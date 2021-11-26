Россиянки не взяли медали в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира

Результаты россиянок:
5. Ульяна Нигматуллина (Россия) — +2:04.0 (1 промах)
8. Кристина Резцова (Россия) — +2:27.7 (1)
25. Светлана Миронова (Россия) — +3:45.1 (3)
28. Лариса Куклина (Россия) — +3:49.7 (3)
44. Валерия Васнецова (Россия) — +4:58.6 (4)
109. Ирина Казакевич (Россия) — +11:36.0 (10)
Итак, подводим итоги гонки, которые теперь уже почти наверняка не изменятся. Тройка лидеров:
1. Маркета Давидова (Чехия) — 42:43.5
2. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — +1:17.7
3. Денизе Херрман (Германия) — +1:23.0
Итак, Кристина на финише занимает-таки восьмую строчку (+2:27.7). Уступила она в концовке Калкенберг, но все равно добилась лучшего результата в карьере.
Васнецова отстрелялась — 4 промаха из 20 выстрелов и 37-я позиция после заключительного рубежа.
Казакевич подошла к финишу с 10-ю промахами и 11,5-минутным отставанием от лидера. Вероятно, она сегодня будет одной из последних, если не последней.
Резцова, кстати, снова стреляет без промахов — теперь уже на стойке — и уходит с нее шестой с отставанием 47.9 секунды.
Маркета Давидова тем временем выигрывает гонку с преимуществом 1:17.7 над Хаузер. Нигматуллина пока пятая на финише.
Херрман вытеснила Нигматуллину на третью позицию на финише. Похоже, медалей у нас все-таки не будет.
Нет, похоже, и серебра не будет у России. Маркета Давидова из Чехии все четыре рубежа прошла без промахов и больше минуты везет Хаузер.
Хаузер добирается до финиша, обходя Нигматуллину на 46.3 секунды. А ведь будь Ульяна точнее на последнем рубеже, она бы опережала Лизу Терезу.
Зря мы не верили в Ульяну! Как она полетела перед финишем и теперь опережает Лундер на 0.1 секунды!!! Фантастика!!!
Совсем немного сокращает отставание Нигматуллина от Лундер на отметке 13.5 км, уступит она Лундер и Хаузер, вероятно, но шанс на бронзу есть!
Куклина тем временем добралась до финиша четвертой с отставанием в 29.8 секунды от Тандерволд.
Есть промах у Лизы Терезы Хаузер, но ее преимущество на трассе огромное. Нигматуллина теперь третья после четвертого огневого рубежа.
Промахнулась Нигматуллина, обидно, но это все равно отличный результат — всего один промах из 20, особенно по такой гонке, где очень многие ошибаются.
Однако Хаузер идет значительно быстрее — 38.1 секунды ее преимущество над Нигматуллиной на 10.5 км.
Снова мажет Куклина, теперь на четвертом рубеже, и, похоже, тают ее шансы даже на попадание в десятку.
Лиза Тереза Хауэр великолепна сегодня! Тоже без промахов она стреляет и на 34.5 секунды опережает Нигматуллину после третьего рубежа.
Миронова закрывает все мишени, но опоздание не позволяет ей претендовать хоть на что-то в этой гонке.
А вот Нигматуллина пока впечатляет — на втором месте она на отметке 8.3 км с 14.3 секунды отставанием от Пройс, впереди третья стрельба.
Экхофф после третьей стрельбы с тремя промахами тем менее обходит Пройс (также с тремя промахами) на 16 секунд.
Эмма Лундер из Канады — без промахов на втором рубеже! Нигматуллина на этом отрезке — вторая (+6.8).
Нигматуллина закрывает все мишени и на втором рубеже, а вот Доротея Вирер дважды мажет! И лидирует сейчас россиянка.
Итальянка Доротея Вирер без промахов отстрелялась на лежке и обгоняет Пройс на 1.2 секунды на дистанции 5.3 км.
И Куклина тоже мажет! С одним промахом и отставанием в 43.2 секунды от Пройс уходит со второго рубежа.
Пройс выглядит на трассе просто невероятно, после первой стрельбы ближайшей сопернице — Ингрид Тандреволд — привозит она больше 20 секунд.
К «лежке» прибегают первые спортсменки. Знаменитая норвежка Тириль Экхофф промахивается один раз.
Франциска Пройс из Германии пока на первом месте и на отметке 1.5 км, и на отметке 2.3 км. Куклина на первой отметке — пока шестая с отставанием почти в 12 секунд от лидера.
Напомним, что сегодня в индивидуальной гонке участвуют сразу шесть россиянок: Лариса Куклина (выходит на дистанцию 6-й), Ульяна Нигматуллина (13), Ирина Казакевич (41), Светлана Миронова (47), Валерия Васнецова (64) и Кристина Резцова (110).