Хаузер выиграла спринт на 2-м этапе Кубка мира по биатлону, Миронова — 20-я

Результаты россиянок в гонке: Светлана Миронова — 20-я (+1,03,0 минуты); Кристина Резцова — 27-я (1:14,6), Ульяна Нигматуллина — 29-я (+1:16,3), Лариса Куклина — 43-я (+1:38,5), Ирина Казакевич — 45-я (+1:46,5), Валерия Васнецова — 63-я (+2:09,6).
Lisa Theresa Hauser with a perfect competition in snowy Oestersund - and the lead in the finish ahead of Elvria Oeberg! @OESVbiathlon | https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/VZGM006KBk— BMW IBU World Cup (@IBU_WC) December 2, 2021
Главный тренер сборной России Михаил Шашылов в эфире «Матч ТВ»:
«Пока нет объяснений сильному западению скорости на последних кругах у наших спортсменок. Поговорю с ними, сделаю выводы, потом расскажу вам.
Девчонки неплохо двигались, но допускать два промаха не надо, это многовато. Хотя бы один промах — и можем попадать в 20-ку, 30-ку. А в дальнейшем будем биться за победу, никаких проблем. Никакой паники. Посмотрите — где Витоцци, где Экхофф? Все течет, все меняется.
Какой состав будет на эстафету? Без Казакевич точно — нужно, чтобы появилась стабильность. С остальными поговорим. Борьба в эстафете будет за третье место — как минимум. Бронза должна быть нашей. Потенциал команды позволяет бороться за медали».
Первые слова Кристины Резцовой в эфире «Матч ТВ»:
«Когда выходила на старт, была сильно разогретой и первые два круга пробежала спокойно. А затем мышцы начали дубеть. Также замерзли пальцы, и мне потом с криками отогревали их в раздевалке, было больно. В пальцах вообще не было пластичности. Но когда бежишь, этого не замечаешь. Только на «стойке» я поняла, что с этим есть проблемы. Когда финишировала, осознала, что не чувствую пальцы. Ульяна Нигматуллина дула мне на них, грела, была ужасная боль.
Пока большой уверенности нет, но я рада, что сильных западений по скорости и провалов в стрельбе нет — выступаю стабильно. Надеюсь, в дальнейшем результаты будут только расти».
Слова Ульяны Нигматуллиной:
«Насколько мешает общение с журналистами перед гонкой? Иногда это просто неудобно. Холодно, а нужно остановиться, поговорить, прервать свою тренировку. И я в целом не любитель интервью, поэтому отказываюсь.
Самочувствие такое же, как на предыдущих гонках».
Лариса Куклина дала комментарий в эфире «Матч ТВ»:
«Сегодня планировала начать своим темпом и бороться сама с собой, чтобы показать хороший последний круг. Спринт для меня одна из самых тяжелых гонок. Дистанция всего 7,5 км. Все, что от 10 км и больше мне дается легче. А здесь тяжело разгоняться. Сегодня попыталась начать быстрее обычного, пошла суета, и это привело к тому, что я выдала не такой последний круг, который могу показать в идеале».
Победу в гонке одержала австрийка Лиза Тереза Хаузер, которая не допустила ни одного промаха. Поздравляем!
Серебро взяла скоростная шведка Эльвира Эберг, которая допустила два промаха, пробежала два штрафных круга и все равно заехала на подиум. Невероятная спортменка.
Бронза досталась белоруске Анне Соле.
Lisa Theresa Hauser wins today's Oestersund 7.5km sprint - and takes the lead in the Total Score!— BMW IBU World Cup (@IBU_WC) December 2, 2021
Lisa T. Hauser @OESVbiathlon
Elvira Oeberg @SWEOlympic
Hanna Sola @bybiathlon https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/NUCZo3n1jB
Первые слова Светланы Мироновой после финиша в эфире «Матч ТВ»:
«По ощущениям я пока что тяжелая функционально, но надеюсь, что скорость будет улучшаться. Сезон олимпийский, и лучшим вариантом было бы достичь самой оптимальной формы на Олимпиаде.
Сегодня скольжение было у всех немного туповатое. Это ощущалось у всех. Из-за погоды так получилось».
Казакевич явно расстроилась и начала сильно сдавать по скорости. На отметке 6,7 км она уступает лидерам уже 1:42,8 минуты.
УЖАСНО! Казакевич допустила два промаха на втором огневом рубеже (стоя). С отличными надеждами на высокое место надо попрощаться. В начале сезона у Казакевич серьезные проблемы со стрельбой. Что ж, будем думать, что всего два промаха в этой гонке — это уже шажок вперед, бывало и хуже. Будем надеяться, что спортсменка продолжит набирать форму.
