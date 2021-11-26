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Спорт

Второй российский пьедестал: Валиева побила свои мировые рекорды

Валиева, Туктамышева и Хромых отобрались в финал Гран-при

На этапе Гран-при в Сочи фигуристки выступили с произвольными прокатам. Победила Камила Валиева, побившая свои мировые рекорды, вторую строчку уверенно заняла Елизавета Туктамышева. Третья россиянка Майя Хромых замкнула тройку лидеров. Все фигуристки гарантировали себе путевку в финал Гран-при. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
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21:25

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию соревнований у женщин. До скорых встреч!

21:20

Магия Камилы Валиевой. Новые мировые рекорды, первое место и финал Гран-при.

21:15

Выступление Елизаветы Туктамышевой. Второе место и тоже путевка в финал Гран-при.

21:10

Прокат Майи Хромых, принесший ей третье место и путевку в финал Гран-при.

21:07

Итоговые результаты. Давайте еще раз посмотрим на отрыв Камилы Валиевой от своих соперниц.

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21:05

Результаты произвольной программы.

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21:00

Так, в итоге мы имеем абсолютную рекордсменку Камилу Валиеву, которая бьет все рекорды, ив торой раз за день российский пьедестал! Второй стала Елизавета Туктамышева, замкнула тройку лидеров Майя Хромых. И даже больше — все трое идут в финал Гран-при.

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Камила Валиева выступает с произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи

Камила Валиева выступает с произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи

Денис Гладков/«Газета.Ru»
20:59

Судьи ставят невероятной Камиле Валиевой за произвольную программу 185,29 балла. Свой личный мировой рекорд побивает. Общая сумма — 272,71. Кажется, это незаконно. Вау!

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Камила Валиева выступает с произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи

Камила Валиева выступает с произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи

Денис Гладков/«Газета.Ru»
20:56

Стоя аплодирует зал. Это было нечто невероятное.

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Камила Валиева выступает с произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи

Камила Валиева выступает с произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи

Денис Гладков/«Газета.Ru»
20:56

Есть первый чистейший четверной сальхов! Дальше прекрасно Камила исполняет тройной аксель, а следом идет каскад четверной тулуп + тройной тулуп, чистый сольный тройной риттбергер. Вращения — четвертый уровень. Каскад четверной тулуп + ойлер + двойной сальхов сделан потрясающе, каскад тройной флип + тройной тулуп — тоже. Тройной лутц выглядит как обыденность для Валиевой. Дорожка шагов — четвертый уровень, финальные вращения — тоже. Камила, а это законно? кажется, никакие эпитеты не подходят для того, чтобы описать, насколько эта программа космическая.

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Камила Валиева выступает с произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи

Камила Валиева выступает с произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи

Денис Гладков/«Газета.Ru»
20:51

А вот и Камила Валиева! Закрывает она произвольную программу.

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Камила Валиева выступает с произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи

Камила Валиева выступает с произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи

Денис Гладков/«Газета.Ru»
20:51

С венком на голове ждет оценок Лиза. И получает за произвольную программу Туктамышева 149,13 балла. Это дает ей в общей сумме 229,23 балла. Сейчас она первая!

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Елизавета Туктамышева выступает с произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи

Елизавета Туктамышева выступает с произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи

Денис Гладков/«Газета.Ru»
20:47

И да, делает она каскад тройной аксель + двойной тулуп! А следом и еще один аксель в три оборота, да, не самый удачный, но делает. Каскад тройной лутц + тройной тулуп восхитителен, тройной флип — чистый! Вращения у Елизаветы выходят на четвертый уровень, дорожка шагов — четвертый. Каскад двойной аксель + ойлер + тройной сальхов сделан идеально, следом великолепно Туктамышева исполняет тройной лутц, а потом идет и чистейший тройной риттбергер. Финальные вращения у нее восхитительны, конечно, это четвертый уровень. Тут больше ничего не скажешь — браво, Императрица! Да, была ошибка на тройном акселе, но как же она после болезни вытащила свои программы, восхитительно!

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Елизавета Туктамышева выступает с произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи

Елизавета Туктамышева выступает с произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи

Денис Гладков/«Газета.Ru»
20:43

Елизавета Туктамышева на льду!

