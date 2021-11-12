Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Овечкин прокомментировал выход на четвертую строчку в списке снайперов НХЛ 07:18
Apple выплатит своим сотрудникам по $1 тысяче за проверку сумок 07:18
Гинцбург: введение QR-кодов может предотвратить развитие новых штаммов COVID-19 07:12
В Красноярске мужчина украл 34 пожарных крана 07:11
Овечкин сделал фото с ассистентами его 742-й шайбы в НХЛ 07:05
На Украине заявили, что ЕС точно примет санкции к Лукашенко 07:02
В Японии зафиксировали вторую за неделю вспышку птичьего гриппа 07:00
Сын Халла негативно отреагировал на 742-ю шайбу Овечкина 06:47
Питер Джексон стал миллиардером 06:43
На Украине заявили о возможных закупках газа из Словакии 06:30
Бесплатная ставка 1000 р.
Спорт

Бой за первое место: российские пары идут к медалям в Токио. LIVE

Фигурное катание. Гран-при Японии. Спортивные пары. Произвольная программа. ОНЛАЙН

На этапе Гран-при по фигурному катанию в Японии российские дуэты Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Евгения Тарасова / Владимир Морозов сражаются за первое место. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию произвольных прокатов.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
07:28

Анастасия Мишина и Александр Галлямов закрывают соревнования спортивных пар!

close
100%
07:26

Неоднозначные ощущения от проката Тарасовой и Морозова, которые остаются лидерами среди всех, кто уже выступил. Но перевес в произвольно программе был совсем небольшим. Нужно добавлять в чистоте исполнения. Никак пока не выходит у ребят в этом сезоне.

close
100%
07:25

Начали с отличного и хорошо отплюсованного параллельного тройного сальхова, затем сделали 3 твист на четвертый уровень (первые за сегодня). Каскад из тулупов не вышел идеальным. В итоге получилось только 2+2+1 по оборотам — Морозов слегка подвел. Ошибка случилась и на выбросе тройной флип. Во второй части программы на выбросе тройной риттбергер не совсем акцентированно Тарасова выехала, что тоже дало небольшой минус. Поддержки и вращения были сделаны на четвертый уровень — тут все отточено и блестяще. Для себя не очень удачно откатались — могут ребята лучше.

close
100%
07:19

Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов на льду!

close
100%
07:18

Выходят Миура и Кихара на первое место! То есть в тройке уже точно будут!

close
100%
07:16

Поддержка 3 твист была в начале на третий уровень (у американцев на второй). Дальше каскад 3 тулуп + 2 тулуп + 2 тулуп, поддержка 5 аксель лассо четвертого уровня, выброс тройной лутц. И все это на очень-очень высоком уровне! Вращение четвертого уровня подвело итог первой части выступления японцев. Во второй сделали параллельный двойной сальхов с помарочкой, выполнили поддержку четвертого уровня и еще одну помарочку допустили на выбросе тройной риттбергер. Но помарка — не ошибка. Одно из вращений было на третий уровень, а все остальной сделали на максимальной сложности. Еще один отличный прокат мы посмотрели!

close
100%
07:11

Японцы Рику Миура и Рюичи Кихара, открытие этого сезона, выступают.

close
100%
06:48

Представляющие США Одри Лю и Миша Митрофанов на льду.

close
100%
07:10

Кейн-Гриббл и Ледюк становятся лидерами. Очень высоко оценили их прокат арбитры!

close
100%
07:08

Неплохая поддержка 3 твист в начале проката, дальше параллельный тройной риттбергер и выброс тройной лутц исполнили чисто. Каскад 3 сальхов + 2 тулуп + 2 риттбергер и вовсе вышел прекрасным! Эта пара тоже порадовала сложностью поддержек, но во второй части выступления было падение с выброса тройной сальхов, хотя уже казалось, что выезд будет чистым. В концовке было красивое вращение четвертого уровня. Очень интересный прокат. И даже с ошибкой выйдут в лидеры наверняка.

close
100%
07:03

Первыми во второй группе выступают американцы Эшли Кейн-Гриббл и Тимоти Ледюк.

close
100%
06:57

На льду к выступлению готовятся уже участники второй группы. Завершат соревнования здесь два российских дуэта, которые и борются за золото.

close
100%
06:56

Положение после первой разминки.

close
100%
06:55

Лю и Митрофанов закономерно выходят на первое место. И вот это уже действительно первый настоящий ориентир для соперников из второй разминки!

close
100%
06:47

Да, выходят на первое место Уолш и Мишо. Причем свой лучший результат в сезоне выдали.

close
100%
06:45

На 3 твист сразу же небольшой минус получили — как-то немного неловко сделали. И эта неловкость продолжилась в каскаде, где им тоже зачли лишь шедший первым прыжком тройной тулуп. Дальше уверенно справились с выбросом тройной риттбергер, а потом сделали параллельный двойной сальхов с некоторым рассинхроном. Во второй части проката справились с выбросом тройной тулуп, показали красивую поддержку третьего уровня и завершили все это качественным вращением на четвертый уровень. Ну, немцев точно обойдут.

close
100%
06:39

Канадцы Эвелин Уолш и Трент Мишо на льду.

close
100%
06:38

Оценки Хазе и Зеегертом становятся первым ориентиром в соревнованиях. Слабовато, конечно.

close
100%
06:35

После 3 твист в начале проката сделали каскад. но партнер исполнил только первый прыжок (тройной тулуп). Не обошлись без помарки и на параллельном тройной сальхове. А вот выброс тройной риттбергер вышел почти идеальным. Поддержки у немецкого тандема в основном получились на третий уровень сложности, хотя и четвертый тоже был. Во второй части проката выброс тройной сальхов сделали здорово и при этом потом споткнулись на ровном месте, и партнерша проехалась коленями по льду. Вращением третьего уровня завершили вышедшее довольно неоднозначным выступление.

