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Спорт

Ученица Плющенко дважды упала и проиграла Самоделкиной в битве за Кубок

Самоделкина исполнила четверной тулуп и упала с сальхова, но выиграла этап Кубка России в Казани

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В Казани завершилась произвольная программа женщин на четвертом этапе Кубка России по фигурному катанию. Победу одержала Софья Самоделкина, которая упала с четверного сальхова, но сумела исполнить четверной тулуп. Ученица Евгения Плющенко Анастасия Зинина сенсационно поднялась с шестой строчки на вторую, хотя была лишь шестой после короткой программы, а в произвольной упала с двух четверных тулупов. Третье место заняла экс-ученица Плющенко, перешедшая в ЦСКА Валерия Шульская, также допустившая два падения, но на более простых элементах. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию прокатов.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
16:25

На этом «Газета.Ru» завершает свою текстовую онлайн-трансляцию и желает вам удачного вечера!

16:20

Прокат Софьи Самоделкиной:

16:15

Прокат Валерии Шульской:

16:10

Прокат Анастасии Зининой:

16:06

Самоделкина уверенно удержала свою первую строчку, несмотря на падение с четверного сальхова; Зинина сумела подняться с шестого места на второе, хотя упала в произвольной программе с обоих четверных тулупов; Шульская допустила два падения — с того, что должно было стать тройным риттбергером, и двойного акселя, но все равно сохранила свое третье место, завоеванное по итогам короткой программы. Поздравляем всех призерок этапа Кубка России в Казани!

16:05

Итоги этапа Кубка России в Казани среди женщин:

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16:03

Оценка Самоделкиной за произвольную программу — 149,68 балла, а в сумме — 228,54. Она уверенно занимает первое место и выигрывает этап Кубка России в Казани! Браво за исполненный четверной тулуп. И жаль, что не удался сальхов. Но все еще впереди.

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16:02

Финальная дорожка шагов и вращения были очень эмоциональными. Зрители провожают Софью аплодисментами и подбадривающими криками.

16:00

На тройной аксель Софья не пошла — сделала двойной. Также она исполнила тройной риттбергер, каскад тройной лутц + тройной тулуп и тройной флип + ойлер + тройной сальхов.

15:59

Самоделкина упала с четверного сальхова!

15:58

Есть четверной тулуп! Так уверенно и чисто, что судьи накинули за него 2,28 балла бонусами сверху.

15:57

Закрывает выступления Софья Самоделкина из московского ЦСКА. Она катается под Habanera (Aria). Ждем четверных и тройного акселя!

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100%
15:55

Оценка Гуляковой за произвольную программу — 109,57 балла, а в сумме — 176,47. Девушка горько плачет. Она занимает третье промежуточное место и понимает, что сейчас выпадет из тройки призерок.

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15:54

Дорожка шагов только на второй уровень. Гуляковой не хватало скорости и легкости, чтобы красиво и чисто презентовать программу до конца. Да и в целом образ девочки-зажигалки, кажется, ей не очень подходит. Не получается завести трибуны.

15:54

Под конец у Гуляковой не осталось сил. Она исполнила лишь каскад двойной флип + двойной тулуп (вместо 3+3) и только двойной сальхов.

15:51

Гулякова идет по прыжкам чисто, хотя иногда на приземлении прилагает дополнительные усилия, чтобы красиво выехать. Кажется, есть небольшие недокрутики. Тем не менее Гулякова успешно исполнила двойной аксель + ойлер + тройной сальхов, тройной флип, тройной лутц, тройной риттбергер и двойной аксель + тройной тулуп.

15:50

Следующей выступает Анастасия Гулякова из группы Алексея Мишина. Она катается под Don't Say You Do в образе рокерши.

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15:49

Оценка Шульской за произвольную программу — 111,15 балла, а в сумме — 177,04.

