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Спорт

Начали за здравие: Россия разгромила Камерун на женском ЧМ по гандболу

Женская сборная России разгромила Камерун на старте чемпионата мира по гандболу

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В первом туре чемпионата мира по гандболу женская сборная России принимаема национальную команду Камеруна. Встреча завершилась со счетом 40:18 в пользу российской команды. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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«Газета.Ru» поздравляет сборную России с победой и заканчивает онлайн-трансляцию. Спасибо, что были с нами!

Матч завершен

Все, игра окончена! Сборная России одержала уверенную победу над Камеруном, если не считать стартовых нескольких минут. Но следующий матч будет тяжелее — 5 игра подопечные Людмилы Бодниевой сыграют с Польшей.

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'60

Зеленкова издалека бросала, но мимо.

'60

Один мяч напоследок отыгрывает Камерун, но это не меняет общей картины. 40:18

'59

ГОЛ! Есть 40-й! Кирдяшева поражает чужие ворота. 40:17

'58

Сборная Камеруна пытается в последние минуты хотя бы довести счет своих мячей до 20, но шансов на это все меньше.

'57

ГОЛ! Это Фомина отличилась. 39:17

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100%
'56

Зеленкова прорывалась к чужим воротам, но завязали ее камерунские защитники.

'55

Тащит Каплина бросок с близкого расстояния.

'55

ГОЛ! Зеленкова едва не рвет сетку. 38:17

'54

Отыгрывает один мяч Камерун, но уже давно все в этом матче ясно. 37:17

'54

ГОЛ! Отличный бросок Марковой с острого угла, мяч от дальней штанги попадает в сетку. 37:16

'53

Статистика бросков 54:39 в пользу России.

'52

Тайм-аут берет Гебого.

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'51

ГОЛ! Илларионова доводит отрыв сборной России до 20 мячей. 36:16

'50

ГОЛ! Россия не позволяет соперницам сокращать. 35:16

'50

Ах, обидно. Каплина отбила мяч, но от ее рук он отскочил в сетку. 34:16

'49

ГОЛ! Илларионова вновь делает преимущество России двукратным. 34:15

'48

Камерунская команда пытается чего-то добиться у чужих ворот, но все атаки захлебываются.

'47

ГОЛ! Россия заработала пенальти, Кирдяшева реализует. 33:15

'46

Атакует Камерун, но вторым темпом с убойной позиции мажет африканская спортсменка.

'45

ГОЛ! Блестяще уходит в отрыв Манагарова. 32:15

'45

ГОЛ! Первый мяч Щербак в этом матче. 31:15

'44

ГОЛ! И снова Сабирова реализует свою попытку. Задумчив Серж Гебого, сомневается, что можно спасти игру. 30:15

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'43

Дважды подряд не очень уверенно Каплина действует, и два мяча забивают камерунки. 29:15

'42

ГОЛ! Сабирова забивает. 29:13

'42

Курьезный момент, но положительный — Полина Каплина умудрилась отбить мяч, находясь спиной к бросавшей сопернице.

'41

Эбанга один мяч отыгрывает. 28:13

'41

Неприятный момент, Щербак попадает мячом в лицо вратарю сборной Камеруна Берте Абьянбакон. Спортсменке быстро оказали помощь, игра продолжается.

'40

Не успела Кирдяшева появиться на площадке, как сразу заработала двухминутное удаление.

'40

ГОЛ! Россия уже неостановима, разрыв все растет. 28:12

'39

ГОЛ! Горшкова забивает с острого угла после остроумной передачи Манагаровой, и аплодирует Бодниева. 27:12

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'38

ГОЛ! Камерун остается в меньшинстве после фола, Россия получает пенальти, и Таженова точна. 26:12

'37

ГОЛ! Горшкова реализует свой третий бросок из четырех! 25:12

'36

ГОЛ! Снова отлично завершила атаку Манагарова, 24:12

'36

Камерун зарабатывает пенальти, но Эко попадает в штангу! Что ж, не каждым же броском ей забивать.

'35

ГОЛ! Горшкова теперь забила. 23:12

'34

ГОЛ! А вот с броском Ильиной Изабель не справилась. 22:12

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'34

И снова сейв в исполнении Бедианг!

'34

ГОЛ! Еще один мяч Манагаровой. 21:12

'33

Вырвалась Маджуфанг один на один с Каплиной и переиграла россиянку. 20:12

'33

ГОЛ! И Манагарова забила, отлично ушла в отрыв. 20:11

'33

ГОЛ! Отличная атака удалась россиянкам, Щербак забивает. Ольга впервые за матч появилась в игре. 19:11

'32

ГОЛ! Таженова забивает. 18:11

'31

И в первой же атаке Камерун забивает — это снова Эко. Пробила она, кстати, Полину Каплину, которая сменила Лагину в воротах. 17:11

'31

Второй тайм начался!

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Перерыв

Завершен первый тайм. В начале встречи соперницы прощупывали друг друга, затем выдали равный результативный отрезок, ненадолго преимущество получила сборная Камеруна. Но затем сборная России заиграла в полную силу и уверенно ушла в отрыв. Ждем вторую половину встречи.

'30

ГОЛ! Под занавес первого тайма Скоробогатченко забивает! 17:10

'30

ГОЛ! Никитина прорывается сквозь чужую оборону и точно бросает. 16:10

'29

Таженова получает две минуты, и Камерун сразу сокращает разрыв. 15:10

'28

Наседает сборная Камеруна, но пока еще забить не удается.

