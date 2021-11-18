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Спорт

Парад ошибок: россияне проиграли США и Японии на Гран-при

Кагияма выиграл короткую программу на Гран-при Франции, Алиев — пятый

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Во Франции проходит пятый этап Гран-при по фигурному катанию. По итогам короткой программы мужчин лидерство захватил 18-летний японец Юма Кагияма, пробивший отметку в 100 баллов, на втором месте — Денис Васильев из Латвии, на третьем — Джейсон Браун из США. Чемпион Европы из России Дмитрий Алиев скрутил двойной аксель вместо тройного и стал лишь пятым, серебряный призер чемпионата Европы Артур Даниелян — восьмым, а чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев — девятым. Даниелян и Мозалев допустили падения. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию прокатов.
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20:30

На этом «Газета.Ru» завершает свою текстовую онлайн-трансляцию и желает вам удачного вечера!

20:28

Прокат Юмы Кагиямы:

20:26

Прокат Джейсона Брауна:

20:24

Прокат Дениса Васильева:

20:22

Прокат Дмитрия Алиева:

20:22

Прокат Артура Даниеляна:

20:20

Прокат Андрея Мозалева:

20:18

Результаты короткой программы. У Алиева есть все шансы побороться за тройку в произвольной программе.

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100%
20:17

Оценка японца Кагиямы за короткую программу — 100,64 балла! Сумасшедший результат! Он становится лидером короткой программы, на 11 баллов обгоняя ближайшего преследователя.

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100%
20:14

Маленький шустрый японец на одном дыхании пронесся по дорожке шагов — очень быстро и элегантно. Судя по всему, мы видели сейчас прокат победителя короткой программы. И вообще Юма, похоже, скоро станет одним из лидеров мужского одиночного катания во всем мире. Уровень уже сумасшедший.

20:13

Внезапно Кагияма ошибся на тройном акселе — после приземления с трудом сохранил равновесие, присев до самого льда, но все же не упал. Видимо, был недокрут: судьи снимают полтора балла.

20:13

С таким же изяществом японец исполнил сольный четверной тулуп, за который получил еще 3,66 балла сверху от судей.

20:12

Кагияма с потрясающей легкостью исполнил сложный каскад четверной сальхов + тройной тулуп и получил за него 3,40 балла бонусами!

20:11

Следующим выступает Юма Кагиями из Японии. Он катается под When You're Smiling (Michael Buble).

20:10

Оценка Брауна из США за короткую программу — 89,39 балла. Это второе место на данный момент!

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100%
20:09

Два вращения у Брауна — на второй и третий уровень. Жаль, что этот фигурист теряет баллы на не прыжковых элементах — обычно он в них просто бог.

20:08

Какие же сложные переходы между элементами демонстрирует Браун! Только что он прыгнул в «русский шпагат» (горизонтальный) и сразу после этого вытянул одну ногу в вертикальный шпагат и проехался так «ласточкой». Прямо акробатика.

20:07

Каскад тройной лутц + тройной тулуп не вызвал у американского фигуриста проблем. Он получил почти два балла бонусами.

20:06

Досадная ошибка: Браун исполнил тройной аксель, но на выезде коснулся льда рукой.

20:06

Джейсон потрясающе исполнил тройной флип — на 2,25 балла бонусами от судей. С четверными прыжками у этого спортсмена пока сложно, но зато тройные он делает прекрасно.

20:05

Следующим выступает Джейсон Браун из США. Он катается под Sinnerman (Nina Simone),

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100%
20:04

Оценка Мессинга за короткую программу — 85,03 балла.

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100%
20:02

Даже блюз получился у Кигана в его фирменном стилем — добром, светлом, с мягким катанием.

20:01

Каскад тройной лутц + тройной тулуп почти удался Мессингу, но на выезде со второго прыжка его закрутило на месте, поэтому судьи немного заминусовали элемент.

20:00

Тройной аксель был прекрасен! На 2,40 балла бонусами от судей.

19:59

Ух, было опасно! После четверного тулупа Киган присел до самой земли, одна нога вытянулась назад, но он все-таки не упал и сумел затем подняться. Судьи снимают 1,74 балла за ошибку.

19:59

Следующим выступает Киган Мессинг из Канады. Он катается под Never Tear Us Apart в исполнении двух артистов — INXS и Joe Cocker.

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100%
19:58

Оценка Алиева за короткую программу — 85,05 балла. Лишь третье место на данный момент.

