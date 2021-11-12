Адвокат заявил, что брату Хабиба Нурмагомедова может грозить срок вплоть до пожизненного

Делом бойца ММА Усмана Нурмагомедова, двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова, заинтересовались в Следственном комитете. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о промежуточных результатах расследования дела по факту наезда автомобиля спортсмена на сотрудника полиции. В то же время известный адвокат Александр Добровинский считает, что брату Хабиба может грозить срок вплоть до пожизненного.

«Глава ведомства поручил следователям в кратчайшие сроки установить все обстоятельства применения насилия в отношении представителя власти», — указано в сообщении на официальном сайте Следственного комитета.

11 ноября в СМИ фамилия Нурмагомедов появилась в новом контексте – речь шла не о победах именитого бойца Хабиба, а о его двоюродном брате Усмане, который в своей машине совершил наезд на человека.

Как сообщает Telegram-канал Mash, боец MMA вместе с товарищем Камалом Идрисовым сбил капитана полиции Алексея Назарова около КПП аэропорта в Каспийске. Полицейский пытался остановить автомобиль, который ехал с сильным превышением скорости – 207 км/ч.

Боец с другом улетели в Москву, где сотрудники органов правопорядка задержали их в аэропорту Шереметьево. Позднее стало известно, что Следственный комитет России по Республике Дагестан возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Максимальный срок наказания по данной статье — пять лет лишения свободы.

Нурмагомедов и Идрисов должны быть доставлены в Дагестан для следственных действий. Однако уже ближе к ночи с 11 на 12 ноября по московскому времени стало известно, что Линейное управление МВД России в аэропорту Шереметьево отказалось от передачи бойца смешанного стиля сотрудника ОВД Каспийска. По информации Telegram-канала «Осторожно, новости»,

причиной стал неправильно заполненный документ – приказ о доставке Нурмагомедова под конвоем.

В связи с этим, спортсмена и его друга из отдела полиции в Шереметьево под конвоем доставили в изолятор временного содержания (ИВС), где они должны были провести ночь. Сообщалось, что подозреваемые будут задержаны на 48 часов до избрания меры пресечения.

В самом Каспийске машину, на которой Нурмагомедов совершил наезд на сотрудника полиции, эвакуировали. На автомобиле обнаружили несколько царапин.

Известный адвокат Александр Добровинский, комментируя произошедший инцидент, сделал прогноз на срок, который может получить Нурмагомедов. По мнению специалиста, речь может идти даже о пожизненном заключении.

«Судя по информации в СМИ, полицейский пытался остановить автомобиль, и был сбит намеренно. Такое нарушение могут трактовать как посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. В таком случае срок предусмотрен существенный вплоть до пожизненного. В любом случае наказание зависит от тяжести вреда, нанесенного сотруднику ГИБДД», — приводит слова адвоката «Советский спорт».

Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев в свою очередь заявил, что пример Усмана Нурмагомедова должен стать показательным как для него самого, так и для других ребят, которые могут оказаться в аналогичной ситуации.

«Как я понял, жертв нет, это дает возможность думать, что ситуация поправима, соответственно, всегда можно там сесть, еще раз поговорить, нужно будет применить закон, применят закон в отношении Усмана, не он первый, не он последний. Сейчас главное — не делать из этого катастрофу», — приводит слова Гаджиева «ВсеПроСпорт».

Известный телеведущий и журналист Дмитрий Губерниев выразил уверенность, что произошедшее скажется на карьере Усмана Нурмагомедова, который является бойцом промоушена Bellator. В профессиональной карьере он провел 14 поединков, в которых одержал 14 побед. На турнире Bellator 269, который прошел 23 октября в Москве, он победил удушающим приемом финна Патрика Пиетилу.

«Правоохранительные органы разберутся. Может ли это негативно отразиться на его карьере? Ну, если человек сейчас совершил правонарушение, и он сейчас находится под стражей, как вы думаете, может ли это отразиться на его карьере? Он на сборах сейчас находится что ли? Питается усиленно или что? Конечно, может», — отметил Губерниев в комментарии «ВсеПроСпорт».