Казакевич чуть сбавила в скорости, но не катастрофично. На отметке 4,2 км она идет 12-й (+24,4 секунды от лидера).
Васнецова опускается все ниже. На отметке 7,1 км она проигрывает лидерам уже 2:06,6 минуты. Печально.
УРА! Казакевич закрыла все мишени на первом огневом рубеже лежа! Так затормозила перед последним выстрелом, что стало страшно. Но попала! Россиянка ушла на трассу десятой, проигрывая лидеру 20,3 секунды. Это лучший результат среди спортсменок нашей сборной на данном этапе гонки.
На трассу Васнецова ушла 52-й с отставанием от лидеров в 1:40,2 минуты! Совсем не задался второй огневой рубеж.
Очень жаль. Васнецова допустила два промаха на второй стрельбе (стоя). Похоже, она покажет худший результат среди россиянок. Два штрафных круга + низкая скорость — страшное сочетание.
Ух ты, Казакевич стартовала отлично по скорости! На отметке 1,3 км она идет девятой и лишь 9,2 секунды проигрывает лидерам. Лучший старт из россиянок.
Печально, но скорость Васнецовой только падает. На отметке 4,2 км ее отставание от лидеров выросло с 32,8 секунды до 43,1. Так и чистая стрельба не поможет.
Стартовала последняя из россиянок — перспективная 24-летняя Ирина Казакевич. Желаем показать весь свой потенциал!
Васнецова закрыла все мишени на первом огневом рубеже! Повторила достижение Мироновой. Сейчас бы такую же скорость показать. Васнецова уходит на трассу 28-й (+32,8 секунды).
На последних километрах Миронова начинает сдавать. В принципе понятно, что медалей не будет. Можно сильно не убиваться. Сейчас отставание россиянки от лидеров выросло до 1 минуты. Она пока 18-я.
Кстати, на трассу уже вышла пятая россиянка Валерия Васнецова. К сожалению, скорость у нее пока не ахти. На отметке 2,1 км Васнецова пока лишь 47-я (+25,2 секунды отставания от лидера).
Миронова, напротив, показывает отличную скорость. Если бы она не промахнулась, то боролась бы за медаль или, как минимум, за топ-6.
Куклина финишировала. На данный момент она 31-я (+1:38,5 минуты). Очень медленный ход у этой россиянки.
Как же жаль! Миронова промахнулась последним выстрелом. Так четко и быстро шли выстрелы друг за другом, но затем россиянка притормозила, засомневалась и промахнулась. На трассу она ушла 16-й (+50,3 секунды).
На отметке 4,6 км Миронова, к сожалению, сдала по скорости. Отставание выросло до 27,5 секунды. Впрочем, перед стрельбой, возможно, правило немного замедлиться и успокоиться.
Россиянка Куклина не допустила осечек на второй стрельбе (стоя). Однако промах на первом рубеже и невысокая скорость не дают ей сделать какой-то прорыв. Пока она — 31-я (+1:12,5 минуты).
На отметке 3,8 км Миронова чуть сократила отставание — до 24 секунд — и поднялась на 11-е место. Ну и главное — что отставание не выросло. Девушка держит хорошую скорость.
Россиянка Миронова закрыла все мишени на первой стрельбе (лежа)! Браво. Первая наша спортсменка, которая не ошиблась на этой рубеже. Пока она идет 13-й (+25 секунд от лидера). В таблице все очень плотно.
Также финишировала россиянка Кристина Резцова. У нее пока 15-е место (+1:14,6 минуты). Скорость неплохая, нужно поработать над стрельбой.
Гонку завершила россиянка Ульяна Нигматуллина — сейчас у нее 16-е место, +1:16,3 минуты отставания от лидера и один промах.
А в лидеры тем временем вырвалась австрийка Лиза Тереза Хаузер! По скорости она не лучшая, но зато ни разу не промахнулась. Это позволило ей обогнать Эльвиру Эберг на 12,5 секунды и занять первое место! Посмотрим, превзойдет ли кто-то этот результат.
Стартовала четвертая россиянка Светлана Миронова. Со скоростью у нее обычно все хорошо. Только бы не промахиваться. Желаем удачи!
Куклина добралась до первой стрельбы (лежа) и допустила одну осечку. Вкупе со слабой скоростью это дает нам 39-е место на данный момент (+58,4 секунды от лидеров).
