Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. Мужчины. Спринт. 10 км. ОНЛАЙН

Совсем скоро уже будем подводить итоги гонки. И есть оптимистические моменты, и не очень. Ждем финиша.
Ага! У нас тут такая информация — Гараничев опоздал на старт, потому что забыл палки. И около 35 секунд он потерял уже на старте. А такое вообще возможно?
Мы ждем Гараничева на втором огневом рубеже, а пока скажем, что тройка лидеров не измена. Логинов — десятый.
Кстати, Гараничев на старт ушел с задержкой, потому что забыл палки перед стартом. «Хорошо, что взял лыжи и винтовку», — говорит Губерниев.
Гараничев дважды мажет на первом огневом рубеже. Дмитрий Губерниев, комментирующий спринт, задается вопросом, а зачем Евгений сейчас сборной.
Норвежец Андерсен финиширует. Он на дистанции упал очень серьезно, проехался на животе несколько метров.
А тем временем финишировал Латыпов. Больше минуты проиграл он шведскому биатлонисту, которого пока никто не смог догнать.
Логинов финиширует, сейчас пока с лучшим результатом. Но там Самуэльссон рвет, и у него очень хорошее время.
Самуэльссон, который с потрясающим заделом уходит с первого рубежа, на этой лежке не промазал.
Йоханнес Бё стартовал, а тем временем Логинов три секунды проигрывает лидеру на отрезке 2,1 км.
На дистанцию российские биатлонисты отправятся под следующими номерами: 9. Александр Логинов, 30. Эдуард Латыпов, 47. Карим Халили, 61. Даниил Серохвостов, 82. Матвей Елисеев, 116. Евгений Гараничев.