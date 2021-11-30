Норвежец Андерсен выиграл суперспринт на 2-м этапе Кубка IBU, Бабиков — 14-й

Бабиков с шестью промахами финишировал 14-м, отстав от лидера на 50,4 секунды. Совсем безрадостно.
Финиш гонки! Андерсен сумел в концовке вырваться вперед и обойти Бьонтегарда в борьбе за золото! Тот стал вторым, проиграв 2,2 секунды. Стрелоу — третий (+16,5), у немца совсем не осталось сил на финиш.
Бабиков окончательно похоронил себя в гонке, допустив еще два промаха (в совокупности — шесть). На трассу он уходит 15-м (+39,4 секунды отставания от лидера).
Заключительная стрельба (стоя). Нас ждет драматичная развязка: на первое место впервые вырвался норвежец Бьонтегард (у него один промах), на второе поднялся Андерсен (два промаха), на третьем оказался Стрелоу, который допустил свой первый и единственный промах!
К последней стрельбе спортсмены подходят в том же порядке: первый Стрелоу, второй — Зобель, третий — Андерсен. Бабиков идет 13-м и отстает от лидеров на 28 секунд. Жаль, но четыре промаха его погубили.
На первую строчку тем временем вернулся немец Стрелоу, на втором — его соотечественник Зобель (оба ни разу не промахнулись). На третьем — норвежец Андерсен с одним промахом, но отличной скоростью.
Третья стрельба (стоя). Бабиков допустил еще один промах. Ситуация становится все хуже. Отставание от лидеров уже 32 секунды.
На подходе к третьей стрельбе Бабикову уже не удалось так здорово сократить отставание от лидеров, как в прошлый раз. Силы кончаются. Россиянин подтянулся лишь на три секунды — теперь отставание не 28 секунд, а 25.
Бабиков допустил два промаха! Закрыл их доппатронами, но времени потеряно много. Россиянин опустился на 24-ю строчку, теперь он проигрывает лидерам 28,7 секунды.
Вторая стрельба лежа. Норвежец Бугетвейт вновь ворвался в тройку лидеров, снова отстрелявшись на ноль, — теперь он занимает первую строчку. Однако на первом месте оказался немец Фратцшер, который закрыл все мишени быстрее, а на втором — его соотечественник Зобель. Очень непредсказуемая гонка, все быстро меняется.
Биатлонисты подъезжают ко второй стрельбе. Бабиков почти вполовину сократил отставание от лидеров — до 8,5 секунд.
Эх, Бабиков допустил одну осечку на первой стрельбе! К счастью, россиянин смог закрыть эту мишень доппатроном, но откатился на 15-е место и теперь проигрывает лидеру 15 секунд.
Первая стрельба лежа. Бугетвейт стрелял медленно и потому упустил свое первое место, хотя и закрыл все мишени без промахов. В итоге в лидеры вырвался итальянец Браунхофер, вслед за ним — немец Стрелоу (+1,7 секунды), а третий — норвежец Андерсен (+2,3 секунды).
Бабиков держится пока близко к лидирующей группе и уступает лишь четыре секунды норвежцу Бугетвейту, который возглавляет сейчас пелотон.
Правила суперспринта:
1) 30 биатлонистов уходят в гонку одновременно;
2) Они преодолевают четыре огневых рубежа — сначала два раза лежа, потом два раза стоя. Пятый круг — финиш;
3) На каждой стрельбе у спортсменов есть на пять мишеней по восемь патронов. Если биатлонист так и не закроет пять мишеней, то он снимается с соревнований.
Россию представит Антон Бабиков. Ильназ Мухамедзянов Евгений Гараничев и Никита Поршнев не смогли пробиться через квалификацию — не попали в топ-30. Бабиков стал в квалификации 19-м.
Биатлонист Антон БабиковРИА Новости