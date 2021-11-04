Хоккеист Ничушкин может быть дисквалифицирован на четыре года из-за допинга

Нападающий клуба «Колорадо Эвеланш» и сборной России по хоккею Валерий Ничушкин может быть отстранен от международных соревнований под эгидой Международной федерации хоккея (ИИХФ) из-за употребления запрещенных препаратов в 2013 году. Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в беседе с «Газетой.Ru» не удивился очередному допинг-делу в отношении отечественных спортсменов и заявил, что в стране необходимо принять специальный закон, внедряющий уголовную ответственность за прием допинга.

Российскому форварду клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Валерию Ничушкину грозит четырехлетняя дисквалификация за положительную допинг-пробу тестостерона, которую он сдал в 2013 году, передает «Чемпионат.com».

«Валерий Ничушкин несколько дней назад получил письмо от WADA. Из него следует, что [бывший глава Московской антидопинговой лаборатории] Григорий Родченков еще в 2019 году указал на взятую у Ничушкина перед Олимпиадой в Сочи допинг-пробу как поддельную», — сказал источник РИА «Новости».

Стоит отметить, что потенциальная дисквалификация не скажется на карьере игрока в НХЛ. Лига не принимает во внимание ограничения, наложенные Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

По информации «Спорт-Экспресса», положительную допинг-пробу взяли у Ничушкина представители Международной федерации хоккея (ИИХФ), предположительно, на юниорском чемпионате мира 2013 года, который проходил в Сочи.

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Зинэтула Билялетдинов, возглавлявший национальную команду на Олимпийских играх в Сочи, заявил, что не обладает информацией о деле Ничушкина.

«С этими вопросами точно не ко мне. Ничего не могу сказать. Я не знал, что у него там было. Не могу вам что-то сказать, потому что ничего не знаю», — сказал экс-наставник сборной России в беседе со Sport24.

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк сообщил, что организация еще не получила документы по дисквалификации Ничушкина.

«Пока ничего не могу сказать», — приводит слова функционера Sport24.

Журналист Дмитрий Губерниев, рассуждая о потенциальной дисквалификации игрока, не увидел необходимости потребления запрещенного препарата.

«Хочу у него спросить — а зачем он принимал тестостерон. Были проблемы с физподготовкой, что ли? Или, может, у него не стоял? На хоккей, например», — задавался вопросами Губерниев в беседе со Sport24.

Депутат Дмитрий Свищев считает, что кампания против Ничушника была спланированной.

«Все эти гнусные истории выплескиваются перед большими спортивными мероприятиям. Это делается, чтобы поднять статус агентства WADA, показать, что они белые и пушистые.

Со времени взятия допинг-пробы прошло уже восемь лет Ну самим-то не смешно?» — добавил он.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что подобный исход развития событий можно было легко предположить.

«Все мои предсказания сбываются! Опозорились после Олимпиады? Опозорились. Нас лишили медалей, лишили гимна, лишили флага. WADA осталось только название страны поменять, и все! Чего мы хотим, если мы так относимся к собственной стране? Даже закона о наказании за употребление допинга нет! Это нужно исправлять!

Нас предупреждали о том, что допинг-проба не имеет срока давности. Я не могу утверждать, но наверняка за это время появились какие-то новые реагенты, которые помогли распознать, что мы принимали или кололи.

Ничушкин — серьезный хоккеист, но у нас в сборной много достойных ребят. Он облегчил себе судьбу. В НХЛ он продолжит играть и продолжит зарабатывать бешеные деньги. Но за сборную надо играть, я считаю», — заявил Тихонов.

Впрочем, сам игрок готов отстаивать свою честь в суде, информирует РИА «Новости».

«Валерий Ничушкин не собирается признавать свои вину в том, чего не совершал. Игрок готов судиться с WADA из-за возможной дисквалификации», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.