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15:48

Остальные прыжки Шульской удались. Она исполнила тройной флип + двойной тулуп, тройной лутц и двойной аксель + ойлер + тройной сальхов. Правда, дорожка шагов развалилась на фоне плохого настроения — лишь второй уровень из четырех.

15:45

И еще одно падение — при попытке исполнить двойной аксель. Шульская внезапно распласталась всем телом на льду. Выглядело это очень странно, будто у нее внезапно подломились коньки. Валерия — техничная фигуристка, и абсолютно непонятно, чем можно объяснить такие ошибки. Разве что нервами. Все-таки она претендует на медаль турнира.

15:45

Эх, какая неудача! Шульская неожиданно упала на ровном месте!

15:44

Сольный тройной флип тоже удался девушке!

15:43

Шульская уверенно исполнила в начале каскад тройной лутц + тройной тулуп!

15:42

Следующей выступает Валерия Шульская из московского ЦСКА, представляющая Оренбургскую область. В прошлом сезоне она тренировалась в академии Плющенко, но затем вернулась к своему предыдущему наставнику Сергею Давыдову. Шульская катается под Oblivion Астора Пьяццолы.

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15:41

Оценка Ромасюк за произвольную программу — 98,88 балла, а в сумме — 155,56.

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15:39

Вращения и дорожка шагов были небеошибочны. Судьи ставили третий и второй уровень.

15:39

Любопытно, что тройной флип и тройной лутц Ромасюк исполнила без проблем. А ведь это самые дорогие и сложные прыжки в ее арсенале.

15:38

Ромасюк исполнила странный элемент: сначала тройной прыжок, а затем присоединила к нему в секвенции одинарный аксель.

15:36

Ромасюк пошатывает на приземлениях после каскадов. Так, она исполнила двойной аксель + тройной тулуп и с трудом удержалась от падения, а затем подобная ситуация произошла на каскаде тройной лутц + ойлер + двойной сальхов. Сальхов потому и вышел двойным, а не тройным, что после ойлера Ромасюк боролась за то, чтобы не упасть.

15:35

Следующей выступает Анна Ромасюк из ХМАО-Югра. Она катается под Je suis malade (Francesco Di Cello).

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15:32

Оценка Нугумановой за произвольную программу — 108,51 балла, а в сумме — 163,46.

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15:31

Музыка очень нежная, но при этом какая-то не запоминающаяся — без ярких музыкальных тем и рефренов, просто милая песенка. Кажется, что Нугумановой стоило бы выступать под что-нибудь более яркое. Впрочем, сама фигуристка довольна прокатом и даже торжествующе потрясает кулаками.

15:30

В концовке Нугуманова исполнила каскады двойной аксель + тройной тулуп и двойной аксель + ойлер + тройной сальхов, а также сольный тройной сальхов.

Нормальный набор, но не очень сложный, если говорить о конкуренции на высшем уровне.

15:29

После этого Нугуманова справилась со своим фирменным тройным риттбергером, а затем сделала каскад тройной риттбергер + двойной тулуп (возможно, здесь должен был быть 3+3).

15:28

Жаль, но уже второй прыжок вышел очень тяжелым и с ошибкой — Нугуманова исполнила двойной флип вместо тройного.

15:28

Фигуристка начала с тройного лутца — чисто.

15:27

Следующей выступает опытная Елизавета Нугуманова из Санкт-Петербурга. Она катается под композиции из мюзикла «Русалочка».

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15:21

Идет разминка последней группы фигуристок:

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15:06

Сейчас у нас небольшой перерыв для подготовки льда — и затем мы увидим выступление заключительной разминки участниц, включая Софью Самоделкину.

Сумма баллов тех, кто уже выступил:

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15:04

Оценка Зининой за произвольную программу — 123,49 балла, а в сумме — 177,70.

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15:02

Ученица Плющенко скользила по льду очень быстро и элегантно — совсем другой уровень. Пафосная дорожка шагов под величавую музыку была оценена судьями на третий уровень сложности.

