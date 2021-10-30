Фигурное катание. Гран-при. Канада. Женщины. Короткая программа. ОНЛАЙН

05:11

Пошла фигуристка на тройной аксель, но не справилась с ним и очень неудачно упала. Это сбило ее, и на следующем прыжке — тройном лутце — произошло еще одно падение. А вот дорожку шагов оценили судьи на третий уровень. Каскад тройной флип + тройной тулуп выходит у японки, пусть не самым лучшим, но выходит. Весьма достойное завершение показала Кавабе, но вот прыжковая часть, конечно, не удалась.