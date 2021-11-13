Журова сравнила дело Нурмагомедова с аварией, в которую попала Собчак

Боец Bellator Усман Нурмагомедов и его друг Камал Идрисов прибыли в Махачкалу. Оба подозреваемых были доставлены в ОВД на допрос по делу о наезде на сотрудника полиции. Родственники спортсмена, в свою очередь, уверены, что специально он бы никогда не совершил правонарушение.

Инцидент, участниками которого стали боец Усман Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, и его друг Камал Идрисов, произошел 11 ноября на подъезде к аэропорту Каспийска. Мужчины на своей машине, чья скорость превышала 200 км/ч, сбили сотрудника полиции – капитана Алексея Назарова, который хотел остановить машину как раз из-за превышения скоростного лимита. Однако автомобиль не остановился, а в скором времени Нурмагомедов и Идрисов улетели в Москву, где были задержаны в аэропорту Шереметьево.

Подозреваемые были доставлены в отдел полиции, а Следственный комитет России по Республике Дагестан возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Нурмагомедова и Идрисова должны были доставить в Дагестан для проведения следственных действий, однако из-за неправильно заполненных документов (приказ о доставке под конвоем – «Газета.Ru») сделать это сразу не удалось.

В Махачкалу Нурмагомедов и Идрисов были отправлены поздним вечером 12 ноября. Как сообщает «Чемпионат.com», подозреваемые под конвоем вылетели в Дагестан обычным рейсом, однако смогли покинуть лайнер только после того, как вышли все пассажиры. Для мужчин был предоставлен отдельный автобус, откуда под конвоем они пересели уже полицейский автомобиль. Прямо из аэропорта Нурмагомедова и Идрисова доставили на допрос к сотруднику следственного управления СК России по Республике Дагестан.

Организация Bellator, бойцом которой является Нурмагомедов, в комментарии ТАСС заявила, что промоушен осведомлен о произошедшей ситуации и следит за развитием событий.

Родственники Нурмагомедова – бабушка и дядя – прокомментировали произошедший инцидент, отметив положительные качества обоих подозреваемых.

«Если пришел бы пьяный, если пришел драться... Вину сваливать не надо. Надо парней оставить в покое. Парень не пьет, не курит, борется нормально. Где он борется, там свой закон он знает, а полицейский закон он не знает. Еще он молодой. Очень общительный, спокойный по характеру, уважительный. Спешили, наверное, парни. Умышленно он этого никогда в жизни не будет делать», — сказала бабушка Усмана на видео, опубликованном на YouTube-канале «SHOT».

«С маленьких лет знаю, Камал Идрисов мой сосед. Воспитанный. Ты ему что-нибудь сделай, он даже не ответит», — добавил дядя Нурмагомедова.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной думы России Светлана Журова отметила, что в деле должны разбираться следственные органы, при этом многое будет зависеть от того, как будут договариваться пострадавшая и обвиняемая стороны. По мнению Журовой, ситуация с Нурмагомедовым не должна отличаться от других подобных историй. Также она объяснила, почему дело под личный контроль взял председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

«Эта ситуация не должна ничем отличаться от других. Бастрыкин взял дело под личный контроль, чтобы не было никакого «договорняка» и дело не замылили. Если следствием будет доказано, что машина ехала больше 200 км и полицейский был сбит — это, безусловно, нехороший поступок», — приводит слова Журовой Sport24.

Олимпийская чемпионка отметила, что еще предстоит установить, кто находился за рулем в момент наезда на сотрудника полиции. По предварительной информации, как сообщает газета «Известия», за рулем находился Идрисов. В связи с этим Журова вспомнила историю Ксении Собчак, которая будучи пассажиркой попала в ДТП со смертельным исходом. Автомобиль, в котором ехала известная журналистка и телеведущая, столкнулся с другой машиной, пассажирка которой скончалась от полученных травм.

«Важный момент, что еще не установлено, кто ехал за рулем. Может, это вообще был не Усман. Следствие должно доказать, что водителем был именно он.

Если не он — какие претензии тогда могут быть? Давайте честно: он был с товарищем, тогда он точно не был за рулем. Это всегда ответственность водителей.

Но в случае доказательства вины, все должно быть, как положено: суд, следственные действия. Дело-то резонансное в любом случае. Это происшествие очень похоже на ситуацию с Ксенией Собчак. Однозначно они должны дать показания, а дальше уже следствие разберется. Скорее всего, здесь история как у Собчак — в машине был водитель и не думаю, что сам брат Хабиба был за рулем», – сказала Журова.