15:01

Остальные прыжки не вызвали у Зининой проблем. Она исполнила сложные и дорогие каскады тройной лутц + тройной тулуп и тройной флип + ойлер + тройной сальхов, а в концовке еще сделала тройной лутц + двойной тулуп.

15:00

Несмотря на страшные падения, ученица Плющенко собралась и исполнила тройной риттбергер чисто, а потом зашла в серию вращений — все исполнены на максимальный, четвертый уровень сложности.

14:59

И со второго четверного тулупа Зинина упала точно так же. Очень жаль.

14:59

Эх, Анастасия очень болезненно упала на «пятую точку» после первой попытки четверного тулупа.

14:58

Следующей выступает ученица Евгения Плющенко — Анастасия Зинина из Москвы. Она катается под Concierto de Aranjuez и постарается сейчас исполнить четверные прыжки.

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14:57

Оценка Ларионовой за произвольную программу — 91,35 балла, а в сумме — 144,89.

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14:55

Скорости скольжения Ларионовой сильно не хватает — особенно учитывая, как возрастает темп Rain In Your Black Eyes в концовке. Дорожку шагов судьи оценили только на второй уровень из четырех.

14:55

Кажется, перехвалили мы Валерию. В концовке пошли одни двойные прыжки — сольный двойной флип, каскад двойной риттбергер + двойной тулуп. Это уже, конечно, не такой уровень сложности.

14:53

Стоит похвалить Ларионову за то, что старается исполнять сложные зубцовые прыжки. Уже был флип в каскаде, а потом она сделала два тройных лутца. Правда, один с неправильного ребра, за что потеряет баллы, но стремление к сложности радует.

14:52

Девушка ощутимо недокрутила второй прыжок в каскаде тройной флип + тройной тулуп и неожиданно врезалась коньками в лед, чуть не упав.

14:51

Следующей выступает Валерия Ларионова из Свердловской области. Она катается под Rain In Your Black Eyes Эцио Боссо.

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100%
14:50

За произвольную Губашева получает 90,13, в сумме это 142,87 — пока второе место.

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100%
14:48

Начала с каскада 2 аксель + 3 тулуп, двойной флип сделала с ошибкой на выезде. Тройной лутц был чистым, а вот каскад 2 аксель + ойлер + 3 сальхов таким не вышел. Одно из вращений было третьего уровня. Дорожка — только на первый. Каскад 3 риттбергер + 2 тулуп во второй части вышел с ошибкой, а с тройного риттбергера сольного упала. Тройной сальхов исполнила качественно. Завершила вращением третьего уровня, опоздав к окончанию музыки.

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100%
14:44

Рената Губашева выступает следом.

14:42

За произвольную программу Крыжова получает 93,95 и с суммой 143,45 становится лидером.

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100%
14:41

Сразу упала с тройного лутца, а вот каскад 3 флип + 2 тулуп и двойной аксель сделала. Тройной сальхов тоже выполнила после вращения третьего уровня. Во второй части было падение с двойного флипа, чистый каскад 3 лутц + 2 тулуп, каскад 2 аксель + ойлер + 2 сальхов, а также дорожка второго уровня и вращения — четвертого и третьего.

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100%
14:37

Выступает москвичка Мария Крыжова.

14:36

Галяува получила 90,27 за произвольную. С суммой 138,57 она выходит в лидеры.

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100%
14:34

Начала с двойного акселя, его смогла выполнить чисто, но затем упала с тройного лутца. Зато четко сделала каскад 3 лутц + 2 тулуп. Прыгнула и каскад 2 риттбергер + 2 тулуп, а также отвращалась на четвертый уровень на экваторе первой части проката. Во второй части каскад 3 тулуп + ойлер + 2 сальхов, а также тройной риттбергер и двойной аксель были исполнены чисто. Два вращения были на третий уровень, а дорожка шагов — только на первый.

