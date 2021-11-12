Фигурное катание. Гран-при Японии. Спортивные пары. Произвольная программа. ОНЛАЙН

Неоднозначные ощущения от проката Тарасовой и Морозова, которые остаются лидерами среди всех, кто уже выступил. Но перевес в произвольно программе был совсем небольшим. Нужно добавлять в чистоте исполнения. Никак пока не выходит у ребят в этом сезоне.
Начали с отличного и хорошо отплюсованного параллельного тройного сальхова, затем сделали 3 твист на четвертый уровень (первые за сегодня). Каскад из тулупов не вышел идеальным. В итоге получилось только 2+2+1 по оборотам — Морозов слегка подвел. Ошибка случилась и на выбросе тройной флип. Во второй части программы на выбросе тройной риттбергер не совсем акцентированно Тарасова выехала, что тоже дало небольшой минус. Поддержки и вращения были сделаны на четвертый уровень — тут все отточено и блестяще. Для себя не очень удачно откатались — могут ребята лучше.
Поддержка 3 твист была в начале на третий уровень (у американцев на второй). Дальше каскад 3 тулуп + 2 тулуп + 2 тулуп, поддержка 5 аксель лассо четвертого уровня, выброс тройной лутц. И все это на очень-очень высоком уровне! Вращение четвертого уровня подвело итог первой части выступления японцев. Во второй сделали параллельный двойной сальхов с помарочкой, выполнили поддержку четвертого уровня и еще одну помарочку допустили на выбросе тройной риттбергер. Но помарка — не ошибка. Одно из вращений было на третий уровень, а все остальной сделали на максимальной сложности. Еще один отличный прокат мы посмотрели!
Неплохая поддержка 3 твист в начале проката, дальше параллельный тройной риттбергер и выброс тройной лутц исполнили чисто. Каскад 3 сальхов + 2 тулуп + 2 риттбергер и вовсе вышел прекрасным! Эта пара тоже порадовала сложностью поддержек, но во второй части выступления было падение с выброса тройной сальхов, хотя уже казалось, что выезд будет чистым. В концовке было красивое вращение четвертого уровня. Очень интересный прокат. И даже с ошибкой выйдут в лидеры наверняка.
На льду к выступлению готовятся уже участники второй группы. Завершат соревнования здесь два российских дуэта, которые и борются за золото.
Лю и Митрофанов закономерно выходят на первое место. И вот это уже действительно первый настоящий ориентир для соперников из второй разминки!
Да, выходят на первое место Уолш и Мишо. Причем свой лучший результат в сезоне выдали.
На 3 твист сразу же небольшой минус получили — как-то немного неловко сделали. И эта неловкость продолжилась в каскаде, где им тоже зачли лишь шедший первым прыжком тройной тулуп. Дальше уверенно справились с выбросом тройной риттбергер, а потом сделали параллельный двойной сальхов с некоторым рассинхроном. Во второй части проката справились с выбросом тройной тулуп, показали красивую поддержку третьего уровня и завершили все это качественным вращением на четвертый уровень. Ну, немцев точно обойдут.
Оценки Хазе и Зеегертом становятся первым ориентиром в соревнованиях. Слабовато, конечно.
После 3 твист в начале проката сделали каскад. но партнер исполнил только первый прыжок (тройной тулуп). Не обошлись без помарки и на параллельном тройной сальхове. А вот выброс тройной риттбергер вышел почти идеальным. Поддержки у немецкого тандема в основном получились на третий уровень сложности, хотя и четвертый тоже был. Во второй части проката выброс тройной сальхов сделали здорово и при этом потом споткнулись на ровном месте, и партнерша проехалась коленями по льду. Вращением третьего уровня завершили вышедшее довольно неоднозначным выступление.
Минерва Фабьен Хазе и Нолан Зеегерт из Германии первыми начинают свое выступление в произвольной программе.
Разминка первой группы участников началась. В ней выступят три худших по итогам короткой программы дуэта.
Сейчас начнется разминка первой группы участников. Вот полный порядок выступления спортсменов сегодня с их результатами в короткой программе.
Результаты короткой программы. Российские дуэты находятся на уверенных лидирующих позициях.
Доброе утро, уважаемые любители фигурного катания! Второй соревновательный день этапа Гран-при в Японии откроют спортивные пары, которые покажут произвольную программу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию прокатов с участием российских дуэтов Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Евгения Тарасова / Владимир Морозов.
Сразу же начали с удачной поддержки 3 твист, а затем исполнили чисто каскад 3 сальхов + ойлер + 2 сальхов. Параллельный тройной тулуп тоже не подвел, как и выброс тройной лутц. Отвращались на четвертый уровень, во второй части выполнили чистый и аккуратный выброс тройной риттбергер. Кроме того, спортсмены из США порадовали поддержками четвертого уровня, выглядевшими разнообразно и действительно сложно. Шикарный прокат — все получилось. Они и так были значительно выше по баллам, чем первые два дуэта, в короткой программе. Сейчас, само собой, станут лидерами.