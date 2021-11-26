Валиева, Туктамышева и Хромых отобрались в финал Гран-при

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию соревнований у женщин. До скорых встреч!
Итоговые результаты. Давайте еще раз посмотрим на отрыв Камилы Валиевой от своих соперниц.
Так, в итоге мы имеем абсолютную рекордсменку Камилу Валиеву, которая бьет все рекорды, ив торой раз за день российский пьедестал! Второй стала Елизавета Туктамышева, замкнула тройку лидеров Майя Хромых. И даже больше — все трое идут в финал Гран-при.
Камила Валиева выступает с произвольной программой на этапе Гран-при в СочиДенис Гладков/«Газета.Ru»
Судьи ставят невероятной Камиле Валиевой за произвольную программу 185,29 балла. Свой личный мировой рекорд побивает. Общая сумма — 272,71. Кажется, это незаконно. Вау!
Камила Валиева выступает с произвольной программой на этапе Гран-при в СочиДенис Гладков/«Газета.Ru»
Стоя аплодирует зал. Это было нечто невероятное.
Камила Валиева выступает с произвольной программой на этапе Гран-при в СочиДенис Гладков/«Газета.Ru»
Есть первый чистейший четверной сальхов! Дальше прекрасно Камила исполняет тройной аксель, а следом идет каскад четверной тулуп + тройной тулуп, чистый сольный тройной риттбергер. Вращения — четвертый уровень. Каскад четверной тулуп + ойлер + двойной сальхов сделан потрясающе, каскад тройной флип + тройной тулуп — тоже. Тройной лутц выглядит как обыденность для Валиевой. Дорожка шагов — четвертый уровень, финальные вращения — тоже. Камила, а это законно? кажется, никакие эпитеты не подходят для того, чтобы описать, насколько эта программа космическая.
Камила Валиева выступает с произвольной программой на этапе Гран-при в СочиДенис Гладков/«Газета.Ru»
А вот и Камила Валиева! Закрывает она произвольную программу.
Камила Валиева выступает с произвольной программой на этапе Гран-при в СочиДенис Гладков/«Газета.Ru»
С венком на голове ждет оценок Лиза. И получает за произвольную программу Туктамышева 149,13 балла. Это дает ей в общей сумме 229,23 балла. Сейчас она первая!
Елизавета Туктамышева выступает с произвольной программой на этапе Гран-при в СочиДенис Гладков/«Газета.Ru»
И да, делает она каскад тройной аксель + двойной тулуп! А следом и еще один аксель в три оборота, да, не самый удачный, но делает. Каскад тройной лутц + тройной тулуп восхитителен, тройной флип — чистый! Вращения у Елизаветы выходят на четвертый уровень, дорожка шагов — четвертый. Каскад двойной аксель + ойлер + тройной сальхов сделан идеально, следом великолепно Туктамышева исполняет тройной лутц, а потом идет и чистейший тройной риттбергер. Финальные вращения у нее восхитительны, конечно, это четвертый уровень. Тут больше ничего не скажешь — браво, Императрица! Да, была ошибка на тройном акселе, но как же она после болезни вытащила свои программы, восхитительно!
Елизавета Туктамышева выступает с произвольной программой на этапе Гран-при в СочиДенис Гладков/«Газета.Ru»
Елизавета Туктамышева на льду!
Елизавета Туктамышева выступает с произвольной программой на этапе Гран-при в СочиДенис Гладков/«Газета.Ru»
Судьи оценивают выступление американской фигуристки в 140,98 балла. Это дает ей в общей сумме 210,35 балла. А Майя Хромых точно на пьедестале!
Мэрайя Белл выступает с произвольной программой на этапе Гран-при в СочиДенис Гладков/«Газета.Ru»
Каскад тройной флип + двойной аксель выходит чистым, но по идее к нему должен был быть прикреплен еще один прыжок. Тройной риттбергер тоже получается хорошо. Вращения на четвертый уровень. А вот на тройном сальхове касается рукой льда фигуристка, но зато двойной аксель удается хорошо. Дорожка шагов на четвертый уровень. Каскад тройной флип + двойной тулуп + двойной риттбергер делает успешно Бэлл, а следом и каскад тройной лутц + двойной тулуп. Вращения у нее снова выходят на четвертый уровень, и уже ближе к концу программы прыгает она чисто сольный тройной лутц. Прекрасное выступление в исполнении американской фигуристки, блестяще справилась она со своим прокатом.
Мэрайя Белл выступает с произвольной программой на этапе Гран-при в СочиДенис Гладков/«Газета.Ru»
Следом покажет свою произвольную программу Мэрайя Бэлл, представляющая США.
Мэрайя Белл выступает с произвольной программой на этапе Гран-при в СочиДенис Гладков/«Газета.Ru»
За свой прокат канадская фигуристка набирает 124,32 балла. Это дает ей в общей сумме 192,14 балла.