14:29

Выступления второй группы участниц открывает Лиана Галяува из Свердловской области.

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100%
14:23

Вторая группа участниц выходит на разминку. В ней выступят пять девушек.

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100%
14:22

83,60 за произвольную и 129,66 в сумме. Мокейкина пока вторая.

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14:21

2 аксель + ойлер + 2 сальхов в начале сделала уверенно, а вот потом упала с тройного флипа. После этого помарочка при каскаде из двух тройных тулупов уже не выглядела критичной. Первую часть проката завершил каскад 3 риттбергер + 2 тулуп. Дальше был не самый плохой тройной сальхов и падение с двойного акселя. И уже после этого пошла вращательная часть выступления. Отвращалась на максимальные уровни, а разбавили это чистый двойной сальхов и дорожка шагов второго уровня сложности. И немножко не уложилась в музыку. Но за 40 баллов есть за технику.

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100%
14:16

Представляющая Мордовию Ольга Мокейкина на льду.

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100%
14:15

Фазуллина получает 93,76 за произвольную и 137,85 в сумме — выходит в лидеры!

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100%
14:14

В начале проката качественный тройной флип. Потом сделала каскад из тройных риттбергеров и тулупа, но ошиблась на приземлении. Зато каскад 3 лутц + 2 тулуп получился. Двойной аксель тоже выполнила. Отвращалась на второй уровень, а вторую часть проката начала с чистого тройного сальхова, продолжив тройным риттбергером и каскадом 2 аксель + ойлер + 3 сальхов. С приземлением на сальхове вышло не очень удачно. Дальше было два вращения четвертого уровня сложности, а дорожка второго уровня завершила выступление.

14:09

Теперь выступает Карина Фазуллина из Ленинградской области.

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100%
14:09

Туманова получает за произвольную 78,31, что в сумме дает 121,96. Она пока вторая.

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100%
14:07

Сразу же падение на приземлении с тройного флипа, потом каскад 3 тулуп + 2 тулуп с помарочкой. Сделала каскад 2 аксель + ойлер + сальхов, упала с двойного акселя во второй части программы. Еще был двойной сальхов, он исполнен достаточно чисто. А вот двойной лутц с помарочками. Сложности очень не хватило прокату, не только чистоты. Вращения не все на четвертый уровень сделала, а за дорожку шагов вообще получила первый...

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100%
14:03

Полина Туманова выступает.

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100%
14:00

Оценка Окладниковой за произвольную программу — 85,99 балла, а в сумме —127,18.

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100%
13:59

Фигуристка закончила программу в полной тишине — не успела исполнить финальные движения в музыку. За это могут снять балл.

13:58

Большую часть программы играет очень размеренная, спокойная музыка, наполненная светом и радостью. Но даже на ее фоне фигуристка кажется слишком медленной. Не хватает огонька, скорости и, возможно, навыков скольжения. Но у Окладниковой еще все впереди.

13:58

Ох, как обидно! Окладникова упала с самого простого тройного прыжка — тулупа.

13:57

А вот дальше пошли большие проблемы с прыжками. Во время исполнения двойной аксель + ойлер + тройной сальхов Окладникова опасно пошатывалась и с трудом удержала равновесие на выезде.

Затем девушка исполнила тройной флип с огромным недокрутом в 180 градусов, на чем потеряла много баллов.

13:56

Девушка начала с чистого тройного риттбергера и перешла к вращению, которое исполнила на максимальный, четвертый уровень сложности.

13:55

Открывает турнир Дарья Окладникова из Красноярского края. Она катается под композиции из мюзикла «Три мушкетера».

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100%
13:49

Разминка первой группы участниц началась.

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100%
13:45

Стартовый порядок в произвольной программе:

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100%
13:35

А вот так выглядят результаты короткой программы у женщин.

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100%
13:30

Добрый день, уважаемые любители спорта! В Казани проходит этап Кубка России по фигурному катанию. Женщины показывают произвольную программу.

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