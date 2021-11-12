Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на Гран-при Японии

09:42

Единственное: музыка у Чок и Бейтс кажется не очень сильной, Айлиш поет едва слышным голосом, уводя арену в транс, но никак не заводя зрителей и не придавая фигуристам никакой энергии. Иногда даже казалось, что спортсмены выступают слишком мощно для своей композиции, подгоняя музыку и пытаясь перебороть ее сонливость.