Самоделкина исполнила четверной тулуп и упала с сальхова, но выиграла этап Кубка России в Казани

Самоделкина уверенно удержала свою первую строчку, несмотря на падение с четверного сальхова; Зинина сумела подняться с шестого места на второе, хотя упала в произвольной программе с обоих четверных тулупов; Шульская допустила два падения — с того, что должно было стать тройным риттбергером, и двойного акселя, но все равно сохранила свое третье место, завоеванное по итогам короткой программы. Поздравляем всех призерок этапа Кубка России в Казани!
Оценка Самоделкиной за произвольную программу — 149,68 балла, а в сумме — 228,54. Она уверенно занимает первое место и выигрывает этап Кубка России в Казани! Браво за исполненный четверной тулуп. И жаль, что не удался сальхов. Но все еще впереди.
Финальная дорожка шагов и вращения были очень эмоциональными. Зрители провожают Софью аплодисментами и подбадривающими криками.
На тройной аксель Софья не пошла — сделала двойной. Также она исполнила тройной риттбергер, каскад тройной лутц + тройной тулуп и тройной флип + ойлер + тройной сальхов.
Есть четверной тулуп! Так уверенно и чисто, что судьи накинули за него 2,28 балла бонусами сверху.
Закрывает выступления Софья Самоделкина из московского ЦСКА. Она катается под Habanera (Aria). Ждем четверных и тройного акселя!
Оценка Гуляковой за произвольную программу — 109,57 балла, а в сумме — 176,47. Девушка горько плачет. Она занимает третье промежуточное место и понимает, что сейчас выпадет из тройки призерок.
Дорожка шагов только на второй уровень. Гуляковой не хватало скорости и легкости, чтобы красиво и чисто презентовать программу до конца. Да и в целом образ девочки-зажигалки, кажется, ей не очень подходит. Не получается завести трибуны.
Под конец у Гуляковой не осталось сил. Она исполнила лишь каскад двойной флип + двойной тулуп (вместо 3+3) и только двойной сальхов.
Гулякова идет по прыжкам чисто, хотя иногда на приземлении прилагает дополнительные усилия, чтобы красиво выехать. Кажется, есть небольшие недокрутики. Тем не менее Гулякова успешно исполнила двойной аксель + ойлер + тройной сальхов, тройной флип, тройной лутц, тройной риттбергер и двойной аксель + тройной тулуп.
Следующей выступает Анастасия Гулякова из группы Алексея Мишина. Она катается под Don't Say You Do в образе рокерши.
Остальные прыжки Шульской удались. Она исполнила тройной флип + двойной тулуп, тройной лутц и двойной аксель + ойлер + тройной сальхов. Правда, дорожка шагов развалилась на фоне плохого настроения — лишь второй уровень из четырех.
И еще одно падение — при попытке исполнить двойной аксель. Шульская внезапно распласталась всем телом на льду. Выглядело это очень странно, будто у нее внезапно подломились коньки. Валерия — техничная фигуристка, и абсолютно непонятно, чем можно объяснить такие ошибки. Разве что нервами. Все-таки она претендует на медаль турнира.
Следующей выступает Валерия Шульская из московского ЦСКА, представляющая Оренбургскую область. В прошлом сезоне она тренировалась в академии Плющенко, но затем вернулась к своему предыдущему наставнику Сергею Давыдову. Шульская катается под Oblivion Астора Пьяццолы.
Любопытно, что тройной флип и тройной лутц Ромасюк исполнила без проблем. А ведь это самые дорогие и сложные прыжки в ее арсенале.
Ромасюк исполнила странный элемент: сначала тройной прыжок, а затем присоединила к нему в секвенции одинарный аксель.
Ромасюк пошатывает на приземлениях после каскадов. Так, она исполнила двойной аксель + тройной тулуп и с трудом удержалась от падения, а затем подобная ситуация произошла на каскаде тройной лутц + ойлер + двойной сальхов. Сальхов потому и вышел двойным, а не тройным, что после ойлера Ромасюк боролась за то, чтобы не упасть.
Следующей выступает Анна Ромасюк из ХМАО-Югра. Она катается под Je suis malade (Francesco Di Cello).
Музыка очень нежная, но при этом какая-то не запоминающаяся — без ярких музыкальных тем и рефренов, просто милая песенка. Кажется, что Нугумановой стоило бы выступать под что-нибудь более яркое. Впрочем, сама фигуристка довольна прокатом и даже торжествующе потрясает кулаками.
В концовке Нугуманова исполнила каскады двойной аксель + тройной тулуп и двойной аксель + ойлер + тройной сальхов, а также сольный тройной сальхов.
Нормальный набор, но не очень сложный, если говорить о конкуренции на высшем уровне.
После этого Нугуманова справилась со своим фирменным тройным риттбергером, а затем сделала каскад тройной риттбергер + двойной тулуп (возможно, здесь должен был быть 3+3).
Жаль, но уже второй прыжок вышел очень тяжелым и с ошибкой — Нугуманова исполнила двойной флип вместо тройного.
Следующей выступает опытная Елизавета Нугуманова из Санкт-Петербурга. Она катается под композиции из мюзикла «Русалочка».
Сейчас у нас небольшой перерыв для подготовки льда — и затем мы увидим выступление заключительной разминки участниц, включая Софью Самоделкину.
Сумма баллов тех, кто уже выступил:
Ученица Плющенко скользила по льду очень быстро и элегантно — совсем другой уровень. Пафосная дорожка шагов под величавую музыку была оценена судьями на третий уровень сложности.
