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Спорт

Уступили мощным французам 10 баллов: Степанова и Букин — третьи на Гран-при

Пападакис и Сизерон выиграли ритм-танец на Гран-при Франции, Степанова и Букин — третьи

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Во Франции проходит пятый этап Гран-при по фигурному катанию. По итогам ритм-танца первыми стали четырехкратные чемпионы мира Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон из Франции, вторыми — канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье, а третьими — Александра Степанова и Иван Букин из России. Еще одни россияне Аннабель Морозова и Андрей Багин стали шестыми. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию прокатов.
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Вверху самая последняя запись С конца
18:35

На этом «Газета.Ru» завершает свою онлайн-трансляцию и желает вам удачного вечера!

18:32

Прокат Гиллес и Пуарье:

18:30

Прокат Пападакис и Сизерона:

18:25

Прокат Степановой и Букина:

18:21

Прокат россиян Аннабель Морозовой и Андрея Багина:

18:20

Степанова и Букин остаются третьими после ритм-танца, Морозова и Багин — шестые.

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100%
18:19

Оценка Гиллес и Пуарье из Канады за ритм-танец — 81,35 балла.

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18:17

Финальную часть танца Гиллес и Пуарье провели под более быструю композицию, но сложных элементов в ней не было — просто потанцевали и порадовали зрителей.

«Они совсем банальными элементами решали вопрос достижения результата, — говорит Авербух в эфире Первого канала. — С точки зрения единения пары вопросов нет. Но ничего оригинального с точки зрения элементов не было. Им можно сказать спасибо только за яркие костюмы».

18:15

Обязательный блюз и высокая поддержка со сменой нескольких позиций были исполнены без ошибок под всю ту же медленную музыку для блюза.

18:15

Канадцы начали с твиззлов — все было очень синхронно, правда, исполнено на приличном расстоянии друг от друга.

18:14

Следующими выступают Пайпер Гиллес и Поль Пуарье из Канады. Она катаются под I Guess That's Why They Call It the Blues и Still Standing (Elton John).

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100%
18:11

Оценка Степановой и Букина за ритм-танец — 79,89 балла.

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100%
18:10

Финальная часть танца прошла на высочайшей скорости после медленного блюза, и Александра с Иваном снова зажгли в своем фирменном стиле. Это был настоящий уличный танец — на отрыв.

18:10

Обязательный блюз удался россиянам без ошибок.

18:09

Твиззлы были исполнены в музыку и синхронно, но при этом не на очень высокой скорости.

18:08

Ребята сразу же показали зажигательные движения из хип-хопа, а затем зашли в стремительную поддержку: Букин ехал на согнутых и разведенных в стороны коленях, а в это время Степанова меняла различные позиции наверху. Успела даже полностью встать на одной ноге и торжествующе взмахнуть руками, заводя публику.

18:07

Следующими выступают Александра Степанова и Иван Букин из России. Она катаются под Everybody (Backstreet Boys — Apashe, Oski, Lennon Unofficial Remix) и Monster (Shawn Mendes, Justin Bieber).

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100%
18:06

Оценка французов Пападакис и Сизерона за ритм-танец — 89,08 балла.

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100%
18:04

«Этот танец — произведение искусства, — говорит Илья Авербух в прямом эфире Первого канала. — Танец одного дыхания, одного движения. Абсолютное единство партнеров. Фантастическое качество исполнения каждого элемента. Совершенный танец».

18:03

Фирменная поддержка французов удалась на славу — Сизерон присел на одну ногу и склонился вплотную ко льду, уложив Пападакис на себя. Это было очень элегантно и впечатляюще.

18:02

Обязательный блюз вышел у Пападакис и Сизерона очень чувственным — они буквально катались друг в друге. Все было исполнено очень четко и в то же время проникновенно.

