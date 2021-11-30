Новак Джокович в двух сетах обыграл Александра Бублика в 1/4 финала Кубка Дэвиса

20:50

Было запланировано, что встреча начнется около 19.30 по московскому времени, но задержался поединок из-за матча, который стоял перед — Миомир Кецманович и Михаил Кукушкин доигрывают третий, решающий сет. На корте они провели уже больше 2,5 часов.