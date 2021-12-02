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Спорт

Бабиков лидирует на этапе Кубка IBU: мужчины бегут спринт. LIVE

Биатлон. Кубок IBU. 2-й этап. Мужчины. Спринт, 10 км. ОНЛАЙН

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На втором этапе Кубка мира IBU по биатлону, который проходит в Норвегии, мужчины соревнуются в спринте на десять километров. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.
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Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
13:36

Пока никто не претендует на первое место, так что следим за двумя нашими биатлонистами, которые сейчас на дистанции.

13:34

ДАААА! Бабиков выигрывает у Андерсена на финише меньше секунды! 0,9! Это сто процентов медаль, да и на победу заявка!

13:32

5 секунд преимущество Антона на отметке 9,1 км. Держаться!

13:30

Никита Поршнев и Кирилл Стрельцов стартовали!

13:29

Филипп Андресен очень мощно прошел последний круг и становится лидером! 8,9 секунд его преимущество над партнером по команде Богетвейтом.

13:27

А Бабиков чисто проходит и вторую стрельбу, он становится лидером! 7 секунд преимущества, но надо ускоряться, ногами Антон соперникам проигрывает!

13:26

Мухамедзянов шестой пока на финише, 58 секунд проигрыша и три промахами. Ногами, кстати, отработал россиянин прилично!

13:23

Бабиков все попадает на лежке и уходит на дистанцию четвертым! Отставание рабочее — 8,8 секунд.

13:21

Мухамедзянов чисто отработал на стойке, но он только 18-й с почти минутным отставанием.

13:21

Богетвейт проиграл Зобелю на финишном круге, но все-таки сохранил лидерство! Было 11 секунд, стало 4,4. Немец очень хорош ногами, но лидирует теперь норвежец!

13:18

Норвежец Ф.Ф. Андерсен, как и его брат А.Ф Андерсен могут вмешаться в борьбу. Первый их них уходит со второго рубежа примерно в одном время с Богетвейтом.

13:17

Бабиков на первом круге проиграл лидеру 6,7 секунды.

13:15

Эээх. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Гараничев на последнем круге проиграл Зобелю 30 секунд с лишним, уходил с минус 14, пришел с минус 48. Пятое промежуточное место.

13:14

Ягер финиширует вторым, 36 секунд проиграл Зобелю.

13:13

Так. Богетвейт промахнулся разик на стойке, но все-таки обходит Зобеля на 11 секунд. Посмотрим, как пробежит последний круг!

13:12

Фомин четвертый на финише. Острелял четко, но вот ногами соперникам проиграл существенно.

13:11

Антон Бабиков стартовал.

13:10

Фратцшер оттеснил Бротье на третье место на финише, но проиграл Зобелю также много — 44 секунды.

13:09

А на разгоне и после первой стрельбе лидерство захватил норвежец Богетвейт. Ждем его на стойке.

13:08

Отметим швейцарца Ягера, он ушел со второго рубежа вторым, имея один промах.

13:07

А Гараничев точен на стойке, выходит на третье место с 13-ти секундным отставанием! Прибавляет Женя ногами!

13:06

У Мухамедзянова три промаха на первой стрельбе. Ужас.

13:06

Зобель на финише выиграл 46 секунд у Бротье. Это заявка на медаль.

13:05

Литовец Фомин точен на обоих рубежах и уходит на последний круг вторым!

13:04

Бротье на 10 секунд быстрее Стрелоу на финише гонки.

13:03

На финише немец Стрелоу обходит Ранту на полсекунды! Причем немец промахнулся дважды, а финн — ни разу.

13:02

У Мухамедзянова третий разгон и он всего 3 секунды уступает лидеру!

12:59

Зобель мажет один раз на стойке, но привозит 22 секунды Бротье.

12:58

Гараничев стреляет на ноль на лежке и уходит на дистанцию восьмым! 18 секунд отставания.

12:57

А после второго рубежа лидерство захватывает француз Бротье, даже с одним промахом он обходит финна. Хорошо идет по дистанции представитель сборной Франции.

12:56

Ильназ Мухамедзянов стартовал.

12:55

У Гараничева 16-й разгон, на 2,4 км от проигрывает лидеру 16 секунд. В своем стиле стартовал Евгений.

12:54

После первого рубежа лидируют три немца — Зобель, Фратцшер и Стрелоу.

12:53

А после второй стрельбы лидирует финн Ранта, у него ноль промахов и более 30 секунд преимущество над Клодом, который промазал по разу на каждой стрельбе.

12:51

Зобель отстрелял на ноль и становится лидером после первой стрельбы. 8,8 секунд он выигрывает у ближайшего преследователя.

12:50

Тем временем, стартовал Евгений Гараничев. Посмотрим, как он проявит себя здесь. На Кубке мира у него получалось все очень плохо.

12:46

Лучший разгон на отметке 2,4 у немца Забеля.

12:44

Финн Ранта становится лидером, опережает он француза и австрийца, которые имеют по одному промаху.

12:42

Австриец Питцер идет вторым после первого огневого рубежа.

12:40

Француз Клод показал лучший разгон на отметке 2,4, а затем стал лидером после первой стрельбы.

12:34

Текущий лидер общего зачета Кубка IBU немец Лукас Фратцшер стартует под 28-м номером.

12:30

Поехали!

12:20

Российскую команду в гонке будут представлять: 39. Евгений Гараничев 52. Ильназ Мухамедзянов 78. Антон Бабиков 102. Никита Поршнев 113. Кирилл Стрельцов.

12:16

Гонка начнется в 12.30 по московскому времени.

12:15

На втором этапе Кубка мира IBU по биатлону, который проходит в Норвегии, мужчины соревнуются в спринте на десять километров. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.

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