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Елизавета Туктамышева выступает с произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи

Елизавета Туктамышева выступает с произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи

Денис Гладков/«Газета.Ru»
20:42

Судьи оценивают выступление американской фигуристки в 140,98 балла. Это дает ей в общей сумме 210,35 балла. А Майя Хромых точно на пьедестале!

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Мэрайя Белл выступает с произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи

Мэрайя Белл выступает с произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи

Денис Гладков/«Газета.Ru»
20:40

Каскад тройной флип + двойной аксель выходит чистым, но по идее к нему должен был быть прикреплен еще один прыжок. Тройной риттбергер тоже получается хорошо. Вращения на четвертый уровень. А вот на тройном сальхове касается рукой льда фигуристка, но зато двойной аксель удается хорошо. Дорожка шагов на четвертый уровень. Каскад тройной флип + двойной тулуп + двойной риттбергер делает успешно Бэлл, а следом и каскад тройной лутц + двойной тулуп. Вращения у нее снова выходят на четвертый уровень, и уже ближе к концу программы прыгает она чисто сольный тройной лутц. Прекрасное выступление в исполнении американской фигуристки, блестяще справилась она со своим прокатом.

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Мэрайя Белл выступает с произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи

Мэрайя Белл выступает с произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи

Денис Гладков/«Газета.Ru»
20:35

Следом покажет свою произвольную программу Мэрайя Бэлл, представляющая США.

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Мэрайя Белл выступает с произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи

Мэрайя Белл выступает с произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи

Денис Гладков/«Газета.Ru»
20:34

За свой прокат канадская фигуристка набирает 124,32 балла. Это дает ей в общей сумме 192,14 балла.

20:34

Первым фигуристка исполняет чистый каскад тройной лутц + тройной тулуп. Следом «вываливается» она из тройного флипа, лишаясь важных баллов, а сальхов получается только в два оборота и то с недокрутом. Зато двойной аксель чистый. Вращения на третий уровень у фигуристки. Каскад двойной аксель + тройной тулуп + двойной тулуп делает канадка, и он выглядит прекрасно, как и тройной риттбергер + двойной тулуп. Сольный риттбергер в три оборота тоже удается отлично. Красивые, элегантные вращения у канадки, которые оценены на третий уровень. И вся программа такая, красивая и элегантная.

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Мэдлин Скизас выступает с произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи

Мэдлин Скизас выступает с произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи

Денис Гладков/«Газета.Ru»
20:28

Мэделин Скизас из Канады выходит на лед.

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Мэдлин Скизас выступает с произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи

Мэдлин Скизас выступает с произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи

Денис Гладков/«Газета.Ru»
20:27

Майя Хромых получает за свою произвольную программу 154,97 балла. Это дает ей в общей сумме 219,69 балла. Конечно, сейчас она первая.

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Майя Хромых выступает с произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи

Майя Хромых выступает с произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи

Денис Гладков/«Газета.Ru»
20:25

Да! Первым делает каскад четверной тулуп + двойной тулуп, и великолепно это получается! А вот с сольного четверного тулупа чуть было не падает фигуристка, только в последний момент удерживается. Вращения у Майи на четвертый уровень, весь зал аплодирует в такт ее музыке, а она делает сольный тройной риттбергер и сольный двойной аксель — чисто! Дорожка шагов на четвертый уровень получается, а следом идет прекрасный каскад тройной лутц + тройной тулуп. Каскад тройной флип + ойлер + тройной сальхов тоже получается замечательным, сольный тройной лутц удается просто прекрасно. Дорожка шагов на четвертый уровень, финальные вращения — тоже! Браво, просто браво, великолепно исполнила Майя свою произвольную программу! Да, была помарка, но в остальном все было прекрасно.

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Майя Хромых выступает с произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи

Майя Хромых выступает с произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи

Денис Гладков/«Газета.Ru»
20:20

Первая российская фигуристка выходит на льду. Майя Хромых!

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Майя Хромых выступает с произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи

Майя Хромых выступает с произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи

Денис Гладков/«Газета.Ru»
20:19

Судьи ставят бельгийке за ее прокат 139,25 баллов. Это дает ей в общей сумме 203,69 балла.

