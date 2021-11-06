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Спорт

«Постоянно говорила о сексе и моей сексуальной жизни»

16-летняя российская фигуристка оказалась в центре скандала с тренершей сборной

Тренерша американской сборной по фигурному катанию Далайла Саппенфилд обвиняется в нарушении закона, запрещающего совместное проживание несовершеннолетнего спортсмена в одном месте с не являющимся ему родственником взрослым человеком. В качестве пострадавшей фигурирует неназванная 16-летняя россиянка. Ранее американские власти временно ограничили деятельность Саппенфилд из-за обвинений в эмоциональном и психологическом насилии над спортсменами.

В сентябре 2020 года Американский центр безопасности спорта провел операцию по вызволению 16-летней россиянки, выступающей в парном катании, из дома тренера сборной США Далайлы Саппенфилд в Колорадо-Спрингс.

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Далайла Сапперфилд

Далайла Сапперфилд

AP

Согласно американскому законодательству, проживание несовершеннолетнего спортсмена в доме тренера является нарушением статьи, в которой сказано, что спортсмен не должен проживать в одном месте с взрослым представителем, не являющимся родственником.

Отмечается, что одновременно с российской фигуристкой в доме тренера жили два спортсмена старше 18 лет. После вызволения ее перевели в другой дом в Колорадо-Спрингс, после чего она вернулась в Москву, где сейчас тренируется.

Американский центр безопасности спорта открылся в марте 2017 года для расследования и разрешения обвинений в физическом, психологическом и сексуальном насилии в олимпийских видах спорта.

В организации отказались давать дополнительные подробности, касающиеся данного дела.

«Центр не комментирует вопросы, касающиеся защиты целостности процесса и вовлеченных сторон», — заявил в среду пресс-секретарь центра Дэн Хилл.

В октябре 2020 года Американский центр безопасности спорта выдвинул 50-летней Саппенфилд обвинения в эмоциональном и психологическом насилии над спортсменами.

Организация издала временные меры против Саппенфилд, в том числе директиву о запрете ей каким-либо образом контактировать с 12 фигуристами или их ближайшими родственниками, запрет на поездки с несовершеннолетними спортсменами без других взрослых в непосредственной группе и требование о присутствии другого взрослого человека при проводимых ею тренировках.

Конкретное имя фигуристки в тексте статьи не называется.

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Сама Саппенфилд от каких-либо комментариев по делу отказалась. Напомним, что специалистка имела опыт работы с бронзовыми призерами Олимпийских игр 2018 года Крис и Алекс Криним.

Чемпионка США 2016 года в парном катании Тара Кейн в одном из интервью говорила, что постоянные оскорбления от наставницы с сексуальным подтекстом довели ее до отчаяния.

«Она постоянно говорила о сексе, о том, с кем я встречаюсь, о моей сексуальной жизни. Это было совершенно неуместно, но именно так вела себя Далайла. Она использует против вас сплетни других фигуристов. Зная о моих психологических проблемах, она вместо помощи смеялась надо мной.

Она постоянно заставляла меня беспокоиться, в это время я царапала себе руки и все время была в крови. Я уходила в ванную, чтобы успокоиться, а затем возвращалась на лед», — приводит слова Кейн USA Today.

Саппенфилд была наставницей Джона Кофлина, двукратного чемпиона США в соревнованиях танцевальных пар, который покончил жизнь самоубийством в возрасте 33 лет, спустя сутки после того, как он получил временное отстранение от Американского центра безопасности спортсменов из-за трех обвинений в сексуальном насилии.

В истории мирового спорта уже случались скандалы, связанные не только с психологическим, но и сексуальным насилием.

В 2018 году американская гимнастка Маккайла Марони рассказала о домогательствах со стороны врача сборной США Ларри Нассара. Спортсменка заявила, что мужчина начал приставать к ней, когда ей было всего 13 лет. В возрасте 15 лет Нассар напоил Марони снотворным, после чего совершил насильственные действия сексуального характера.

В результате расследования, правоохранительные органы обнаружили в компьютере врача десятки гигабайтов детской порнографии, в результате чего против него было открыто еще одно дело. Всего специалиста обвинили в домогательствах почти 300 женщин.

По итогам судебного разбирательства, завершившегося в 2018 году, Ларри Нассар получил приговор в виде 175 лет лишения свободы, а Национальный олимпийский комитет (НОК) США принял решение отозвать полномочия у Федерации спортивной гимнастики, предложив руководителям организации добровольно уйти в отставку.

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