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100%
19:55

«Перед этим турниром Алиев рассказывал мне в интервью, что с четверными прыжками у него трудности, они разваливаются», — рассказывает Евгения Медведева, которая комментирует турнир в эфире Первого канала.

Видимо, из-за этих проблем не удался Алиеву сегодня тройной аксель. Возможно, поэтому он не пошел и на свой фирменный четверной лутц.

19:55

Алиев исполнил проникновенную дорожку шагов на высокой скорости. Судьи оценили ее на максимальный, четвертый уровень сложности.

19:53

Эх, очень досадная ошибка... Алиев скрутил лишь двойной аксель вместо тройного. Получит очень маленькие баллы за него. Но хотя бы без падений — спасибо. После многих предыдущих выступлений реально страшно смотреть на прокаты.

19:53

Сольный тройной лутц — чисто! Жаль, что не четверной — Алиев может его исполнить, но зато без ошибок.

19:52

Каскад четверной тулуп + тройной тулуп — есть! Чисто.

19:52

Следующим выступает россиянин Дмитрий Алиев. Он катается под Pilgrims on a Long Journey (Cœur de Pirate).

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100%
19:50

Оценка Васильева за короткую программу — 89,76 балла. Это промежуточное первое место!

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19:49

Все вращения — четвертого уровня. Хоть и без четверных шагов, но зато все было исполнено идеально. Спасибо Денису за это красивое выступление.

19:48

Звучит боевая восточная музыка, и Васильев показывает дерганую, но вместе с тем странным образом элегантную дорожку шагов — на максимальный, четвертый уровень.

19:48

В конце программы латвийский фигурист показал тройной лутц — чисто.

19:47

Зато тройной аксель у Дениса в полном порядке — исполнен на большие плюсы.

19:47

Васильев начал с чистого каскада тройной флип + тройной тулуп. Четверные прыжки у этого фигуриста пока не получаются.

19:46

Следующим выступает Денис Васильев из Латвии. Он катается под Sarakiz: II. Romanza (Karl Jenkins, в исполнении Marat Bisengaliev & London Symphony Orchestra) и The Battle Drums (Joe Hisaishi).

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100%
19:45

Оценка Аймоза за короткую программу — 63,98 балла.

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19:43

Браво французскому фигуристу — собрался после очень тяжелого падения, где он ударился головой, и достойно закончил программу, даже выдав дорожку шагов на третий уровень из четырех.

19:42

Вау! Аймоз смог собраться и исполнить идеальный тройной аксель. Трибуны взорвались аплодисментами.

19:41

Ох, как страшно! Аймоз очень жестко упал с четверного сальхова, ударившись об лед и откатившись к бортику. Он смог подняться лишь спустя несколько секунд — приходил в себя. Публика поддержала своего фигуриста громкими аплодисментами.

19:41

Эх, неудача! Вместо четверного тулупа Кевин скрутил только двойной и получит за него ноль баллов, так как сольные двойные запрещены у мужчин в короткой программе.

19:40

Открывает прокаты второй группы участников француз Кевин Аймоз. Он катается под The Question Of You (Prince).

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19:32

Началась разминка второй группы, где мы увидим прокат россиянина Дмитрия Алиева.

19:30

Оценки первой группы участников:

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19:30

Оценка японца Сато за короткую программу — 87,82 балла.

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19:27

Юркому японскому фигуристу очень подходят «Времена года» Вивальди — он легко поспевает за стремительным ритмом энергичных скрипок.

19:27

Сато с невероятной легкостью показал тройной аксель — с большим запасом по высоте и уверенным выездом.

19:27

Все вращения невысокий и шустрый японец исполняет просто потрясающе — на максимальный, четвертый уровень сложности.

19:26

Какой превосходный каскад четверной тулуп + тройной тулуп удался Шуну! Браво.

19:26

Японец показал вначале тройной лутц. Кажется, должен был быть четверной, но фигурист не набрал достаточную высоту.

19:25

Следующим выступает Шун Сато из Японии. Он катается под «Времена года» Вивальди.

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100%
19:24

Оценка француза Фа за короткую программу — 84,47 балла.

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100%
19:22

Ну ничего себе! На дорожке шагов слышны даже звуки лазерного меча, и Фа виртуозно исполняет сложнейшие шаги под эти звуки космического сражения. Просто бальзам на душу для фанатов «Звездных войн».

