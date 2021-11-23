Медведева и Милохин поцеловались в образах Человека-паука и его возлюбленной

Евгения Медведева и Даня Милохин выступили на «Ледниковом периоде» в образах Человека-паука и его возлюбленной Мэри Джейн и поцеловались в финале номера, скопировав знаменитую сцену из фильма. Кроме того, молодые звезды презентовали новую песню Милохина, записанную совместно с группой «Мумий Тролль», — «Башня», которая еще официально нигде не вышла. После выступления Медведева отпраздновала свой день рождения в ближайшем парке с фанатами и произнесла трогательную речь, объявив, что спустя два года после своего последнего официального турнира чувствует себя «счастливой, как никогда».

«Женя — настоящая Мэри Джейн, концовка с поцелуем — супер»

Тиктокер уже представил в соцсетях зажигательную часть трека со словами:

«Ты из соседнего подъезда, девочка приличная

Шлю тебе приветы и горю, как спичка, я.

Возьми меня, я твой букетик роз,

Люби меня наивно, но всерьез,

Летай со мною в стиле баттерфляй».

Присутствовавшие на съемках зрители стали первыми, кто услышал полную версию песни. Развенчивать всю интригу мы пока не будем, но получилось действительно зажигательно, тем более что Медведева и Милохин предстали в ярких образах Человека-паука и его девушки Мэри Джейн. Это выступление теперь можно смело считать клипом на песню.

Помимо классных поддержек с элегантными взмахами рук под слова «Летай со мною в стиле баттерфляй», пара удивила и финалом номера:

Милохин завис вверх ногами на веревке, как настоящий Человек-паук, и Медведева поцеловала его в губы, скопировав знаменитую сцену из первого фильма с Тоби Магуайром в главной роли.

За эту фишечку пару отдельно похвалил судья «Ледникового периода», олимпийский чемпион Максим Траньков.

«Здорово, что вы показали Марвел. Женя — настоящая Мэри Джейн, она любые образы раскрывает круто. А концовка — супер, потому что это прямо картинка из фильма. От этой пары ждешь этого глотка свежего воздуха, и они его постоянно дают, — сказал Траньков. — У Дани появился опыт — сколько уже прошло съемок. Сегодня был минимальный опасный момент, и он — раз! — взял себя в руки и здорово поехал. Мы даже почти не заметили ошибки».

Татьяна Тарасова после проката строго оценила, как фанаты Медведевой исполнили ее требование поддержать на своих плакатах не только фигуристку, но и Милохина. На этот раз в зале действительно появились и надписи с именем «Даня», помимо «Жени».

«Спасибо большое. Это правильно. Потому что он заслуживает этого», — сказала Тарасова.

Также судья отметила стремительный прогресс Милохина:

«Номер такой интересный. А Даню как будто не надо ничему учить. Он катается — и у него нет никаких вопросов типа «А как кататься?». Как поставили, как придумали, так и катают.

Поднимаются вверх, переворачиваются. Это другая работа, другая ответственность, другой страх. Я такое очень люблю! Ничего человек не боится. Это очень по-мужски. Браво!

Маленькие помарочки бывают у всех — когда на кураже делаешь ошибки. Но хорошо, что у Дани есть кураж. Без куража все не то».

Другая судья, олимпийская чемпионка Татьяна Навка и вовсе назвала Милохина «завидным женихом».

«Вначале Даня сразу в кураж вошел. Я думаю: «Только стой, контролируй шаг, не подведи Женьку, она нежный лепесток, ее нужно беречь!». Ты большой молодец, что со всем справился.

Номер веселый, так легко на вас смотреть было. Вы отличаетесь своей молодостью, задором, непосредственностью. Вы выходите и не соревнуетесь с другими, а просто получаете удовольствие.

Даня, ты и катаешься, и поешь, и танцуешь, и жених завидный, наверное. Поклонниц у тебя огромное количество. Классный ты!» — подытожила Навка.

Известный тренер по фигурному катанию Александр Жулин поддержал Навку и отметил, что Медведева и Милохин привносят новизну в проект:

«Действительно получаешь огромное удовольствие от катания этой пары именно потому, что они ни с кем не соревнуются, а катаются в свое удовольствие. Вышли, в кайф покатались, поулыбались, получили огромное наслаждение, оценки классные получили и ушли домой.

