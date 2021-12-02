Биатлон. Кубок IBU. 2-й этап. Мужчины. Спринт, 10 км. ОНЛАЙН

Пока никто не претендует на первое место, так что следим за двумя нашими биатлонистами, которые сейчас на дистанции.
ДАААА! Бабиков выигрывает у Андерсена на финише меньше секунды! 0,9! Это сто процентов медаль, да и на победу заявка!
Филипп Андресен очень мощно прошел последний круг и становится лидером! 8,9 секунд его преимущество над партнером по команде Богетвейтом.
А Бабиков чисто проходит и вторую стрельбу, он становится лидером! 7 секунд преимущества, но надо ускоряться, ногами Антон соперникам проигрывает!
Мухамедзянов шестой пока на финише, 58 секунд проигрыша и три промахами. Ногами, кстати, отработал россиянин прилично!
Бабиков все попадает на лежке и уходит на дистанцию четвертым! Отставание рабочее — 8,8 секунд.
Богетвейт проиграл Зобелю на финишном круге, но все-таки сохранил лидерство! Было 11 секунд, стало 4,4. Немец очень хорош ногами, но лидирует теперь норвежец!
Норвежец Ф.Ф. Андерсен, как и его брат А.Ф Андерсен могут вмешаться в борьбу. Первый их них уходит со второго рубежа примерно в одном время с Богетвейтом.
Эээх. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Гараничев на последнем круге проиграл Зобелю 30 секунд с лишним, уходил с минус 14, пришел с минус 48. Пятое промежуточное место.
Так. Богетвейт промахнулся разик на стойке, но все-таки обходит Зобеля на 11 секунд. Посмотрим, как пробежит последний круг!
Фратцшер оттеснил Бротье на третье место на финише, но проиграл Зобелю также много — 44 секунды.
А на разгоне и после первой стрельбе лидерство захватил норвежец Богетвейт. Ждем его на стойке.
А Гараничев точен на стойке, выходит на третье место с 13-ти секундным отставанием! Прибавляет Женя ногами!
На финише немец Стрелоу обходит Ранту на полсекунды! Причем немец промахнулся дважды, а финн — ни разу.
А после второго рубежа лидерство захватывает француз Бротье, даже с одним промахом он обходит финна. Хорошо идет по дистанции представитель сборной Франции.
У Гараничева 16-й разгон, на 2,4 км от проигрывает лидеру 16 секунд. В своем стиле стартовал Евгений.
А после второй стрельбы лидирует финн Ранта, у него ноль промахов и более 30 секунд преимущество над Клодом, который промазал по разу на каждой стрельбе.
Зобель отстрелял на ноль и становится лидером после первой стрельбы. 8,8 секунд он выигрывает у ближайшего преследователя.
Тем временем, стартовал Евгений Гараничев. Посмотрим, как он проявит себя здесь. На Кубке мира у него получалось все очень плохо.
Финн Ранта становится лидером, опережает он француза и австрийца, которые имеют по одному промаху.
Француз Клод показал лучший разгон на отметке 2,4, а затем стал лидером после первой стрельбы.
Российскую команду в гонке будут представлять: 39. Евгений Гараничев 52. Ильназ Мухамедзянов 78. Антон Бабиков 102. Никита Поршнев 113. Кирилл Стрельцов.