19:21

Француз исполнил четверной сальхов, но уже на выезде перевалился на вторую ногу. За это судьи сняли два балла.

19:21

Под зловещий имперский марш Фа исполняет серию вращений на четвертый уровень.

19:20

Эх, жаль, Фа упал с тройного акселя. Почти спас прыжок, но все-таки не удержался.

19:19

Француз исполнил чистейший каскад четверной тулуп + тройной тулуп под пафосную музыку, которая набирает обороты с каждым тактом.

19:19

В начале проката слышно дыхание Дарта Вейдера! Вот это оригинальная вставка в музыку.

19:19

Следующим выступает Адам Сиао Хим Фа из Франции. Он катается под композицию Star Wars (Maxime Rodriguez) в образе ситха из «Звездных войн»!

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100%
19:18

Оценка Мозалева за короткую программу — 68,77 балла.

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100%
19:15

Мозалев вызвал аплодисменты публики красивым проездом в кораблике через половину катка. Жаль, что такие красивые фишечки в прокате остались без сопровождения чистых элементов.

19:15

Эх, совсем развалилась программа. Мозалев упал и с тройного акселя.

19:14

Да что ж такое! Мозалев упал с четверного сальхова. А ведь крутка была просто сумасшедшей. Казалось, что должен успеть все докрутить, но нет.

19:13

Четверной тулуп — есть! К сожалению, на выезде Мозалева закрутило на месте, за что судьи отняли полбалла. Но в целом прыжок исполнен.

19:12

Следующим выступает второй россиянин Андрей Мозалев. Он катается под Heart Cry (Drehz).

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100%
19:11

Оценка Даниеляна за короткую программу — 76,81 балла.

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100%
19:10

Даниелян досадливо улыбается после проката. Корит себя за ошибку, но при этом не убивается. Правильно — рано пока сдаваться.

19:09

После такого падения Артур сумел исполнить дорожку шагов на максимальный, четвертый уровень сложности! Браво.

19:08

Какая неудача! Артур очень больно упал с финального тройного акселя. Приземлился на руку и даже не сразу смог подняться. Но все-таки встал и на высокой скорости вошел в дорожку шагов. Держаться.

19:08

Тонкий, гибкий и изящный Артур красиво скользит по французской арене под страстные испанские ритмы. Ему очень идет эта музыка.

19:07

Каскад тройной лутц + тройной тулуп удался Даниеляну отлично.

19:07

Артур исполнил четверной сальхов! Легко и изящно! Судья накинули полтора балла бонусом.

19:06

Следующим выступает Артур Даниелян из России. Он катается под Don Juan (Felix Gray).

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100%
19:03

Оценка Франджипани за короткую программу — 66,33 балла.

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19:02

Ух, было опасно — итальянец чуть не потерял каскад тройной лутц + тройной тулуп. Выезд с первого прыжка получился таким плохим, что спортсмена перекрутило на месте, и он с большим трудом смог после паузы присоединить тулуп. За это он потеряет баллы, но хотя бы не лишился каскада совсем.

19:02

А вот тройной аксель Франджипани удался! Разве что на приземлении его немного повело в сторону, но итальянец удержался.

19:01

Итальянец начал с тройного сальхова, который, очевидно, должен был быть четверным. Пока что мужчины очень нервничают у нас.

19:00

Следующим выступает Габриэлле Франджипани из Италии. Он катается под Wild (John Legend, Gary Clarck Jr).

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100%
18:58

Оценка Понсара за короткую программу — 66,38 балла.

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100%
18:56

Последний элемент — каскад тройной лутц + тройной тулуп — тоже не удался в полной мере. Первый прыжок Роман исполнил, а вот второй недокрутил и присел на лед после него.

18:55

Эх, совсем не задалось выступление у француза. Понсар упал с тройного акселя.

18:56

Понсар начал с четверного тулупа, но недокрутил его и коснулся рукой льда на приземлении. Судьи отняли больше двух баллов за эти ошибки.

18:55

Открывает соревнования Роман Понсар из Франции. Он катается под Keeping Me Alive (Jonathan Roy).

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100%
18:45

Началась разминка первой группы участников, где мы увидим выступления россиян Артура Мозалева и Артура Даниеляна.

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100%
18:35

Порядок выступлений:

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100%
18:30

Добрый вечер, уважаемые любители фигурного катания! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию короткой программы мужчин на Гран-при Франции.

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