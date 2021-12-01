Хаузер выиграла спринт на 2-м этапе Кубка мира по биатлону, Миронова — 20-я

17:15

Главный тренер сборной России Михаил Шашылов в эфире «Матч ТВ»:

«Пока нет объяснений сильному западению скорости на последних кругах у наших спортсменок. Поговорю с ними, сделаю выводы, потом расскажу вам.

Девчонки неплохо двигались, но допускать два промаха не надо, это многовато. Хотя бы один промах — и можем попадать в 20-ку, 30-ку. А в дальнейшем будем биться за победу, никаких проблем. Никакой паники. Посмотрите — где Витоцци, где Экхофф? Все течет, все меняется.

Какой состав будет на эстафету? Без Казакевич точно — нужно, чтобы появилась стабильность. С остальными поговорим. Борьба в эстафете будет за третье место — как минимум. Бронза должна быть нашей. Потенциал команды позволяет бороться за медали».