Первым фигуристка исполняет чистый каскад тройной лутц + тройной тулуп. Следом «вываливается» она из тройного флипа, лишаясь важных баллов, а сальхов получается только в два оборота и то с недокрутом. Зато двойной аксель чистый. Вращения на третий уровень у фигуристки. Каскад двойной аксель + тройной тулуп + двойной тулуп делает канадка, и он выглядит прекрасно, как и тройной риттбергер + двойной тулуп. Сольный риттбергер в три оборота тоже удается отлично. Красивые, элегантные вращения у канадки, которые оценены на третий уровень. И вся программа такая, красивая и элегантная.
Мэдлин Скизас выступает с произвольной программой на этапе Гран-при в СочиДенис Гладков/«Газета.Ru»
Мэделин Скизас из Канады выходит на лед.
Мэдлин Скизас выступает с произвольной программой на этапе Гран-при в СочиДенис Гладков/«Газета.Ru»
Майя Хромых получает за свою произвольную программу 154,97 балла. Это дает ей в общей сумме 219,69 балла. Конечно, сейчас она первая.
Майя Хромых выступает с произвольной программой на этапе Гран-при в СочиДенис Гладков/«Газета.Ru»
Да! Первым делает каскад четверной тулуп + двойной тулуп, и великолепно это получается! А вот с сольного четверного тулупа чуть было не падает фигуристка, только в последний момент удерживается. Вращения у Майи на четвертый уровень, весь зал аплодирует в такт ее музыке, а она делает сольный тройной риттбергер и сольный двойной аксель — чисто! Дорожка шагов на четвертый уровень получается, а следом идет прекрасный каскад тройной лутц + тройной тулуп. Каскад тройной флип + ойлер + тройной сальхов тоже получается замечательным, сольный тройной лутц удается просто прекрасно. Дорожка шагов на четвертый уровень, финальные вращения — тоже! Браво, просто браво, великолепно исполнила Майя свою произвольную программу! Да, была помарка, но в остальном все было прекрасно.
Майя Хромых выступает с произвольной программой на этапе Гран-при в СочиДенис Гладков/«Газета.Ru»
Первая российская фигуристка выходит на льду. Майя Хромых!
Майя Хромых выступает с произвольной программой на этапе Гран-при в СочиДенис Гладков/«Газета.Ru»
Судьи ставят бельгийке за ее прокат 139,25 баллов. Это дает ей в общей сумме 203,69 балла.
Луна Хендрикс выступает с произвольной программой на этапе Гран-при в СочиДенис Гладков/«Газета.Ru»
Первым ставит бельгийка каскад тройной лутц + тройной тулуп, с трудом прицепляет второй прыжок после ошибки на первом. Тройной риттбергер судьи тоже минусуют. А вот тройной флип оказывается чистым, как и двойной аксель. Вращения у фигуристки на четвертый уровень, как и дорожка шагов. Каскад тройной лутц + двойной тулуп получается чистым, а следом она исполняет тройной флип + двойной тулп + двойной риттбергер. Сольный тройной аксель получается чистым, вращения на четвертый уровень. Великолепно ими завершает луна прокат, буквально на разрыв делает она это, всю программу она вытаскивает просто великолепно.
Луна Хендрикс выступает с произвольной программой на этапе Гран-при в СочиДенис Гладков/«Газета.Ru»
Открывает сильнейшую разминку Луна Хендрикс из Бельгии.
Луна Хендрикс выступает с произвольной программой на этапе Гран-при в СочиДенис Гладков/«Газета.Ru»
Начинает разминку вторая группа участниц. Именно в ней выступят Майя Хромых, Елизавета Туктамышева и Камила Валиева.
За свой прокат японская фигуристка получает 121,38 балла. Это дает ей в общей сумме 184,36 балла.
Сольный тройной флип ставит фигуристка в начало и делает его просто прекрасно. Следом идет каскад тройной лутц + двойной тулуп, который также сделан чисто. С сольным двойным акселем проблем не возникает, как и с еще одним таким же прыжком. Вращения исполнены прекрасно на четвертый уровень, дорожка шагов — на третий. А вот с тройного лутца очень неудачно падает фигуристка, будто бы даже подворачивая ногу. Но дальше она делает каскад тройной сальхов + тройной тулуп. Да, есть небольшой недокрут, но делает, как и каскад тройной риттбергер + двойной тулуп. Финальные вращения оказываются на четвертый уровень. Будто бы пролетела всю программу японская фигуристка, так легко и невесомо, и это неловкое падение было забыто очень быстро.
Каскад тройной лутц + тройной тулуп просто прекрасно получается у спортсменки, как и тройной риттбергер. Вращения у Екатерины очень красивые, судьи оценивают их на четвертый уровень. Сольный тройной флип исполнен чисто, тройной сальхов — тоже. А вот дорожка шагов только на второй уровень получается, к сожалению. Зато следом идет чисто исполненный двойной аксель. Каскад двойной аксель + тройной тулуп — тоже чисто, а вот на сольном тройном лутце происходит ошибка, не удерживается на ногах Рябова. Финальные вращения на четвертый уровень. И ведь не будто то падение, то прокат можно было бы назвать чистым. Прекрасно справилась Рябова со своим прокатом по большей части.
