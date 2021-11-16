Тим Цзю одержал победу над японцем Такеши Иноуэ

15:03

Седьмой раунд. Отличный отрезок от Цзю. Сразу активно пошел вперед. Очень много пропускает Иноуэ, хотя удар пока что держит. Цзю его обрабатывал серьезно, а японец только разок хорошо попал в ответ. Тем не менее выстоял, и казалось, что раунд дойдет до конца спокойно, но тут Цзю попал и едва не дожал. Мало времени оставалось уже.