Да что ж такое! Резцова промахнулась один раз на стрельбе стоя, в целом у нее два промаха. Теперь россиянка уступает лидерам 1 минуту 6 секунд. А ведь скорость у нее приличная. Добавить бы скорости...
Нигматуллина смогла закрыть все мишени на втором рубеже! Жаль, что из-за низкой скорости и промахе на первой стрельбе шансов никаких. Она уходит на трассу 18-й (+1 минута 13 секунд).
Отставание россиянки Нигматуллиной от лидеров только увеличивается — сейчас уже 1 минута 16 секунд.
На отметке 4,6 км — перед второй стрельбой — Резцова пока держится 13-й (+44,6 секунды от лидеров). За топ-10 побороться можно.
Вау! Эльвира Эберг финишировала и, несмотря на два штрафных круга, сумела обогнать Алимбекову и сейчас у нее первый результат! Вот это скорость у шведки. Просто сумасшествие.
На второй стрельбе (стоя) белоруска Сола допустила одну осечку и опустилась с первой строчки на вторую. Но лидером все равно осталась спортсменка из Белоруссии — Алимбекова.
Эх, как жаль! Резцова, которая так хорошо шла по трассе, промахнулась на первом рубеже один раз. В спринте таких ошибок допускать нельзя. После штрафного круга россиянка оказалась лишь 15-й (+40,5 секунды от лидеров).
Нигматуллина допустила один промах на первой стрельбе лежа. И это при почти полном штиле. На трассу она ушла 22-й и проигрывает больше минуты лидерам.
Россиянка Резцова пока неплохо держится. На отметке 1,7 км он проигрывает лидерам десять секунд. Это вполне можно отыграть.
Россиянка Нигматуллина пока идет очень медленно. На отметке 1,7 км она проигрывает лидерам уже 30 секунд.
Тем временем обновился лучший результат после первой стрельбы — теперь быстрее всех белоруска Сола (ноль промахов и отличная скорость). Она превзошла предыдущий лучший результат — Алимбековой — на 10,4 секунды!
Эльвира Эберг добралась до второй стрельбы (стоя), но допустила один промах. Вернуться на лидирующую позицию никак не получается. На первом месте сейчас идет Алимбекова, которая не допустила ни одного промаха на двух огневых рубежах и показывает неплохую скорость. Вторая — шведка Перссон (+12,9), третья — Эльвира Эберг (+14,4).
Практически сразу за Нигматуллиной стартовала вторая россиянка Кристина Резцова — дочь знаменитой олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой. Ждем хорошей гонки и желаем удачи!
Стартовала первая из россиянок — Ульяна Нигматуллина (бывшая Кайшева; вышла замуж за своего личного тренера и взяла его фамилию). Желаем удачи!
Пока что первый огневой рубеж преодолели восемь биатлонисток, и лишь две допустили осечки (и то всего по одной). Борьба за медали будет нешуточная.
Эльвира Эберг по-прежнему показывает лучший ход на стартовых километрах. Если бы не штрафной круг, то была бы безоговорочным лидером.
А вот теперь на первое место выходит Алимбекова! Она быстро закрыла все мишени и обошла Тандревольд на пять секунд.
Эльвира Эберг молнией пронеслась до первой стрельбы лежа, но допустила один промах. Из-за штрафного круга она уступила лидерство Тандревольд, которая закрыла все мишени.
Напомним правила спринта:
1) Биатлонистки стартуют с разницей в 30 секунд;
2) После первого круга — стрельба лежа, после второго — стоя. За каждый промах — штрафной круг в 150 м.
3) Всего будет три круга.
Эльвира Эберг уже покорила первую контрольную отметку 1,3 км. На 7,6 секунды от нее отстает Тандревольд и на целых 21,5 секунды — чешская спортсменка Пушкарчикова. Шведка неплохо разогналась.
The fastest woman of the last weekend, Elvira Oeberg, is first out of the gate.— BMW IBU World Cup (@IBU_WC) December 2, 2021
But this will stay interesting for a while with Tiril Eckhoff coming at #111!
Watch the Women Sprint in Oestersund live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/B7a0raxIUY
Стартовали десять первых биатлонисток. Среди них известная шведка Эльвира Эберг, норвежка Тандревольд, белоруска Алимбекова, француженка Бреза.
Россию в этой гонке представят Ульяна Нигматуллина (27-й стартовый номер, Кристина Резцова (29-й), Лариса Куклина (46-й), Светлана Миронова (60-й), Валерия Васнецова (86-й) и Ирина Казакевич (107-й).