерунский вратарь не справилась, снова Россия впереди. 7:6
Камерун продолжает атаковать, мяч попал в штангу. Контратака россиянок завершилась впечатляющим сейвом Бедианг после броска Фоминой.
Какая динамичная игра пошла! Камерунки буквально в течение 15 секунд дважды поражают ворота России, и Людмила Бодниева берет ранний тайм-аут. 4:5
ГОЛ! Илларионова наконец открыла счет, реализовав большинство — чуть раньше двухминутный штраф получила Ясмин Ючум. 1:0
Почти в упор расстреливала чужие ворота Сабирова, но чудом среагировала камерунский вратарь Изабель Бедианг. Хороший момент был!
Кларисс Маджуфанг отправила мяч в сетку ворот Насти Лагиной, но секундой ранее прозвучал свисток — фол, гол не засчитан.
Африканская команда провела первую атаку, которая завершилась броском по воротам россиянок — но Сириель Эбанга промахнулась.
Вот как выглядит заявка сборной России на турнир: Полина Горшкова (вратарь), Анастасия Лагина, Елена Михайличенко, Ольга Фомина, Карина Сабирова, Екатерина Ильина, Валерия Кирдяшева, Юлия Манагарова, Антонина Скоробогатченко, Вероника Никитина, Милана Таженова, Анастасия Илларионова, Екатерина Зеленкова, Ольга Щербак, Юлия Маркова, Полина Каплина (вратарь).
Отметим, что из-за санкций WADA сборная России выступает на чемпионате мира под флагом Федерации гандбола России. Соответственно, вместо национального гимна страны на турнире будет звучать фрагмент концерта №1 для фортепиано с оркестром Чайковского. Впрочем, представители России в различных видах спорта давно доказали, что это их не смущает.
По сравнению с прошедшими минувшим летом Олимпийскими играми, где россиянки завоевали серебро, состав нашей команды существенно обновился. Приостановили карьеру прежние лидеры сборной Анна Вяхирева, Анна Седойкина, Владлена Бобровникова и другие. Да и руководит командой теперь другой специалист: впервые в новейшей истории сборной России ее возглавляет женщина, Людмила Бодниева. Впрочем, работа в сборной ей не в новинку, она и раньше входила в состав тренерского штаба.
Чемпионат мира проходит в четырех городах Испании — Лирии, Торревьехе, Гранольерсе и Кастельоне. Россия все матчи предварительного этапа проведет в Лирии. Стартует она матчем с Камеруном, а затем сыграет с Польшей и Сербией — 5 и 7 декабря соответственно.