Екатерина Рябова выступает с произвольной программой на этапе Гран-при в СочиДенис Гладков/«Газета.Ru»
Белорусская фигуристка набирает за свою произвольную программу 127,45 балла. Это дает ей в общей сумме 185,64 балла.
Первым ставит фигуристка каскад тройной лутц + тройной тулуп и чисто его исполняет. Сольный двойной аксель тоже исполнен спокойно, как и следующий за ним аналогичный прыжок. Тройной флип тоже сделан четко, а следом за ним идут вращения на четвертый уровень. Каскад тройной лутц + ойлер + тройной сальхов спокойно и уверенно исполняет фигуристка, как и сольный тройной риттбергер. Каскад тройной риттбергер + двойной тулуп — тоже сделан, вращения снова на четвертый уровень. А вот дорожка шагов — на третий, однако общего впечатления это не портит. Фантастическое выступление Виктории! Прекрасно она справилась.
104,00 балла — именно столько получает Микутина за свой произвольный прокат. Это дает ей в общей сумме 161,09.
Первым ставит Ольга каскад тройной лутц + тройной тулуп и в целом делает его, пусть и не идеально. Сольный тройной риттбергер исполнен чисто, каскад тройной сальхов + двойной тулуп тоже. Двойной аксель Микутина прыгает спокойно, а следом исполняет хорошую дорожку шагов, ее судьи оценивают на третий уровень. А вот с тройного лутца падает фигуристка, чуть было не докатившись до бортика. Тройной флип тоже выходит с помарками. Вращения на четвертый уровень у фигуристки из Австрии. Сальхов получает сделать только в два оборота. Не все получилось у спортсменки, к сожалению, не обошлось и без падения.
Куракова получает за произвольную программу 119,21 балла. Это дает ей в общей сумме 175,64 балла.
Екатерина Куракова выступает с произвольной программой на этапе Гран-при в СочиДенис Гладков/«Газета.Ru»
Первым ставит Куркова каскад тройной лутц + ойлер + тройной флип и прекрасно с ним справляется. Сольный тройной лутц тоже прекрасно у нее получается, как и тройной тулуп. Двойной аксель сделан чисто, а дальше идут вращения на четвертый уровень. А вот на тройном сальхове у фигуристки случается недокрут, как и на тройном риттбергере. Но в обоих случаях сумела удержаться спортсменка на ногах. Увы, каскад тройной риттбергер + двойной тулуп тоже с помаркой исполнен. Дорожки шагов, вращения — очень хорошо, все практически на четвертый уровень. Достаточно неплохо справилась со своей программой Куракова, грубых ошибок она не допустила. Да, недочеты были, но вытащила Екатерина.
Екатерина Куракова выступает с произвольной программой на этапе Гран-при в СочиДенис Гладков/«Газета.Ru»
Екатерина Куракова из Польши выходит на лед.
Екатерина Куракова выступает с произвольной программой на этапе Гран-при в СочиДенис Гладков/«Газета.Ru»
Эстонская фигуристка набирает за свой прокат 113,85 балла. Это дает ей в общей сумме 163,11 балла.
Эва-Лотта Киибус выступает с произвольной программой на этапе Гран-при в СочиДенис Гладков/«Газета.Ru»
Чисто фигуристка исполняет каскад тройной тулуп + тройной тулуп в начале программы, а следом неудачно приземляется с тройного лутца, чуть повело ее при приземлении. Зато тройной риттбергер вышел прекрасным. Двойной аксель тоже чисто исполняет фигуристка. Вращения у Ева получаются на четвертый уровень, а каскад двойной флип + ойлер + тройной сальхов выходит чистым, хоть и стоять в начале явно должен был тройной прыжок. Еще один каскад она исполнить не может после ошибки, а вот еще один двойной аксель выходит неплохим, дорожка шагов удается на четвертый уровень. Стоит отметить, что в произвольной программе у эстонки получилось куда больше, чем в короткой.
Эва-Лотта Киибус выступает с произвольной программой на этапе Гран-при в СочиДенис Гладков/«Газета.Ru»
Открывает произвольную программу эстонка Ева-Лотта Кибус.
Эва-Лотта Киибус выступает с произвольной программой на этапе Гран-при в СочиДенис Гладков/«Газета.Ru»
На льду появляется первая разминочная группа. Напомним, что российские фигуристки выступят во второй разминке.
В этом материале можно ознакомиться с подробностями выступлений российских спортсменок в короткой программе, а также узнать, что говорили Валиева, Туктамышева и Хромых после своих прокатов.
Прокаты начнутся в 19.10 по московскому времени, а вот так выглядит турнирная таблица по итогам коротких выступлений. Лидирует россиянка Камила Валиева, накануне показавшая космический уровень и установившая мировой рекорд. На втором месте оказалась еще одна российская фигуристка Елизавета Туктамышева, которая блестяще справилась со своим прокатом, а вот третья россиянка — Майя Хромых — пока только пятая. В коротком прокате она допустила ошибку на прыжке и лишилась каскада.