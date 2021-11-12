Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на Гран-при Японии

Оценка Чок и Бейтс из США за ритм-танец — 86,02 балла. Это второе место, они уступили всего 0,31 балла Синициной и Кацалапову.
Единственное: музыка у Чок и Бейтс кажется не очень сильной, Айлиш поет едва слышным голосом, уводя арену в транс, но никак не заводя зрителей и не придавая фигуристам никакой энергии. Иногда даже казалось, что спортсмены выступают слишком мощно для своей композиции, подгоняя музыку и пытаясь перебороть ее сонливость.
Ух, какие сложные поддержки показывают американцы — и так легко. Эван закинул Мэдисон себе на плечи так, словно она вообще не имеет веса, и играючи изменил несколько позиций во вращении. Все элементы выглядят безусильными и элегантными.
Следующими выступают Мэдисон Чок и Эван Бейтс из США. Они катаются под тир композиции Билли Айлиш — Myboi, Therefore I am и Bad Guy.
Оценка Синициной и Кацалапова за ритм-танец — 86,33 балла! Это первое место на данный момент с отрывом в десять баллов от ближайших преследователей!
Серия обязательных движений в стиле блюз у Вики и Никиты была замечательной. Твиззлы исполнены на фантастической скорости.
Невероятно синхронные танцевальные движения в стиле диско, еще и идеально исполненные под все музыкальные акценты, делают этот танец очень «вкусным». Трибуны встают — Синицина и Кацалапов сумели заворожить публику в Токио.
Твиззлы исполнены синхронно, хотя показалось, что Никита был немного разболтан. Впрочем, это вполне укладывается в его образ заигрывающего красавчика в желтой рубашке с черными кляксами в этом сексуальном танце.
Следующими выступают чемпионы мира из России Виктория Синицина и Никита Кацалапов! Они катаются под горячую композицию You Can Leave Your Hat On (Joe Cocker) и Brick House (The Commodores).
Оценка Фир и Льюиса из Великобритании за ритм-танец — 76,43 балла. Они обошли Уртадо и Халявина на 0,03 балла и стали сейчас первыми!
С какой же легкостью Гибсон подхватил Фир в концовке и закружил ее в вихре поддержки, а в конце еще и подкинул в воздух, словно совсем не устал, и залихватски приземлил на лед. Очень сильная точка в программе.
У британцев есть симпатичные находки в программе: например, партнер сделал колесо на одной руке, а затем девушка запрыгнула к нему на колени и красиво изогнулась спиной назад, когда композиция переходила из жаркого диско в романтичный блюз.
Следующими выступают Лила Фир и Льюис Гибсон из Великобритании. Они катаются в стиле диско и блюза под три композиции группы Kiss — I Was Made For Lovin' You, Forever и Rock and Roll All Nite.
Оценка Уртадо и Халявина за ритм-танец — 76,40 балла! Теперь они выходят на первое место.
Опытная пара из Испании выступает невероятно слаженно и синхронно, показывая четкость в каждом движении и технично исполняя все элементы. Это было очень темпераментно, стильно и уверенно.
Оценка канадцев Лажуа и Лаги за ритм-танец — 74,45 балла. Они абсолютно заслуженно выходят на промежуточное первое место!
Следующими выступают Сара Уртадо и Кирилл Халявин из Испании. Они катаются под Partition (Beyonce) и Mi Gente (Beyonce, J Balvin, Willy William). Тренируются у российского специалиста Александра Жулина.
Твиззлы в самой концовке танца получились очень синхронными — и это позволило канадцам поставить очень яркую точку в прокате. Зрители взорвались аплодисментами. Спасибо Лажуа и Лаге за такой зажигательный прокат!
Верхняя поддержка — партнер поднял девушку и закрутил во множество оборотов на большой скорости — выглядела эффектно и была исполнена без малейшей дрожи, очень четко.
Открывают выступления этой разминки Маржуа Лажуа и Захари Лага из Канады. Они катаются под композиции в трех стилях — фанк, блюз и диско. Начали с зажигательной Funkytown (Lipps, Inc).
Канадцы очень мягко скользят, как по маслу, и успевают еще выбрасывать в пространство игривые жесты в стиле диско — это очень украшает номер и создает неповторимую атмосферу.
Началась разминка второй группы участников, где выступят россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также сильные американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс.
Оценка Назаровой и Никитина из Украины за ритм-танец — 66,07 балла. Они обошли россиян Шевченко и Еременко и пока занимают промежуточное третье место. Кстати, они тренируются у известного российского специалиста Александра Жулина.
К сожалению, эта поддержка осталась самой яркой фишечкой номера. В остальном выступление прошло не в очень высоком темпе — фигуристы немного опаздывали за музыкой. Из-за этого общее впечатление смазалось. Твиззлы также были не очень параллельными и техничными.
Невероятно сложную поддержку показали украинцы: Никитин присел на корточки, начал скользить, чуть склонившись ко льду, и одновременно держал на весу Назарову, успевая еще переворачивать ее из одной позиции в другую.
Следующими выступают Александра Назарова и Максим Никитин из Украины. Они катаются под Hit The Road Jack, обработанную под темпераментный блюз.
Оценка Комацубары и Колето за ритм-танец — 68,13 балла. Это второе место на данный момент.
Обязательную для всех комбинацию твиззлов Комацубара и Колето тоже показали хорошо, хоть и не на самой высокой скорости.
Твиззлы исполнены синхронно и без проблем. Каждое движение в стиле танцев 80-х делается японцами четко и с хорошей энергетикой.
Следующими катаются Мисато Комацубара и Тим Колето из Японии. Они катаются в ярких розовых костюмах под музыку в стиле диско.
Оценка Шевченко и Еременко за ритм-танец — 65,17 балла. Больше чем пять баллов уступили японцам, где партнер Такахаши совсем недавно начал заниматься танцами на льду. Жаль.
Танец получился очень дерзким, прерывистым и в какой-то степени сумбурным, но на то они и уличные танцы.
Какая оригинальная поддержка! Под звуки разбивающегося стекла Софья запрыгнула на партнера и развалилась на нем, словно погибла, но затем резко приподнялась и начала стрелять в своих врагов, сложив руки пистолетиком (при этом в музыку тоже были вставлены звуки выстрелов).
Заведя публику энергичными танцами в начале проката, россияне сменили музыку на более спокойную и технично исполнили обязательную часть программы — твиззлы, которые все пары делают одинаково.
Следующими выступают россияне Софья Шевченко и Игорь Еременко. Они начинают под очень резвую современную музыку: тема этого сезона в танцах на льду — уличные танцы.
В концовке выступления включается резвый бит, и дуэт зажигает под ритмичные аплодисменты публики. Пока что видимых ошибок нет: японцы аккуратно и достаточно синхронно скользят. Поддержка и твиззлы удались без явных помарок.
Пара показывает гипнотический танец под завораживающую, тягучую и при этом боевитую национальную музыку.
Открывают выступления японцы Кана Мурамото и Дайсуке Такахаши! Причем Такахаши является чемпионом мира в одиночном катании. Для него это дебют в серии Гран-при в танцах на льду. Исторический момент.