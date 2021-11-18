Кагияма выиграл короткую программу на Гран-при Франции, Алиев — пятый

19:55

«Перед этим турниром Алиев рассказывал мне в интервью, что с четверными прыжками у него трудности, они разваливаются», — рассказывает Евгения Медведева, которая комментирует турнир в эфире Первого канала.

Видимо, из-за этих проблем не удался Алиеву сегодня тройной аксель. Возможно, поэтому он не пошел и на свой фирменный четверной лутц.