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Спорт

Шесть промахов: Бабиков провалил битву за золото в суперспринте

Норвежец Андерсен выиграл суперспринт на 2-м этапе Кубка IBU, Бабиков — 14-й

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На втором этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в шведском Шушене состоялся финал мужской гонки в суперспринте. Единственным российским биатлонистом, который пробился в финал, был Антон Бабиков. Он занял 14-е место, допустив шесть промахов. Победу одержал норвежец Филип Андерсен, который позволил себе две осечки, но показал отличную скорость. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
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14:22

На этом «Газета.Ru» завершает свою текстовую онлайн-трансляцию и желает вам удачного дня!

14:19

Полные итоги гонки:

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14:17

Бабиков с шестью промахами финишировал 14-м, отстав от лидера на 50,4 секунды. Совсем безрадостно.

14:15

Финиш гонки! Андерсен сумел в концовке вырваться вперед и обойти Бьонтегарда в борьбе за золото! Тот стал вторым, проиграв 2,2 секунды. Стрелоу — третий (+16,5), у немца совсем не осталось сил на финиш.

14:12

Бабиков окончательно похоронил себя в гонке, допустив еще два промаха (в совокупности — шесть). На трассу он уходит 15-м (+39,4 секунды отставания от лидера).

14:10

Заключительная стрельба (стоя). Нас ждет драматичная развязка: на первое место впервые вырвался норвежец Бьонтегард (у него один промах), на второе поднялся Андерсен (два промаха), на третьем оказался Стрелоу, который допустил свой первый и единственный промах!

14:08

К последней стрельбе спортсмены подходят в том же порядке: первый Стрелоу, второй — Зобель, третий — Андерсен. Бабиков идет 13-м и отстает от лидеров на 28 секунд. Жаль, но четыре промаха его погубили.

14:06

На первую строчку тем временем вернулся немец Стрелоу, на втором — его соотечественник Зобель (оба ни разу не промахнулись). На третьем — норвежец Андерсен с одним промахом, но отличной скоростью.

14:04

Третья стрельба (стоя). Бабиков допустил еще один промах. Ситуация становится все хуже. Отставание от лидеров уже 32 секунды.

14:02

На подходе к третьей стрельбе Бабикову уже не удалось так здорово сократить отставание от лидеров, как в прошлый раз. Силы кончаются. Россиянин подтянулся лишь на три секунды — теперь отставание не 28 секунд, а 25.

14:00

Бабиков допустил два промаха! Закрыл их доппатронами, но времени потеряно много. Россиянин опустился на 24-ю строчку, теперь он проигрывает лидерам 28,7 секунды.

13:58

Вторая стрельба лежа. Норвежец Бугетвейт вновь ворвался в тройку лидеров, снова отстрелявшись на ноль, — теперь он занимает первую строчку. Однако на первом месте оказался немец Фратцшер, который закрыл все мишени быстрее, а на втором — его соотечественник Зобель. Очень непредсказуемая гонка, все быстро меняется.

13:57

Биатлонисты подъезжают ко второй стрельбе. Бабиков почти вполовину сократил отставание от лидеров — до 8,5 секунд.

13:55

Эх, Бабиков допустил одну осечку на первой стрельбе! К счастью, россиянин смог закрыть эту мишень доппатроном, но откатился на 15-е место и теперь проигрывает лидеру 15 секунд.

13:54

Первая стрельба лежа. Бугетвейт стрелял медленно и потому упустил свое первое место, хотя и закрыл все мишени без промахов. В итоге в лидеры вырвался итальянец Браунхофер, вслед за ним — немец Стрелоу (+1,7 секунды), а третий — норвежец Андерсен (+2,3 секунды).

13:52

Бабиков держится пока близко к лидирующей группе и уступает лишь четыре секунды норвежцу Бугетвейту, который возглавляет сейчас пелотон.

13:50

Гонка началась!

13:45

Правила суперспринта:

1) 30 биатлонистов уходят в гонку одновременно;

2) Они преодолевают четыре огневых рубежа — сначала два раза лежа, потом два раза стоя. Пятый круг — финиш;

3) На каждой стрельбе у спортсменов есть на пять мишеней по восемь патронов. Если биатлонист так и не закроет пять мишеней, то он снимается с соревнований.

13:40

Россию представит Антон Бабиков. Ильназ Мухамедзянов Евгений Гараничев и Никита Поршнев не смогли пробиться через квалификацию — не попали в топ-30. Бабиков стал в квалификации 19-м.

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Биатлонист Антон Бабиков

Биатлонист Антон Бабиков

РИА Новости
13:35

Добрый день! Приветствуем вас на текстовой трансляции финала в мужском суперспринте на Кубке IBU!

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