18:01

Французы изумительно исполнили твиззлы — очень близко друг к другу и на высокой скорости. При этом они не забывали исполнять множество движений в стиле вакинг — даже во время вращений их руки порхали туда-сюда. Это очень сложно. Недаром судьи добавили 3,20 балла бонусами к твиззлам.

18:00

Следующими выступают Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон из Франции. Она катаются под Made To Love; U Move, I Move и Made To Love (John Legend). Французы покажут необычный танец с элементами вакинга — очень резкими движениями рук.

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100%
17:59

Оценка литовской пары за ритм-танец — 64,43 балла.

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100%
17:56

Рид и Амбрулевисиус сумели быстро подняться после падения и исполнили рискованную поддержку со сменой нескольких позиций. Справились. Но за ту ошибку очень обидно.

17:56

Ох, какая неудача! Сразу оба партнера упали во время исполнения обязательного танца под блюз. Фигуристы катили спиной вперед в обнимку, поэтому тот, кто начал заваливаться первым, потянул второго за собой.

17:55

Литовцы бодро начали танец под быстрые ритмы современной композиции и здорово исполнили твиззлы, успевая в процессе не только вращаться, но и взмахивать в такт руками, заводя публику.

17:54

Следующими выступают Элиссон Рид и Саулиус Амбрулевисиус из Литвы. Она катаются под Old Friend (Elderbrook), Hazey (Glass Animals) и Blue Monday (Vandalism Remix) (Kurd Maverick).

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100%
17:53

Оценка американцев Каррейры и Пономаренко за ритм-танец — 70,74 балла.

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100%
17:51

Концовку выступления Каррейра и Пономаренко провели под задорный диско и на одном дыхании показали стремительную высокую поддержку со сменой нескольких позиций наверху — девушка даже успела повисеть вниз головой.

17:50

Обязательный танец под блюз тоже удался американцам без явных ошибок.

17:51

Американцы сразу ворвались в танец в высоком темпе диско 80-х и зажгли в дорожке шагов.

17:50

Открывают выступления в этой разминке Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко из США. Они катаются под Batdance (Prince).

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100%
17:44

Началась разминка второй группы участников, в которой мы увидим выступления сильных россиян Александры Степановой и Ивана Букина, а также четырехкратных чемпионов мира — французов Габриэллы Пападакис и Гийома Сизерона.

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100%
17:42

Результаты первой группы участников:

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100%
17:40

Оценка французов Лопаревой и Бриссо за ритм-танец — 69,23 балла. Они немного обгоняют россиян Морозову и Багина и выходят на промежуточное место.

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100%
17:38

В концовке Лопарева и Бриссо снова зажгли под рэп! Отличная верхняя поддержка удалась этим «уличным ребятам» — на высокой скорости, с быстрым вращением партнера вокруг своей оси. И вообще — приятно видеть, насколько раскрепощенно Лопарева и Бриссо отрывались под рэп. Это был энергичный танец дерзких молодых людей, у которых еще все впереди.

17:37

В середине танца французы исполнили обязательный медленный блюз на третий уровень сложности! Такого еще никто не добивался сегодня.

17:36

Ух, как оригинально! Французы классно исполнили синхронные твиззлы под четкий ритм рэпа Снуп Догга, а потом еще пафосно помахали руками в такт его читке. Ребята в образе.

17:34

Следующими выступают Евгения Лопарева и Джеффри Бриссо из Франции. Она катаются под The Next Episode (Dr Dree Feat Snoop Dogg), Killing Me Softly With His Song (Fugees) и Jump Around (House of Pain).

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100%
17:33

Оценка французов Демужо и ле Мерси за ритм-танец — 63,95 балла.

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100%
17:32

У французов получился четкий, чистый танец, но без особых эмоций. Были слишком сосредоточены на результате.

17:30

Французы показали отличные твиззлы — на высокой скорости и довольно близко друг к другу — под зажигательную композицию Майкла Джексона.

