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Спорт

В отсутствие Ашрам: Аверины сражаются за золото чемпионата мира. LIVE

Чемпионат мира по художественной гимнастике. Обруч. Мяч. ОНЛАЙН

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Арина Аверина

Арина Аверина

Lindsey Wasson/Reuters
На чемпионате мира по художественной гимнастике проходят индивидуальные соревнования в упражнениях с обручем и мячом, в которых принимают участие россиянки Дина и Арина Аверины. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
13:31

Молодая и перспективная гимнастка Кристина Пограничная, квалифицировавшаяся в финал с седьмым результатом, выступает.

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13:30

Арина Аверина остается только на втором месте, уступив итальянке.

13:29

Сразу же допустила серьезную ошибку в начале выступления. Было еще несколько неточностей. Во время бросков несколько помарок. Но программа яркая и сложная. Ждем оценку.

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13:27

А теперь Арина Аверина, которая была в квалификации третьей.

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13:26

Первый ориентир. Не очень высокая оценка, хотя и выше квалификационной.

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13:25

Пропустила в самом начале ловлю, пришлось чуть выйти за пределы площадки, чтобы поймать обруч итальянке. И в концовке не доделала программу. В остальном ровное выступление. Но не самое блестящее, конечно.

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13:23

Итальянка Милена Балдассарри выходит выступать первой.

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13:21

Еще раз старт-лист финала.

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13:19

Представляют спортсменок. Дина Аверина выступает восьмой, последней и вышла.

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13:14

Ну вот наконец все и начинается. Зал в японском городе Китаккюсю почти полностью заполнен.

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13:10

Ждем начала соревнований.

13:05

На чемпионат мира Ашрам не приехала, так что брать реванш у всего мира сестры Аверины будут без израильтянки.

13:00

Напомним, что Олимпийские игры этого года в Токио закончились скандалом. Выиграла израильтянка Линой Ашрам, однако судейство, оставившее Дину Аверину только с серебром, вызвало огромный резонанс.

12:55

Вот кто пробился в финал. Будем болеть за сестер Авериных!

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12:50

Первыми стартуют соревнования с обручем. Гимнастки войдут в зал в 13.00 мск.

12:45

На чемпионате мира по художественной гимнастике проходят финальные соревнования в упражнениях с обручем и мячом. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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