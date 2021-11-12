Фигурное катание. Гран-при Японии. Спортивные пары. Произвольная программа. ОНЛАЙН

07:25

Начали с отличного и хорошо отплюсованного параллельного тройного сальхова, затем сделали 3 твист на четвертый уровень (первые за сегодня). Каскад из тулупов не вышел идеальным. В итоге получилось только 2+2+1 по оборотам — Морозов слегка подвел. Ошибка случилась и на выбросе тройной флип. Во второй части программы на выбросе тройной риттбергер не совсем акцентированно Тарасова выехала, что тоже дало небольшой минус. Поддержки и вращения были сделаны на четвертый уровень — тут все отточено и блестяще. Для себя не очень удачно откатались — могут ребята лучше.