Большунов выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Руке

Вот такой получилась эта гонка преследования у мужчин. В отсутствие вчерашнего победителя финна Иво Нисканена и всей сборной Норвегии, испугавшихся холода, россияне уверенно распределили между собой все места на пьедестале почета. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Все будет фактически решаться спринтом. И никто не хочет выходить на первую позицию в длинный спуск. Еще накануне в спринте стало понятно, что выгоднее тут накатывать.
Последний круг пошел. И темп будет задавать Большунов. А вот Алексей Червоткин начал отставать.
Ух-ты, чех Новак не только подтянулся, но и даже вырвался вперед, а безусловно поддержал его темп пока только Мальцев.
Шестеро россиян, чех Новак и немец Бёгль по-прежнему впереди. Остальные не вывозят темп.
Теперь Александр Большунов взял на себя лидерские функции. Экватор дистанции. Но все самое интересное начнется, конечно же, на последних пяти километрах.
Теперь лидером работает Сергей Устюгов, а Мальцев-то каков! Сам догнал и притащил за собой к группе лидеров несколько иностранцев.
Позади треть дистанции. Сейчас группу лидеров ведет Якимушкин. Ну а группу преследователей, несколько сократившую отрыв возглавил еще один россиянин — Артем Мальцев.
Без перемен во главе гонки. Россияне не испугались мороза, а потому разыграют первые места.
Официальный старт-лист
1. Ииво Нисканен (Финляндия) 2. Алексей Червоткин (Россия) – 0,08 3. Александр Большунов (Россия) – 0,14 4. Эрик Валнес (Норвегия) – 0,15 5. Сергей Устюгов (Россия) – 0,21 6. Илья Семиков (Россия) – 0,26 7. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 0,29 8. Иван Якимушкин (Россия) – 0,30 9. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 0,42 10. Пол Гульберг (Норвегия) – 0,46... 12. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 0,59... 14. Артем Мальцев (Россия) – 1,13... 17. Франческо де Фабиани (Италия) – 1,14... 19. Федерико Пеллегрино (Италия) – 1,20 20. Андрей Ларьков (Россия) – 1,21... 23. Дарио Колонья (Швейцария) – 1,31... 28. Александр Бессмертных (Россия) – 1,38... 32. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 1,46... 34. Калле Халварссон (Швеция) – 1,49... 70. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 3,14
Пока нет новостей об отмене гонки, но интересная информация все равно присутствует. Норвежские лыжники Эмиль Иверсен, Симен Хегстад Крюгер, Ханс Кристер Холунн, Йоханнес Клэбо, Эрик Валнес и Пол Гульберг снялись с дистанции! Слишком морозно.