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Луна Хендрикс выступает с произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи

Луна Хендрикс выступает с произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи

Денис Гладков/«Газета.Ru»
20:17

Первым ставит бельгийка каскад тройной лутц + тройной тулуп, с трудом прицепляет второй прыжок после ошибки на первом. Тройной риттбергер судьи тоже минусуют. А вот тройной флип оказывается чистым, как и двойной аксель. Вращения у фигуристки на четвертый уровень, как и дорожка шагов. Каскад тройной лутц + двойной тулуп получается чистым, а следом она исполняет тройной флип + двойной тулп + двойной риттбергер. Сольный тройной аксель получается чистым, вращения на четвертый уровень. Великолепно ими завершает луна прокат, буквально на разрыв делает она это, всю программу она вытаскивает просто великолепно.

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Луна Хендрикс выступает с произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи

Луна Хендрикс выступает с произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи

Денис Гладков/«Газета.Ru»
20:12

Открывает сильнейшую разминку Луна Хендрикс из Бельгии.

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Луна Хендрикс выступает с произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи

Луна Хендрикс выступает с произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи

Денис Гладков/«Газета.Ru»
20:04

Начинает разминку вторая группа участниц. Именно в ней выступят Майя Хромых, Елизавета Туктамышева и Камила Валиева.

20:04

Итоги после первой разминки. Впереди все самое интересное.

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20:03

За свой прокат японская фигуристка получает 121,38 балла. Это дает ей в общей сумме 184,36 балла.

20:01

Сольный тройной флип ставит фигуристка в начало и делает его просто прекрасно. Следом идет каскад тройной лутц + двойной тулуп, который также сделан чисто. С сольным двойным акселем проблем не возникает, как и с еще одним таким же прыжком. Вращения исполнены прекрасно на четвертый уровень, дорожка шагов — на третий. А вот с тройного лутца очень неудачно падает фигуристка, будто бы даже подворачивая ногу. Но дальше она делает каскад тройной сальхов + тройной тулуп. Да, есть небольшой недокрут, но делает, как и каскад тройной риттбергер + двойной тулуп. Финальные вращения оказываются на четвертый уровень. Будто бы пролетела всю программу японская фигуристка, так легко и невесомо, и это неловкое падение было забыто очень быстро.

19:56

Рино Мацуики из Японии замыкает первую разминку.

19:56

Фигуристка за свой прокат набирает 116,37 балла. Это дает ей в общей сумме 175,24 балла.

19:53

Каскад тройной лутц + тройной тулуп просто прекрасно получается у спортсменки, как и тройной риттбергер. Вращения у Екатерины очень красивые, судьи оценивают их на четвертый уровень. Сольный тройной флип исполнен чисто, тройной сальхов — тоже. А вот дорожка шагов только на второй уровень получается, к сожалению. Зато следом идет чисто исполненный двойной аксель. Каскад двойной аксель + тройной тулуп — тоже чисто, а вот на сольном тройном лутце происходит ошибка, не удерживается на ногах Рябова. Финальные вращения на четвертый уровень. И ведь не будто то падение, то прокат можно было бы назвать чистым. Прекрасно справилась Рябова со своим прокатом по большей части.

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Екатерина Рябова выступает с произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи

Екатерина Рябова выступает с произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи

Денис Гладков/«Газета.Ru»
19:48

Представительница Азербайджана Екатерина Рябова появляется на льду.

19:47

Белорусская фигуристка набирает за свою произвольную программу 127,45 балла. Это дает ей в общей сумме 185,64 балла.

19:45

Первым ставит фигуристка каскад тройной лутц + тройной тулуп и чисто его исполняет. Сольный двойной аксель тоже исполнен спокойно, как и следующий за ним аналогичный прыжок. Тройной флип тоже сделан четко, а следом за ним идут вращения на четвертый уровень. Каскад тройной лутц + ойлер + тройной сальхов спокойно и уверенно исполняет фигуристка, как и сольный тройной риттбергер. Каскад тройной риттбергер + двойной тулуп — тоже сделан, вращения снова на четвертый уровень. А вот дорожка шагов — на третий, однако общего впечатления это не портит. Фантастическое выступление Виктории! Прекрасно она справилась.

19:40

Виктория Сафонова, представляющая Белоруссию, выходит на лед.

19:40

104,00 балла — именно столько получает Микутина за свой произвольный прокат. Это дает ей в общей сумме 161,09.

