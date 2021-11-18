Бойкова и Козловский выиграли короткую программу на Гран-при Франции, Артемьева и Назарычев — вторые

Две российских пары захватили лидерство на Гран-при Франции после короткой программы. Ура!
Оценка Бойковой и Козловского за короткую программу — 77,17 балла. Они на четыре балла опережают других россиян Артемьеву и Назарычева и выходят на промежуточное первое место.
«Женечка Медведева, с днем рождения!» — кричит Бойкова в камеру. Очень мило.
Дорожка шагов на высокой скорости под торжественную музыку Чайковского была исполнена на максимальный, четвертый уровень сложности. А финальные параллельные вращения под эту музыку выглядели невероятно эффектно. Бойкова и Козловский исполнили все чисто. Браво!
Высокая поддержка, в ходе которой Бойкова сложилась в шпагат в руках Козловского, вызвала бурные аплодисменты зрителей, а судьи оценили ее на максимальный уровень сложности.
Эх, Бойкову завертело на месте после параллельного тройного сальхова! Козловский справился. В итоге судьи отняли полбалла.
Закрывают соревнования россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они катаются под «Лебединое озеро» Чайковского.
Оценка итальянцев Гиларди и Амбросини за короткую программу — 64,60 балла. Это их личный рекорд!
В конце программы включился ремикс Mambo Italiano, и фигуристы начали зажигать в дорожке шагов. Получилось очень энергично.
Вау, итальянцы исполнили тройной сальхов! А то все остальные решались только на тулуп. И прыжок вышел у Гиларди и Амбросини хорошим, на небольшой плюс.
Следующими выступают Ребекка Гиларди и Филиппо Амбросини из Италии. Они катаются под Mambo Italiano (Bette Midler, Luca Longobardi).
Кнерим и Фрейзер закончили программу впечатляющей верхней поддержкой. Зрители радостно вскричали.
С параллельными вращениями американцы справились неплохо — синхронно и на четвертый уровень сложности.
Ох, было опасно на выезде с тройного выброса (флип) — Алекса начала терять равновесие и резко перевалилась на вторую ногу, чтобы не упасть.
Следующими выступают американцы Алекса Кнерим и Брэндон Фрейзер. Они катаются под House of The Rising Sun (Heavy Young Heathens).
Венгры очень сильно разошлись на параллельных вращениях. Выступление получилось весьма средним по качеству технических элементов.
Во время выброса партнерша очень сильно наклонилась вперед — чуть не до самого льда, — но все-таки удержалась на ногах.
Вот это да... венгры синхронно упали с параллельного прыжка — тройного тулупа. Зрители на трибунах даже посмеялись такой синхронности в ошибке и похлопали фигуристам в знак поддержки.
Открывают выступления в этой разминке Юлия Щетинина и Марк Мадьяр из Венгрии. Они катаются под Can't Pretend (Tom Odell).
Началась разминка второй группы участников, в которой мы увидим выступление чемпионов Европы — Бойковой и Козловского.
Оценка россиян Артемьевой и Назарычева за короткую программу — 73,02 балла. Это их личный рекорд! И они выходят на промежуточное первое место.
Невероятно синхронные вращения в самой концовке выступления выглядели очень эффектно! Зрители провожают российских фигуристов громкими овациями и аплодисментами.
Тодес был исполнен идеально, а уж как Артемьева. Назарычев зажгли затем в дорожке шагов — это словами не передать! Быстрые движения ногами даже напомнили знаменитую дорожку шагов Алексея Ягудина в «Зиме». Это было ярко, задорно и очень энергично! Все это — на максимальный, четвертый уровень сложности, как и поддержка.
Россияне играючи исполнили тройной подкрут на 1,37 балла бонусами и почти без передышки так же легко показали сложный выброс тройной флип. Браво!
Следующими выступают россияне Юлия Артемьева и Михаил Назарычев. Они катаются под The Artist Ouverture (Ludovic Bource) и Bumble Boogie (Jools Holland and His Rhythm And Blues Orchestra).
Тодес исполнен безупречно. Ванесса и Эрик стремительно прогрессируют от старта к старту. Учитывая, что это их первый сезон вместе, видеть такие улучшения действительно приятно. В этой короткой программе не было каких-то нелепых ошибок, и канадцам удалось в полной мере передать историю спокойной и уютной любви двух взрослых людей, которые понимают, чего хотят.
Высокую поддержку канадцев со сменой нескольких позиций судьи оценили на максимальный, четвертый уровень сложности.
Следующими выступают Ванесса Джеймс и Эрик Редфорд из Канады. Они катаются под Shiny Happy People (Ruben and The Dark & AG).
Партнеры сильно разошлись во время вращений. В целом выступление кажется более слабым, чем у первой французской пары. Отчаянно не хватает скорости и зажигательности, которых отчаянно требует веселая музыка.
Эх, девушка чуть не упала с тройного тулупа, низко наклонилась корпусом, но все же удержала равновесие. Судьи определенно снимут за это баллы.
Эта пара исполнила лишь двойной подкрут, а не тройной, но зато чисто и даже на небольшой плюс.
Следующими выступают Колин Керивен и Ноэль-Антуан Пьер из Франции. Они катаются под She Caught the Katy (The Blues Brothers), Let There Be Drums (Carl LaFong Trio) и Sandy Nelson Think (Aretha Franklin).
Любопытно, что французы оставили такой сложный элемент, как тодес, на самую концовку номера. И справились! Браво.
Ковалевы показали неплохую высокую поддержку — партнер на одной рукой держал над собой девушку и вращался. Правда, скорости этому вращению отчаянно не хватало, как и всему выступлению.
Открывают соревнования Камила Ковалев и Павел Ковалев из Франции. Они катаются под Libertango Астора Пьяццолы в исполнении The Swingle Singers.
Началась разминка первой группы участников, где выступят россияне Артемьева и Назарычев, а также сильные канадцы Ванесса Джеймс и Эрик Редфорд.
Две наши пары, которые участвуют на Гран-при Франции, борются за выход в финал серии. Бойкова и Козловский стали третьими на этапе в Лас-Вегасе, а Юлия Артемьева и Михаил Назарычев — на этапе в Турине. Кто из них окажется выше на этапе во Франции, тот и попадет в финал.