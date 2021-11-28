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Спорт

Исправиться за первую гонку: Логинов и Латыпов сражаются в спринте. LIVE

Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. Мужчины. Спринт. 10 км. ОНЛАЙН

На первом этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде мужчины бегут спринт. Сборную России представляют Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Матвей Елисеев и Евгений Гараничев. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
17:09

Финиширует Гараничев со своим антирекордом. +3:55.5.

17:08

Совсем скоро уже будем подводить итоги гонки. И есть оптимистические моменты, и не очень. Ждем финиша.

17:05

108 спортсменов уже финишировали.

17:04

Ага! У нас тут такая информация — Гараничев опоздал на старт, потому что забыл палки. И около 35 секунд он потерял уже на старте. А такое вообще возможно?

17:01

Гараничев будет бежать один штрафной круг, проигрывая +2:40. Один промах у него.

17:00

Мы ждем Гараничева на втором огневом рубеже, а пока скажем, что тройка лидеров не измена. Логинов — десятый.

16:56

Кстати, Гараничев на старт ушел с задержкой, потому что забыл палки перед стартом. «Хорошо, что взял лыжи и винтовку», — говорит Губерниев.

16:52

Гараничев дважды мажет на первом огневом рубеже. Дмитрий Губерниев, комментирующий спринт, задается вопросом, а зачем Евгений сейчас сборной.

16:52

+2:51 проиграл Елисеев лидеру. Финишировал он.

16:50

Гараничев с на первой отметке в 2,1 проиграл практически минуту.

16:45

Все биатлонисты у нас на дистанции, кстати говоря.

16:44

Норвежец Андерсен финиширует. Он на дистанции упал очень серьезно, проехался на животе несколько метров.

16:43

И наконец уходит Гараничев на дистанцию! Предпоследний он в стартовом листе.

16:43

Точен Елисеев на втором рубеже. Однако стоит сказать, что его очень плох.

16:41

Так, пока что тройка лидеров у нас выглядит так — Самуэльссон, Кристенсен и Йоханнес Бё.

16:40

Финиширует Серохвостов. +1:20.1 — его отставание от лидера. Очень неплохо для дебютанта.

16:34

Елисеев промахивается последним выстрелом на первом огневом рубеже.

16:33

Халили финишировал. Чуть меньше двух минут проиграл лидеру.

16:31

У Серохвостова вторая стрельба с одним промахом.

16:26

Халили на втором рубеже стреляет чисто.

16:26

Матвей Елисеев уходит на дистанцию!

16:24

А тем временем финишировал Латыпов. Больше минуты проиграл он шведскому биатлонисту, которого пока никто не смог догнать.

16:24

Серохвостов делает ноль на первом огневом рубеже! Какой молодец!

16:20

Лукас Хофер финишировал, и у него проблемы. Почти две минуты привез он лидеру.

16:19

Легрейд промахивается на стойке один раз, пока он не готов бороться за победу.

16:17

Йоханнес Бё финиширует, теперь он второй. Логинов, соответственно, четвертый.

16:17

Увы, при отличном ходе у Халили один промах на лежке.

16:16

Латыпов на стойке стреляет быстро и четко!

16:16

Жаклен сместил Логинова со второй строчки.

16:15

Серохвостов стартовал.

16:13

Между Самуэльссоном и Логинов больше 50 секуд разница. Финишировал швед.

16:13

Логинов финиширует, сейчас пока с лучшим результатом. Но там Самуэльссон рвет, и у него очень хорошее время.

16:10

Йоханнес Бё чисто отстрелял на втором огневом рубеже.

16:09

Фак уже завершил дистанцию.

16:08

Карим Халили уходит на дистанцию!

16:07

Латыпов на первом огневом рубеже стреляет с одним промахом, к сожалению. Жаклен тоже мажет!

16:06

Самуэльссон попадает, и его отрыв от Логинова — просто огромен. 38 секунд.

16:06

Логинов чисто стреляет на стойке! Отлично, молодец!

16:05

У Латыпова отставание от Самуэльссона на дистанции 2,1 всего 10 секунд. Отличный старт!

16:03

Йоханнес Бё на первом рубеже стреляет чисто, но тоже уступает Самуэльссону.

16:01

Самуэльссон выигрывает у Логинова уже больше 20 секунд. При этом оба отстреляли чисто.

16:00

Эмилиен Жаклен отличную стрельбу показывает.

16:00

Стартовал Латыпов!

15:59

Самуэльссон, который с потрясающим заделом уходит с первого рубежа, на этой лежке не промазал.

15:58

Максим Воробей из Белоруссии, который показал отличный ход, чисто отстрелял.

15:57

Логинов на первом огневом рубеже стреляет чисто и быстро! Отлично.

15:55

Бенедикт Долль чисто отстрелял на первой дистанции.

15:54

Йоханнес Бё стартовал, а тем временем Логинов три секунды проигрывает лидеру на отрезке 2,1 км.

15:53

Первый спортсмен, Якуб Фак, уже прошел первый огневой рубеж — лежку. И все чисто!

15:51

На дистанцию также вышел Самуэльссон.

15:49

Ушел на дистанцию Логинов!

15:46

Ушли уже первые спортсмены на дистанцию. Совсем скоро на дистанции окажется Логинов.

15:45

На дистанцию российские биатлонисты отправятся под следующими номерами: 9. Александр Логинов, 30. Эдуард Латыпов, 47. Карим Халили, 61. Даниил Серохвостов, 82. Матвей Елисеев, 116. Евгений Гараничев.

15:45

В шведском Эстерсунде проходит мужская спринтерская гонка на 10 км в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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