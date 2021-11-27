Главные события НХЛ: рекорды Овечкина и Капризова, драка Панарина

Александр Овечкин продолжает феерить в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Минувшей ночью российский форвард оформил хет-трик в матче с «Флоридой» и установил несколько очередных рекордов. Кирилл Капризов набрал четыре очка (1+3) и установил рекорд «Миннесоты», а Артемий Панарин кинул перчатку в оскорблявшего его соперника.

Новые достижения Овечкина

Александр Овечкин оформил хет-трик в матче регулярного сезона против «Флориды». Россиянин забросил 748 шайб за карьеру в НХЛ и сократил отставание по этому показателю от Яромира Ягра, который занимает третье место, до 18 шайб. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801).

В списке лучших бомбардиров в истории НХЛ Александр с 1356 баллами обошел Ги Лефлера (1353 очка) и Брэндана Шэнахана (1354). По этому показателю россиянин занимает 26-е место.

Также Овечкин побил рекорд лиги по количеству матчей, в которых он забил хотя бы по голу в равных составах и большинстве. На счету Овечкина 79 таких матчей. Предыдущим рекордсменом был Бретт Халл (78).

Российский форвард вышел на шестое место в истории Лиги по количеству хет-триков. Теперь на его счету 28 хет-триков. Он сравнялся с Марселем Дионни и Бобби Халлом. А лидирует по количеству хет-триков все тот же Уэйн Гретцки (50).

Еще Овечкин стал самым возрастным автором хет-трика в истории клуба. В день игры россиянину исполнилось 36 лет и 70 дней. Таким образом, Овечкин побил рекорд Петера Бондры (35 лет и 295 дней). Свое достижение Бондра установил в 2003 году.

После игры Овечкин рассказал, что ему наложили несколько швов после попадания шайбы в лицо в матче против «Флориды». В первом периоде матча россиянин уходил в раздевалку после того, как шайба рикошетом попала ему в лицо.

«Это был своего рода сигнал к пробуждению. Славу богу, я не потерял ни одного зуба. Ничего серьезного», — сказал 36-летний капитан «Вашингтона».

А американская пресса в восторге. СМИ ожидают фантастическую погоню Овечкина за великим рекордом Гретцки.

«Мы никогда в жизни не увидим такого же игрока», — пишут в США.

Естественно, что Овечкин стал первой звездой игрового дня НХЛ. И сразу после матча вместе с партнером по команде отпраздновал свою удачную игру, а также День благодарения.

player of the game, but make it turkey pic.twitter.com/ZJoWiFkGrO — Washington Capitals (@Capitals) November 27, 2021

Капризов установил рекорд клуба по набранным очкам

В матче регулярного чемпионата (НХЛ «Миннесота» обыграла «Виннипег» со счетом 7:1. В составе «Миннесоты» четыре очка набрал форвард Кирилл Капризов (1+3). Россиянин повторил свой личный рекорд по очкам за одну игру.

Форвард также установил клубный рекорд «Миннесоты» по числу очков, набранных за первые 20 игр сезона. Россиянин набрал в 20 матчах 22 балла за результативность (6+16). В матче против «Виннипега» Капризов набрал 4 очка (1+3).

Предыдущим рекордсменом был Мариан Габорик, который в сезонах-2001/02 и 2002/03 набирал по 20 очков в 20 первых матчах чемпионата.

22 сентября команда из Сент-Пола подписала с российским нападающим пятилетний контракт на общую сумму $45 млн. Форвард стал самым высокооплачиваемым игроком команды.

Россиянин был выбран «Миннесотой» в 2015 году в пятом раунде под общим 135-м номером. Он дебютировал в НХЛ в 2020 году. В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата россиянин принял участие в 55 матчах, в которых набрал 51 (27+24) очко. В плей-офф он записал себе в актив 3 (2+1) балла в семи встречах. Его соглашение с «Миннесотой» истекло летом 2021 года.

Панарин кинул перчатки в Маршанда

В конце матча «Рейнджерс» — «Бостон» при счете 5:2 в его команды форвард Артемий Панарин, находясь на скамейке запасных, перегнулся через бортик и швырнул крагу в нападающего соперников Брэда Маршана. За что получил 10-минутный штраф. Был наказан и Маршан, известный своим неспортивным поведением.

«Меня это застало врасплох. В меня много чего кидали, но обычно это делали не игроки. Что я сказал Панарину? Ну мы просто обсуждали ужин на День Благодарения. Наверное, ему не понравилось то, что ел я», — сказал после игры сам Маршан.

Panarin just chucked his glove at Marchand



(: @espn) pic.twitter.com/pYfJbGIjLu — TSN (@TSN_Sports) November 26, 2021

«Два источника подтвердили, что Брэд Маршан выкрикивал оскорбления в адрес Панарина со скамейки запасных «Бостона» в конце основного времени. При этом Маршан упомянул имя Владимира Путина и предположил, что ни одному россиянину не нравится форвард «Рейнджерс», — написано в газете New York Post.

В этом матче Панарин суммарно набрал 2 (1+1) очка, получив при этом 12 минут штрафа. Это при том, что за весь прошлый сезон НХЛ у него было шесть штрафных минут.