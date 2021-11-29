Футбол. Вручение приза «Золотой мяч». ОНЛАЙН

Итак, мы приближаемся к кульминации! Буквально через пять минут мы узнаем имя нового (или старого?) обладателя «Золотого мяча»!
Сборная России уже успела поздравить голкипера «ПСЖ» с этой почетной наградой!
Доннарумма – лучший голкипер мира в 2021 году. Джиджио забрал приз имени Льва Яшина.— Сборная России (@TeamRussia) November 29, 2021
Congratulazioni, @gigiodonna1 #YachineTrophy #ballondor pic.twitter.com/JnAtNnco2m
Трофей имени Льва Яшина достается Донарумме! Поздравляем вратаря итальянкой сборной!
Места с шестого по десятое в списке претендентов на «Золотой мяч» заняли Криштиану Роналду, Мохамед Салах, Кевин де Брейне, Килиан Мбаппе и Джанлуиджи Донарумма соответственно.
Невероятно трогательную историю становления футболистки подготовили организаторы церемонии, буквально весь зал проникся ею! Особенно стойко держались мама и сестера испанской полузащитницы сине-гранатовых.
Женский «Золотой мяч» получает Алексья Путельяс! Имя победительницы назвал форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе.
Публика, окружившая театр «Шатле», ждет, как верно подмечает «Гол», только одного.
Эта пестрая толпа на деревья и заборах с футболками и флагами всех цветов ждет сегодня только одного.— Гол (@Golrusuper) November 29, 2021
Одного седьмого pic.twitter.com/1OFZCQRNw4
А вот и фавориты в борьбе за главный приз. Сидят рядом, без Роналду, который вообще отказался от поездки в Париж.
#BallonDor— @α∂jιαRιtajou mαdrιdista (@SadjiaritajS) November 29, 2021
directo | Pars
Lewandowski, Messi y Mbapp de la ceremonia.#goldenball | #BalndeOro pic.twitter.com/EiXcIz1bB3
Награду лучшему голеадору года получает, кто бы вы думали? Конечно, Роберт Левандовски!
Лучшим молодым игроком года стал нападающий «Барселоны» и сборной Испании Педри! Получил форвард награду из рук легендарного итальянского защитника Фабио Каннаваро.
А вот так выглядят места с 11-го по 20-е: 11. Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд / Норвегия);
12. Ромелу Лукаку («Челси» / Бельгия);
13. Джорджо Кьеллини («Ювентус» / Италия);
14. Леонардо Бонуччи («Ювентус» / Италия);
15. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити» / Англия);
16. Неймар («ПСЖ» / Бразилия);
17. Луис Суарес («Атлетико» / Уругвай);
18. Симон Кьер («Милан» / Дания);
19. Мэйсон Маунт («Челси» / Англия).
20. Рияд Марез («Манчестер Сити» / Алжир).
Вау! За шлемами скрывались два знаменитых гонщика «Формулы-1» — Фернандо Алонсо и Эстебан Окон!
Главные призы уже доставлены в театр «Шатле». Напомним, что «Золотой мяч» вручается не только лучшему футболисту года, но и лучшей футболистке года!
Церемония пока еще не началась, но в интернете уже появились первые итоги голосования. Вот так распределились места с 21-го по 30-е:
21-22. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед» / Португалия);
21-22. Лаутаро Мартинес («Интер» / Аргентина);
23. Харри Кейн («Тоттенхэм» / Англия);
24. Педри («Барселона» / Испания);
25. Фил Фоден («Манчестер Сити» / Англия);
26-28. Николо Барелла («Интер» / Италия);
26-28. Рубен Диаш («Манчестер Сити» / Португалия);
26-28. Жерар Морено («Вильярреал» / Испания);
29-30. Лука Модрич («Реал» / Хорватия);
29-30. Сесар Аспиликуэта («Челси» / Испания).