Усман победил Ковингтона и защитил пояс чемпиона UFC

В Нью-Йорке на арене «Медисон-сквер-гарден» прошел очередной турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 267, в главном поединке которого сошлись Камару Усман и Колби Ковингтон. Победу единогласным решением судей в этом бою одержал 34-летний представитель Нигерии, который защитил титул чемпиона организации. «Газета.Ru» — о том, как прошел очередной ивент промоушена.

Камару Усман — Колби Ковингтон

Главным поединком турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 268 стал реванш между Камару Усманов и Колби Ковингтоном. В первой встрече, прошедшей в декабре 2019 года, нигериец одержал победу техническим нокаутом в пятом раунде. Тот успех позволил оформить более опытному бойцу свою первую защиту чемпионского пояса.

Второе противостояние бойцов выдалось не менее напряженным. В первом же раунде американец попытался запороть своего оппонента, однако более ловкий Усман смог вырваться из захвата, после чего рассек лицо сопернику.

Вторая пятиминутка могла стать последней в поединке, если бы на стороне 34-летнего нигерийца оказалось время. Буквально нескольких секунд ему не хватило для того, чтобы добить Ковингтона, который после нокдауна поспешил встать в стойку и продолжить бой.

В третьем раунде, как казалось, Колби перехватил инициативу, включившись на максимум и заставив серьезно потревожиться болельщиков Усмана за исход поединка, а в четвертом раунде даже превзошел оппонента по числу ударов! Но в пятом раунде Камару был непревзойден, хоть не смог завершить бой досрочно.

Итог боя — 48:47, 48:47, 49:46 в пользу Усмана. Чемпионский пояс остался в руках нигерийца.

Но главным, пожалуй, результатом встречи стало публичное примирение бойцов, имевших давний конфликт между собой.

«Было много трештока, грубости, но этот парень хорош. Он жесткий, как не знаю кто. Я хотел несколько раз финишировать его, но он раз за разом поднимался и продолжал биться. Он попадал по мне, его тренеры провели безумно качественную работу. Я в один момент чуть не обезумел, попытавшись прибить его», — заявил Усман по окончании боя.

Is that.. respect?



Another fight for the ages from Kamaru Usman and Colby Covington.



These two were born to fight one another!#UFC268 pic.twitter.com/29osYd4kLd — UFC on BT Sport (@btsportufc) November 7, 2021

«У меня были моменты в этом бою, я потряс его несколько раз, но не развил успех. Сегодня был его день. Любите ли вы меня или ненавидите, я только начинаю. В понедельник я уже вернусь в зал», — сказал Ковингтон.

Впрочем, последнее заявление бойца выглядит сомнительно. Покидал Колби «Медисон-сквер-гарден» на костылях с помощью другого человека.

Джастин Гэтжи — Майкл Чендлер

Стартовал главный кард нью-йоркского вечера боев UFC с поединка в легком дивизионе между двумя топовыми американскими бойцами — Джастином Гэтжи и Майклом Чендлером.

Оба спортсмена не любят возиться в партере, а предпочитают вязкой борьбе настоящую рубку. И ожидание зрителей начали оправдываться с самого начала. Буквально с первой же секунды Джастин выбросил несколько точных и хлестких ударов по Чендлеру, после чего Майкл зарядил в Гэтжи так, что тот на мгновение потерял ориентацию в пространстве. Но концовка первого раунда все же осталась за Джастином.

Второй раунд повторил сценарий первого, лишь с одним исключением — теперь в нокдауне оказался 35-летний боец. Гэтжи нанес аккуратнейший удар с низу, после чего Майкл оказался на канвасе. Но Чендлер не был бы Чендлером, если бы не нашел в себе силы подняться.

С разбитой головой Майкл полез на своего соперника, но Гэтжи вытерпел и этот натиск. В третьем раунде рубилово продолжилось — оба бойца бились до изнеможения, но все же судьи приняли единогласное решение отдать победу Джастину — 29:28, 29:28, 30:27.

«Я ничему не был удивлен в этом бою. Я знал, что этот гаденыш будет биться до конца. Он воин, мы живем с ним в неправильную эпоху. Мы должны драться в Колизее, как настоящие гладиаторы. Удивил ли он меня способностью держать удар? Нет, на таком уровне, ты должен отключиться полностью, чтобы выиграть», — сказал после боя Гэтжи.

Two absolute savages.



What an incredible 15 minutes.@Justin_Gaethje and @MikeChandlerMMA gave us something very special.#UFC268 pic.twitter.com/SfzhB6oWK5 — UFC on BT Sport (@btsportufc) November 7, 2021

Оба спортсмена получили бонусы за лучшее выступление вечера, после чего дружно отправились в больницу. Медики приняли решение госпитализировать бойцов, выбросивших на двоих более 450 ударов!

Both Michael Chandler and Justin Gaethje head to hospital.



Justin Gaethje tries to get in Michael Chandler's ambulance - looking for another two rounds?



@AdamCatterall pic.twitter.com/gr1BxsnPXa — UFC on BT Sport (@btsportufc) November 7, 2021

В других боях главного карда UFC 267 Шеин Бургос победил Билли Куарантилло единогласным решением судей (29:28, 29:28, 29:28); Фрэнки Эдгар проиграл Марлону Вере техническим нокаутом в третьем раунде, а Роуз Намаюнас сломила сопротивление Вели Чжан благодаря раздельному решению судей (47:48, 48:47, 49:46) и защитила титул чемпионки UFC в суперлегком весе.