'27

Эко вновь поразила ворота сборной России. 15:9

'27

ГОЛ! Скоробогатченко отличилась. 15:8

'26

ГОЛ! А вот и Россия заработала пенальти, Никитина точна. При этом результативную атаку наша команда провела при пустых воротах. 14:8

'25

Не дают россиянки забросить Эко, но ценой фола со стороны Зеленковой, которая получает две минуты. Сама пострадавшая реализует семиметровый. 13:8

'24

ГОЛ! Мощнейший бросок нанесла Никитина, мяч от двух штанг залетел в сетку. 13:7

'24

Немного сокращает отставание Эко, главная звезда сборной Камеруна. 12:7

'23

ГОЛ! Первый мяч Зеленковой — эффектно Катя ушла от двух соперниц и пробила в сетку. Уже двукратное преимущество у России! 12:6

'22

Снова Лагина блокирует бросок, перестала получаться игра у сборной Камеруна.

'21

ГОЛ! Отличный бросок на паузе сделала Горшкова! 11:6

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'20

Лагина не позволяет соперницам забить седьмой. Нельзя теперь терять нашей команде преимущество.

'19

ГОЛ! Чуть расслабились камерунские спортсменки, и Маркова их наказала. Тайм-аут берет главный тренер сборной Камеруна Серж Гебого. 10:6

'18

ГОЛ! И тут же Маркова забивает! 9:6

'18

ГОЛ! Скоробогатченко увеличивает преимущество до двух мячей. 8:6

'17

А вот и Лагина показала свои навыки, спасла ворота после опасного броска.

'16

Летиция Атеба сфолила на Марковой, но удаления не получила.

'15

ГОЛ! А вот с броском Скоробогатченко камерунский вратарь не справилась, снова Россия впереди. 7:6

'14

Камерун продолжает атаковать, мяч попал в штангу. Контратака россиянок завершилась впечатляющим сейвом Бедианг после броска Фоминой.

'14

ГОЛ! Маркова сравнивает счет. 6:6

'13

Снова в большинстве Россия — две минуты получает Калтум Эко за тычок в лицо Скоробогатовой.

'12

После паузы Маркова забила пятый, но тут же Камерун ответил голом Эбанга. 5:6

'11

Какая динамичная игра пошла! Камерунки буквально в течение 15 секунд дважды поражают ворота России, и Людмила Бодниева берет ранний тайм-аут. 4:5

'11

ГОЛ! Снова Фомина выводит нашу команду вперед. 4:3

'10

И тут же третий Россия пропускает — многовато. 3:3

'9

Второй мяч забивает Камерун, это Селеста Нгуоко. 3:2

'8

ГОЛ! Тяжело раскачивались соперницы, но теперь уже третий Россия забивает. 3:1

'8

Уже Камерун забивает — Маждуфанг. 2:1

'7

ГОЛ! И тут же второй забивают россиянки — это наш капитан Фомина увеличила преимущество. 2:0

'6

ГОЛ! Илларионова наконец открыла счет, реализовав большинство — чуть раньше двухминутный штраф получила Ясмин Ючум. 1:0

'5

Почти в упор расстреливала чужие ворота Сабирова, но чудом среагировала камерунский вратарь Изабель Бедианг. Хороший момент был!

'4

Кларисс Маджуфанг отправила мяч в сетку ворот Насти Лагиной, но секундой ранее прозвучал свисток — фол, гол не засчитан.

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'3

Михайличенко прорвалась к чужим воротам, но ее бросок заблокирован.

'2

Африканская команда провела первую атаку, которая завершилась броском по воротам россиянок — но Сириель Эбанга промахнулась.

'1

Сборная России начинала с центра, но первая ее атака завязла в камерунский обороне.

'1

Матч начался!

19:58

Вот как выглядит заявка сборной России на турнир: Полина Горшкова (вратарь), Анастасия Лагина, Елена Михайличенко, Ольга Фомина, Карина Сабирова, Екатерина Ильина, Валерия Кирдяшева, Юлия Манагарова, Антонина Скоробогатченко, Вероника Никитина, Милана Таженова, Анастасия Илларионова, Екатерина Зеленкова, Ольга Щербак, Юлия Маркова, Полина Каплина (вратарь).

19:55

Отметим, что из-за санкций WADA сборная России выступает на чемпионате мира под флагом Федерации гандбола России. Соответственно, вместо национального гимна страны на турнире будет звучать фрагмент концерта №1 для фортепиано с оркестром Чайковского. Впрочем, представители России в различных видах спорта давно доказали, что это их не смущает.

19:52

По сравнению с прошедшими минувшим летом Олимпийскими играми, где россиянки завоевали серебро, состав нашей команды существенно обновился. Приостановили карьеру прежние лидеры сборной Анна Вяхирева, Анна Седойкина, Владлена Бобровникова и другие. Да и руководит командой теперь другой специалист: впервые в новейшей истории сборной России ее возглавляет женщина, Людмила Бодниева. Впрочем, работа в сборной ей не в новинку, она и раньше входила в состав тренерского штаба.

19:50

Чемпионат мира проходит в четырех городах Испании — Лирии, Торревьехе, Гранольерсе и Кастельоне. Россия все матчи предварительного этапа проведет в Лирии. Стартует она матчем с Камеруном, а затем сыграет с Польшей и Сербией — 5 и 7 декабря соответственно.

19:45

Стартует чемпионат мира по гандболу. В первом туре женская сборная России принимает национальную команду Камеруна. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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