19:37

Первым ставит Ольга каскад тройной лутц + тройной тулуп и в целом делает его, пусть и не идеально. Сольный тройной риттбергер исполнен чисто, каскад тройной сальхов + двойной тулуп тоже. Двойной аксель Микутина прыгает спокойно, а следом исполняет хорошую дорожку шагов, ее судьи оценивают на третий уровень. А вот с тройного лутца падает фигуристка, чуть было не докатившись до бортика. Тройной флип тоже выходит с помарками. Вращения на четвертый уровень у фигуристки из Австрии. Сальхов получает сделать только в два оборота. Не все получилось у спортсменки, к сожалению, не обошлось и без падения.

19:32

Следующей произвольную программу представит Ольга Микутина из Австрии.

19:31

Куракова получает за произвольную программу 119,21 балла. Это дает ей в общей сумме 175,64 балла.

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Екатерина Куракова выступает с произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи

Екатерина Куракова выступает с произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи

Денис Гладков/«Газета.Ru»
19:30

Первым ставит Куркова каскад тройной лутц + ойлер + тройной флип и прекрасно с ним справляется. Сольный тройной лутц тоже прекрасно у нее получается, как и тройной тулуп. Двойной аксель сделан чисто, а дальше идут вращения на четвертый уровень. А вот на тройном сальхове у фигуристки случается недокрут, как и на тройном риттбергере. Но в обоих случаях сумела удержаться спортсменка на ногах. Увы, каскад тройной риттбергер + двойной тулуп тоже с помаркой исполнен. Дорожки шагов, вращения — очень хорошо, все практически на четвертый уровень. Достаточно неплохо справилась со своей программой Куракова, грубых ошибок она не допустила. Да, недочеты были, но вытащила Екатерина.

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Екатерина Куракова выступает с произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи

Екатерина Куракова выступает с произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи

Денис Гладков/«Газета.Ru»
19:25

Екатерина Куракова из Польши выходит на лед.

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Екатерина Куракова выступает с произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи

Екатерина Куракова выступает с произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи

Денис Гладков/«Газета.Ru»
19:24

Эстонская фигуристка набирает за свой прокат 113,85 балла. Это дает ей в общей сумме 163,11 балла.

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Эва-Лотта Киибус выступает с произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи

Эва-Лотта Киибус выступает с произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи

Денис Гладков/«Газета.Ru»
19:22

Чисто фигуристка исполняет каскад тройной тулуп + тройной тулуп в начале программы, а следом неудачно приземляется с тройного лутца, чуть повело ее при приземлении. Зато тройной риттбергер вышел прекрасным. Двойной аксель тоже чисто исполняет фигуристка. Вращения у Ева получаются на четвертый уровень, а каскад двойной флип + ойлер + тройной сальхов выходит чистым, хоть и стоять в начале явно должен был тройной прыжок. Еще один каскад она исполнить не может после ошибки, а вот еще один двойной аксель выходит неплохим, дорожка шагов удается на четвертый уровень. Стоит отметить, что в произвольной программе у эстонки получилось куда больше, чем в короткой.

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Эва-Лотта Киибус выступает с произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи

Эва-Лотта Киибус выступает с произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи

Денис Гладков/«Газета.Ru»
19:17

Открывает произвольную программу эстонка Ева-Лотта Кибус.

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Эва-Лотта Киибус выступает с произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи

Эва-Лотта Киибус выступает с произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи

Денис Гладков/«Газета.Ru»
19:11

На льду появляется первая разминочная группа. Напомним, что российские фигуристки выступят во второй разминке.

19:10

В этом материале можно ознакомиться с подробностями выступлений российских спортсменок в короткой программе, а также узнать, что говорили Валиева, Туктамышева и Хромых после своих прокатов.

19:05

Вот в таком порядке сегодня на лед выйдут фигуристки.

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19:00

Прокаты начнутся в 19.10 по московскому времени, а вот так выглядит турнирная таблица по итогам коротких выступлений. Лидирует россиянка Камила Валиева, накануне показавшая космический уровень и установившая мировой рекорд. На втором месте оказалась еще одна российская фигуристка Елизавета Туктамышева, которая блестяще справилась со своим прокатом, а вот третья россиянка — Майя Хромых — пока только пятая. В коротком прокате она допустила ошибку на прыжке и лишилась каскада.

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18:55

Второй соревновательный день на этапе Гран-при в Сочи завершают женщины, которые показывают произвольную программу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

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