Остальные прыжки не вызвали у Зининой проблем. Она исполнила сложные и дорогие каскады тройной лутц + тройной тулуп и тройной флип + ойлер + тройной сальхов, а в концовке еще сделала тройной лутц + двойной тулуп.
Несмотря на страшные падения, ученица Плющенко собралась и исполнила тройной риттбергер чисто, а потом зашла в серию вращений — все исполнены на максимальный, четвертый уровень сложности.
Следующей выступает ученица Евгения Плющенко — Анастасия Зинина из Москвы. Она катается под Concierto de Aranjuez и постарается сейчас исполнить четверные прыжки.
Скорости скольжения Ларионовой сильно не хватает — особенно учитывая, как возрастает темп Rain In Your Black Eyes в концовке. Дорожку шагов судьи оценили только на второй уровень из четырех.
Кажется, перехвалили мы Валерию. В концовке пошли одни двойные прыжки — сольный двойной флип, каскад двойной риттбергер + двойной тулуп. Это уже, конечно, не такой уровень сложности.
Стоит похвалить Ларионову за то, что старается исполнять сложные зубцовые прыжки. Уже был флип в каскаде, а потом она сделала два тройных лутца. Правда, один с неправильного ребра, за что потеряет баллы, но стремление к сложности радует.
Девушка ощутимо недокрутила второй прыжок в каскаде тройной флип + тройной тулуп и неожиданно врезалась коньками в лед, чуть не упав.
Следующей выступает Валерия Ларионова из Свердловской области. Она катается под Rain In Your Black Eyes Эцио Боссо.
Начала с каскада 2 аксель + 3 тулуп, двойной флип сделала с ошибкой на выезде. Тройной лутц был чистым, а вот каскад 2 аксель + ойлер + 3 сальхов таким не вышел. Одно из вращений было третьего уровня. Дорожка — только на первый. Каскад 3 риттбергер + 2 тулуп во второй части вышел с ошибкой, а с тройного риттбергера сольного упала. Тройной сальхов исполнила качественно. Завершила вращением третьего уровня, опоздав к окончанию музыки.
За произвольную программу Крыжова получает 93,95 и с суммой 143,45 становится лидером.
Сразу упала с тройного лутца, а вот каскад 3 флип + 2 тулуп и двойной аксель сделала. Тройной сальхов тоже выполнила после вращения третьего уровня. Во второй части было падение с двойного флипа, чистый каскад 3 лутц + 2 тулуп, каскад 2 аксель + ойлер + 2 сальхов, а также дорожка второго уровня и вращения — четвертого и третьего.
Начала с двойного акселя, его смогла выполнить чисто, но затем упала с тройного лутца. Зато четко сделала каскад 3 лутц + 2 тулуп. Прыгнула и каскад 2 риттбергер + 2 тулуп, а также отвращалась на четвертый уровень на экваторе первой части проката. Во второй части каскад 3 тулуп + ойлер + 2 сальхов, а также тройной риттбергер и двойной аксель были исполнены чисто. Два вращения были на третий уровень, а дорожка шагов — только на первый.
Выступления второй группы участниц открывает Лиана Галяува из Свердловской области.
2 аксель + ойлер + 2 сальхов в начале сделала уверенно, а вот потом упала с тройного флипа. После этого помарочка при каскаде из двух тройных тулупов уже не выглядела критичной. Первую часть проката завершил каскад 3 риттбергер + 2 тулуп. Дальше был не самый плохой тройной сальхов и падение с двойного акселя. И уже после этого пошла вращательная часть выступления. Отвращалась на максимальные уровни, а разбавили это чистый двойной сальхов и дорожка шагов второго уровня сложности. И немножко не уложилась в музыку. Но за 40 баллов есть за технику.
В начале проката качественный тройной флип. Потом сделала каскад из тройных риттбергеров и тулупа, но ошиблась на приземлении. Зато каскад 3 лутц + 2 тулуп получился. Двойной аксель тоже выполнила. Отвращалась на второй уровень, а вторую часть проката начала с чистого тройного сальхова, продолжив тройным риттбергером и каскадом 2 аксель + ойлер + 3 сальхов. С приземлением на сальхове вышло не очень удачно. Дальше было два вращения четвертого уровня сложности, а дорожка второго уровня завершила выступление.
Сразу же падение на приземлении с тройного флипа, потом каскад 3 тулуп + 2 тулуп с помарочкой. Сделала каскад 2 аксель + ойлер + сальхов, упала с двойного акселя во второй части программы. Еще был двойной сальхов, он исполнен достаточно чисто. А вот двойной лутц с помарочками. Сложности очень не хватило прокату, не только чистоты. Вращения не все на четвертый уровень сделала, а за дорожку шагов вообще получила первый...
Фигуристка закончила программу в полной тишине — не успела исполнить финальные движения в музыку. За это могут снять балл.
Большую часть программы играет очень размеренная, спокойная музыка, наполненная светом и радостью. Но даже на ее фоне фигуристка кажется слишком медленной. Не хватает огонька, скорости и, возможно, навыков скольжения. Но у Окладниковой еще все впереди.
А вот дальше пошли большие проблемы с прыжками. Во время исполнения двойной аксель + ойлер + тройной сальхов Окладникова опасно пошатывалась и с трудом удержала равновесие на выезде.
Затем девушка исполнила тройной флип с огромным недокрутом в 180 градусов, на чем потеряла много баллов.
Девушка начала с чистого тройного риттбергера и перешла к вращению, которое исполнила на максимальный, четвертый уровень сложности.
Открывает турнир Дарья Окладникова из Красноярского края. Она катается под композиции из мюзикла «Три мушкетера».