Новак Джокович в двух сетах обыграл Александра Бублика в 1/4 финала Кубка Дэвиса

Как итог, счет в противостоянии Сербии и Казахстана сейчас равный — 1:1. Все решит парный матч, который стартует в 23.45 по московскому времени. Кстати, пока сообщают, что Новак сыграет и в паре тоже.
Сказать честно, шансов у представителя Казахстана в этом матче практически не было. Уверенно вел Джокович свою игру, лишь проблесками позволяя Бублику выйти в перед в геймах.
И отлично подает Бублик, вытаскивая гейм на своей подаче. 5:4 в матче, и Джокович будет подавать на победу в матче.
Почти поднял Бублик этот мяч, но в итоге 1:1. Были брейк-поинты у представителя Казахстана, но справился Джокович.
Подачей навылет завершает гейм Бублик. Имел несколько сетболов Новак, но в итоге не справился. 5:3 в сете.
4:1 в первом сете. Уходит волнение Новака, которое было в первом сете, уверенно ведет он игру.
Забирает Джокович свою подачу. Хотя, кажется, будто бы с трудом играет первая ракетка мира. 2:1 в его пользу в первом сете.
40:15. Красивый был розыгрыш практически прямо у сетки, но в итоге не попадает Александр свечой в корт.
С трудом, но вытягивает Бублик свою подачу. да, давать повести с брейком Новаку ему бы не хотелось. 1:1.
В аут отправляет мяч Бублик, и завершается первый гейм. Розыгрыши в основном за счет невынужденных ошибок брали теннисисты. 1:0 в пользу серба.
Объявляют теннисистов, и появляются оба на корте! Сейчас Бублик может сделать сенсацию и выбить Сербию с Кубка Дэвиса.
Пока теннисисты еще не появились на корте, но совсем скоро главный матч этого противостояния должен начаться.
Итак, сборная Казахстана повела у команды Сербии. Это важно, потому что в следующем матче Новаку Джоковичу придется отыгрываться от Михаила Бублика. И если это получится, то все решит парный поединок.
Да, закончится! Михаил Кукушкин буквально выдирает победу у Миомира Кецмановича! Три сета, два тай-брейке, и во втором счет был доведен 13:11. Ух!
7:8 в пользу Кукушкина на тай-брейке. Больше трех часов провели теннисисты уже на корте, и откуда-то еще есть у них силы на очень длинные розыгрыши.
Матч Джоковича начнется не ранее 21.30 по московскому времени. Тем временем 5:5 у нас в решающем гейме первого матча.
У нас еще перерыв между геймами возник из-за того, что сербскому теннисисту оказывают медицинскую помощь.
Казалось, что очень хорошее было преимущество у сербского теннисиста в третьем сете, но сокращает отставание Кукушкин. Счет в решающем сете 5:4. Матч Джоковича и Бублика вновь отодвигается.
Было запланировано, что встреча начнется около 19.30 по московскому времени, но задержался поединок из-за матча, который стоял перед — Миомир Кецманович и Михаил Кукушкин доигрывают третий, решающий сет. На корте они провели уже больше 2,5 часов.