close
100%
06:31

Минерва Фабьен Хазе и Нолан Зеегерт из Германии первыми начинают свое выступление в произвольной программе.

close
100%
06:25

Разминка первой группы участников началась. В ней выступят три худших по итогам короткой программы дуэта.

close
100%
06:20

Сейчас начнется разминка первой группы участников. Вот полный порядок выступления спортсменов сегодня с их результатами в короткой программе.

close
100%
06:15

Результаты короткой программы. Российские дуэты находятся на уверенных лидирующих позициях.

close
100%
06:10

Доброе утро, уважаемые любители фигурного катания! Второй соревновательный день этапа Гран-при в Японии откроют спортивные пары, которые покажут произвольную программу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию прокатов с участием российских дуэтов Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Евгения Тарасова / Владимир Морозов.

06:53

Сразу же начали с удачной поддержки 3 твист, а затем исполнили чисто каскад 3 сальхов + ойлер + 2 сальхов. Параллельный тройной тулуп тоже не подвел, как и выброс тройной лутц. Отвращались на четвертый уровень, во второй части выполнили чистый и аккуратный выброс тройной риттбергер. Кроме того, спортсмены из США порадовали поддержками четвертого уровня, выглядевшими разнообразно и действительно сложно. Шикарный прокат — все получилось. Они и так были значительно выше по баллам, чем первые два дуэта, в короткой программе. Сейчас, само собой, станут лидерами.

close
100%
Появились новые записи
показать
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
В Думу внесли проекты об обязательных QR-кодах. Что предлагают власти
Кабмин раскрыл подробности о QR-кодах в транспорте и общественных местах
«У парашютистов погасли купола»
Двое российских десантников погибли на учениях у границы Белоруссии и Польши
Канье Уэст сравнил себя с молодым Путиным. Он уже вешал его портрет на стену
Рэпер Канье Уэст признался, что он похож на молодого Владимира Путина
Опекунство над Бритни Спирс прекращено
В Госдуме предложили ввести продуктовые карты для покупки российских товаров
Житель Петрозаводска ответил стихами на стихи попавшего в ДТП мэра
В Амстердаме по запросу США задержали россиянина Дениса Дубникова
Новости и материалы
Овечкин прокомментировал выход на четвертую строчку в списке снайперов НХЛ
Apple выплатит своим сотрудникам по $1 тысяче за проверку сумок
Гинцбург: введение QR-кодов может предотвратить развитие новых штаммов COVID-19
В Красноярске мужчина украл 34 пожарных крана
Овечкин сделал фото с ассистентами его 742-й шайбы в НХЛ
На Украине заявили, что ЕС точно примет санкции к Лукашенко
В Японии зафиксировали вторую за неделю вспышку птичьего гриппа
Сын Халла негативно отреагировал на 742-ю шайбу Овечкина
Питер Джексон стал миллиардером
На Украине заявили о возможных закупках газа из Словакии
Овечкин сократил отставание от Дацюка до двух голевых передач в НХЛ
В Подмосковье прибыл отряд военных медиков из Санкт-Петербурга для борьбы с COVID-19
Небольшие осадки и до +5°С ожидаются в Москве
Хирург Талов рассказал об одном из самых опасных последствий COVID-19
Халл поздравил Овечкина с выходом на четвертое место в списке снайперов НХЛ
Система С-550 станет первой в мире мобильной системой ПРО и противокосмической обороны
В Киеве на клумбе нашли мертвого крокодила
Российские бомбардировщики выполнили 15-часовой полет над северными морями
Все новости
Пенсионер с гранатометом расстрелял имама в мечети дагестанского села
Стала известна причина убийства имама села Аметеркмахи в Дагестане
«Это будет означать начало полноценной войны»
На Украине ожидают активной фазы противостояния Зеленского и олигархов
Три помолвки, миллиардеры и предатели: все мужчины Пэрис Хилтон
С кем встречалась Пэрис Хилтон до замужества
«Китай претендует на ядерное первенство»
Эксперты Пентагона подозревают Пекин в «агрессивной стратегии на будущее»
«Вам, как гражданину Российской Федерации, не можем продать»
Почему часть дилеров в Белоруссии ограничили продажи авто россиянам
Арабские господа: зачем Казахстан продает ОАЭ половину своей энергетики
Эксперты считают продажу 49% «Самрук-Энерго» опасной инициативой
«Мы забыли Кевина (Макса)»: как выглядят герои ремейка «Один дома»
Умер врач Брежнева, Жукова и Шостаковича Евгений Чазов
Академик РАН и экс-министр здравоохранения СССР Чазов умер на 93-м году жизни
«Паразиты выдают нам свои пожелания»
Врачи объяснили, почему возникает постоянное желание что-нибудь съесть
Шевченко вместо Ленина. Как «День выборов 2» подвергся цензуре на Украине
Режиссер рассказал, как ему пришлось вырезать Путина из «Дня выборов 2» ради Украины
«Советские двигатели дадут турецким беспилотникам новую жизнь»
Украина заключила контракт с Турцией на поставку двигателя для палубного дрона
Умер писатель-сатирик Виктор Коклюшкин
Коллеги Виктора Коклюшкина рассказали, каким он был в жизни
«Лукашенко рубит сук, на котором сидит»
Чем обернется возможное перекрытие Белоруссией транзита газа из России в ЕС
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть