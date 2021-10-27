Чемпионат мира по художественной гимнастике. Обруч. Мяч. ОНЛАЙН

Молодая и перспективная гимнастка Кристина Пограничная, квалифицировавшаяся в финал с седьмым результатом, выступает.
Сразу же допустила серьезную ошибку в начале выступления. Было еще несколько неточностей. Во время бросков несколько помарок. Но программа яркая и сложная. Ждем оценку.
Пропустила в самом начале ловлю, пришлось чуть выйти за пределы площадки, чтобы поймать обруч итальянке. И в концовке не доделала программу. В остальном ровное выступление. Но не самое блестящее, конечно.
Ну вот наконец все и начинается. Зал в японском городе Китаккюсю почти полностью заполнен.
На чемпионат мира Ашрам не приехала, так что брать реванш у всего мира сестры Аверины будут без израильтянки.
Напомним, что Олимпийские игры этого года в Токио закончились скандалом. Выиграла израильтянка Линой Ашрам, однако судейство, оставившее Дину Аверину только с серебром, вызвало огромный резонанс.