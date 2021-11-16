Сильнейшие хоккеисты мира могут не попасть на Игры-2022 из-за коронавируса

В Национальной хоккейной лиге усложнилась ситуация с распространением коронавирусной инфекции, из-за чего журналисты не исключили вариант с полным отказом лиги от участия в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Депутат Госдумы Светлана Журова, вице-президент КХЛ Валерий Каменский и экс-наставник сборной России Владимир Плющев в беседе с «Газетой.Ru» рассказали о перспективах проведения турнира без заокеанских хоккеистов и назвали главные минусы их потенциального отсутствия на Играх.

В НХЛ случилась первая вспышка COVID-19 в сезоне — сразу десять хоккеистов «Оттавы Сенаторз» заразились коронавирусом, вследствие чего лига приняла решение отложить сразу три игры канадского коллектива в регулярном чемпионате.

Чуть менее сложная ситуация в стане «Сан-Хосе Шаркс», где подхватили инфекцию семь хоккеистов — игры калифорнийской команды не переносились, однако в последних пяти встречах команде под руководством Боба Бойнера удалось одержать лишь одну победу.

Подобный расклад насторожил журналистов, вспомнивших о праве НХЛ до 10 января 2022 года без последствий выйти из соглашения, которое позволяет игрокам отправиться на Олимпиаду в Пекине.

Also a reminder that the NHL and NHLPA have until Jan. 10 to opt out of Olympic participation. If the number of postponed NHL games escalate over the next 2 months, that's obviously a possibility. — Pierre LeBrun (@PierreVLeBrun) November 15, 2021

Инсайдер TSN Крис Джонстон выразил мнение, что даже если ситуация с коронавирусом стабилизируется через месяц, исключить вероятность отказа от участия в Играх на 100% будет нельзя.

«Если подобные случаи произойдут до начала следующего года, то высоки шансы, что НХЛ откажется от поездки в Пекин. До 10 января чаша весов может склониться в любую сторону. Приоритет для лиги — полноценный сезон, а не Олимпиада», — заявил эксперт.

При этом Джонстон отдельно заявляет, что звездные игроки очень хотят принять участие в предстоящих Играх.

«Самое интересное в том, что хоккеисты желают отправиться в Пекин. Во многом поэтому они подписали коллективное соглашение в 2020 году. Поэтому будет любопытно, как отреагируют звезды, если НХЛ выйдет из соглашения», — заключил инсайдер.

Депутат Госдумы Светлана Журова отметила, что качество игры на Олимпиаде заметно снизится, если в НХЛ решат отказаться от участия в главном международном турнире четырехлетия.

«Понятно, что если сейчас будет сбой в календаре, НХЛ перенесет игры на весну, и тогда отпустить игроков на Олимпиаду лиге будет тяжело. Те потери, которые будут по контрактам, наверное, будут существенны, из-за чего хоккеисты не поедут в Пекин. Такое может быть.

Если на Игры не приедут игроки из НХЛ, то это отразится не только на сборной России, а на сборных Канады и США в том числе. Все попадут в абсолютно равную ситуацию. Посмотрим, может быть молодые игроки проявят себя. У нас что, мало хоккеистов? О чем мы говорим?

Не хотелось бы, конечно, чтобы так сложилось, потому что наши болельщики хотят смотреть на игру лучших мировых игроков, но если так сложится, то это скажется на всех. Другие национальные команды также не досчитаются своих звезд. В таком случае увидим тогда более любительский хоккей на Олимпиаде», — заявила Журова.

Бывший главный тренер национальной сборной России Владимир Плющев считает, что отсутствие энхаэловцев лишит поклонников хоккея возможности посмотреть на очередной виток соперничества российской и североамериканской школы.

«Если НХЛ не отпустит игроков на Олимпиаду, то мы увидим на ней хоккеистов из внутренних чемпионатов. Это то, что было на чемпионатах мира. Без игроков из НХЛ Игры, в первую очередь, потеряют в зрелищности.

Зрители хотят наблюдать за игрой лучших мастеров, это интереснее, чем смотреть за хоккеистами несколько другого уровня. Мы лишимся соперничества школ, идеологий хоккея, если НХЛ не отпустит своих игроков», — заявил Плющев.

Также специалист отметил, что Россия не получит никакого преимущества из-за возможного неприезда игроков из НХЛ.

«Вряд ли от этого мы получим какую-либо выгоду. Те соперники, с которыми мы столкнемся, все равно будут очень сильными. На протяжении нескольких последних лет мы навязать борьбу не можем.

Если рассматривать сборную из игроков внутреннего чемпионата, у нас проблемы. С игроками из НХЛ наши шансы на Олимпиаде гораздо выше», — заключил тренер.

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский упомянул, что в Федерации хоккея России (ФХР) разрабатывают план на случай неприезда игроков из Северной Америки на Олимпиаду.

«На нашу сборную это не должно повлиять. Мы рассматриваем при подготовке к Играм два варианта: с хоккеистами из НХЛ и без них. Федерация, тренерский штаб прорабатывает оба варианта. Мы нацелены только на один результат — на победу. Мы намерены отстоять звание Олимпийских чемпионов. Будет оно с энхаэловцами или без, у нас всегда только самые высокие цели.

Как смотреть Олимпиаду без Овечкина или Малкина? Олимпиада — это всегда интересный турнир. Мы еще точно не знаем, поедут они или нет. Все зависит от обстоятельств, на которые мы никак не можем повлиять. Если разрешат, то будут и Овечкин, и Малкин, и все остальные наши ребята.

Если не разрешат, то у нас в КХЛ есть много хороших и перспективных игроков, для этого и прорабатываются два варианта развития событий», — заключил Каменский.