Вы как глоток свежего воздуха. Молодые, красивые, все получается, и блистательно катаетесь на коньках».

«Женя приличная девушка, насколько я знаю»

После проката пара по традиции дала интервью ведущей «Ледникового периода» Алине Загитовой, которая затронула в своих вопросах горячие темы – и поцелуй, и текст песни, возможно, посвященный Медведевой, и новый трек Милохина.

— Поздравляю вас с отличными баллами, ребята! Даня, в начале проекта ты говорил, что хотел бы выступить под свой трек. Теперь это осуществилось. Какие у тебя впечатления.

Милохин: Очень круто получилось! Я хотел выступить в образе Человека-паука и выступить под собственный трек. И решил совместить все это в одном номера. Вышло здорово!

Медведева: Оказалось, что под эту песню очень здорово кататься — такая это тема, такая современная музыка. Более современный трек выбрать было невозможно, потому что эта песня еще не вышла. Поздравляю тебя с премьерой, Даня, трек суперский.

— Можно ли считать, что номера с поцелуями стали визитной карточкой вашей пары (ранее они демонстрировали поцелуй также в образах Ромео и Джульетты. – «Газета.Ru»)?

Медведева (с удивлением смотрит на Милохина): А так можно сказать?

— Татьяна Анатольевна говорила, что номер без поцелуя — это не номер.

Милохин: (Смеется.) Ну, давайте тогда считать так.

— В песне есть строчке о «девочке приличной». Можно ли сказать, что песня посвящена Евгении Медведевой, она ведь «приличная девочка»?

Милохин: Ну, Женя приличная, насколько я знаю. Скорее всего, к ней это тоже относится.

Этот номер можно будет увидеть 4 декабря на Первом канале. В ближайшие выходные «Ледникового периода» не будет в эфире из-за Гран-при России по фигурному катанию, который пройдет с 26 по 28 ноября.

«Фанаты боялись, что я пропаду»

После проката Медведева почти сразу отправилась в парк Останкино неподалеку от съемочной арены, чтобы встретиться с фанатами. Несколько десятков человек пришли поздравить ее с прошедшим днем рождения – 19 ноября фигуристке исполнилось 22 года.

Фанаты подарили ей большие аудиколонки, торт, огромные букеты роз, портрет-вышивку, угостили шампанским и вручили множество шариков, которые фигуристка отпустила в небо, после чего радостно потанцевала и заявила, что шарики «похожи на НЛО». Под воздействием ветра двигались они действительно своеобразно, что вызвало взрыв хохота.

Женя Медведева отпускает в небо шарики, подаренные ей фанатами в честь дня рождения pic.twitter.com/YHEEt95Dmj — Эльвира Ондар (@Elvira_Kha) November 23, 2021

Также Медведева произнесла вдохновляющую речь, в которой объявила, что справилась с внутренними проблемами, которые тянули ее в «в прошлое» и не давали быть счастливой.

«Я не соревнуюсь уже два года. В рамках целой жизни два года — это ничто. Но для спортивной карьеры это капец какой огромный отрезок времени. Знаю, что очень многие переживали, что я перестану выступать на турнирах, и меня мало что будет связывать с фигурным катанием. Боялись, что я пропаду, и меня станет сильно меньше в медиапространстве. Но в итоге оказалось, что меня в 350 раз больше (смеется).

И я делаю максимум для этого, потому что знаю, что вы следите, ждете, радуетесь новым проектам, фотографиям, даже тиктокам новым. Я чувствую, что нужна, что меня любят. И это настолько круто и здорово! Это помогает мне не сворачивать с пути.

Да, я устаю, у меня какое-то огромное количество съемок, проектов, которые нужно отрабатывать. Иногда они пересекаются, и я спать не успеваю. Но настолько счастливой я себя никогда не чувствовала — насколько я счастлива последние полгода.

Я проработала все свои проблемы, которые тянули меня вниз, в прошлое. Я это отпустила, и, наверное, это для меня самый большой подарок. У меня больше нет балласта прошлого, и он меня не держит. То, что я его отпустила, помогает мне быть счастливой, свободной и двигаться вперед. Люблю вас очень сильно», — подытожила Медведева.