17:29

Вау, какая оригинальная поддержка! Девушка закинула ногу за шею партнера, резко перекрутилась и поднялась всем телом ему на плечи. Судьи оценили такой трюк на четвертый уровень сложности.

17:28

Следующими выступают Люсия Демужо и Тео ле Мерси из Франции. Она катаются под The Way You Make Me Feel (Judith Hill), Billie Jean remix Майкла Джексона (в исполнении Eminem, DMX, Ludacris, Notorious BIG).

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100%
17:27

Оценка финнов Турккилы и Верслуиса за ритм-танец — 64,62 балла.

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100%
17:25

В целом выступление Турккилы и Верслуиса получилось стильным, четким и элегантным. Сложности элементов немного не хватает, но все впереди. Оба этих фигуриста были успешными одиночниками в своей стране и становились чемпионами Финляндии, а теперь покоряют танцы на льду.

17:23

Финны продемонстрировали впечатляющую поддержку: Верслуис на высокой скорости уложил вытянувшуюся в струнку партнершу себе на колени и продолжил вращаться, а затем поднял ее на плечи, не прекращая движения, и какое-то время крутил ее так. Зрители встретили этот элемент аплодисментами.

17:21

Ох, Юлия чуть не упала во время исполнения твиззлов. Ей пришлось притормозить и взмахнуть руками, чтобы удержать равновесие. Из-за этого пара потеряет баллы.

17:20

Следующими выступают Юлия Турккила и Матиас Верслуис из Финляндии. Она катаются под Breathe You In My Dreams (Trixie Whitley) и River (Bishop Briggs - Ian Scott, Mark Andress Jackson, Sarah McLaughlin).

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100%
17:19

Оценка Морозовой и Багина за ритм-танец — 68,45 балла.

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100%
17:18

Морозова очень легко запрыгнула на Багина для финальной поддержки, и элемент выглядел простым и изящным, хотя сам по себе является трудным. Багин вращался вокруг своей оси, держа ее на руках.

Ребята прямо зажгли во второй части программы под Boom Boom Pow.

17:17

Серия твиззлов удалась Морозовой и Багину на плюсы — очень синхронно, а последние вращения еще и в опасной близости друг к другу.

17:16

Российский дуэт начинает медленно, но музыка постепенно нагнетает темп и пафос. Дорожка шагов исполнена, к счастью, без падений, в отличие от проката немецкого дуэта.

17:14

Следующими выступают Аннабель Морозова и Андрей Багин из России. Она катаются под My Body Is A Cage (Peter Gabriel) и Boom Boom Pow (The Black Eyed Peas).

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100%
17:13

Оценка немцев Ренсбург и Стеффана за ритм-танец — 57,14 балла.

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17:12

Очень понравилась партнерша в этой паре — техничная, быстрая, элегантная, яркая. А вот Стеффан подкачал своим падением.

17:11

Немецкие танцоры показали весьма оригинальную поддержку: Стеффан поднял партнершу на плечо, развернул ее вниз головой и начал вращаться вокруг своей оси. Это было сложно и рискованно.

17:10

Твиззлы (параллельные вращения) были исполнены синхронно, но на невысокой скорости.

17:09

Ох, партнер нелепо упал на дорожке шагов в самом начале — под довольно медленный регги. Публика поддержала его аплодисментами, а партнерша спокойно закончила исполнять дорожку без него.

17:08

Открывают прокаты Дженнифер ван Ренсбург и Бенджамин Стеффан из Германии. Они катаются под Is This Love (Bob Marley & The Wailers) и Ain't No Sunshine (Matt Andersen).

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17:06

Тема ритм-танца нынешнего сезона — уличные танцы. Так что нас ждут очень яркие, сексуальные и дерзкие постановки.

17:04

Наши красавчики:

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17:00

Началась разминка первой группы участников, среди которых — российская пара Аннабель Морозова и Андрей Багин.

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100%
16:50

Порядок выступлений:

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100%
16:45

Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию ритм-танца на Гран-при Франции.

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