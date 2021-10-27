Софья Титова лидирует после короткой программе на этапе Кубка России

Мария Красноженова завершает сегодняшние выступления у юниорок. Упала она на втором прыжке каскада, но в целом программу откатала достаточно бодро. 52.27 балла набирает спортсменка и занимает 12-е место.
Виктория Антоненко из Челябинской области очень много ошибок допустила. Очень много у нее сняли судьи баллов из технической оценки. И все прыжки были со снятием. Хотя каскад из тройного лутца и тройного риттбергера почти прошел. 38.17 результат Виктории. Она последняя.
Нет, не дотянется Любовь Рубцова ни до партнерши по академии Тутбердидзе, ни до Титовой. Неплохое выступление, шикарный тройной флип, но падение на каскаде из тройного лутца и двойного риттбергера. Сумма — 59.25 балла. И только пятое место.
Бодрая программу у петербурженки Марии Новиковой, но вот аксель она вообще не смогла прыгнуть. При этом выдав отличный каскад из тройного лутца и тройного тулупа. Обидно ей должно быть. 55.83 набирает Мария. И становится шестой. А с двойным акселем могла быть в пятерке.
Расстроена Ярослава Коваленко из «Санкт-Петербурга. Если бы не помарка на тройном флипе, то она могла бы занять куда более высокое место. Впрочем, идущую пятой Федянину вряд ли бы догнала. 54.86 балла получает спортсменка и становится шестой.
Алиса Булаева из Ростовской области чисто прыгнула только двойной аксель. На флипе упала, каскад был с помаркой и двойным тулупом. Сумма — 41.90. Это предпоследнее место.
Клара Швецова из Татарстана также показывает не самый высокий результат. Упала она на тройном флипе, плюс в каскаде сделала только двойной тулуп. 49.09 ее сумма. Это пока 11-й результат сегодня.
Москвичка Алина Кулак упала на втором прыжке во время каскада, а вот тройной флип и двойной аксель выполнила чисто. Но результат у нее не самый высокий — 53.34. Алина занимает промежуточное седьмое место.
Юлия Филимонова из Краснодарского края шикарно исполнила каскад тройной лутц+тройной тулуп, а затем вообще не исполнила флип. Хотя и двойной аксель у нее получился, но за технику оценка низкая. Сумма — 51.86. Это только девятое место.
Полина Малкова из Краснодарского края завалила двойной аксель, не упала, но половину ей скостили за ошибку. Ну и в целом программа по технике не слишком сложная. 48.98 балла набрала Полина и стала девятой.
София Буза из Омской области демонстрирует не лучший прокат. Ошиблась на каскаде тройной лутц плюс двойной тулуп, с помаркой прыгнула двойной аксель. Оценка за технику низкая. Сумма — 46.89 балла. Это девятое место.
Скоро начнется третья разминка. Нас же интересует четвертая группа, в которой выступит еще одна ученица Этери Тутберидзе Любовь Рубцова. Она прыгнула тройной аксель в 11-летнем возрасте в 2020-м году.
Анне Карпук можно посочувствовать. Как-то неудачно она зашла в борт на аксель, получился одиночный прыжок, с которого она еще и упала. Затем упала на втором прыжке на каскаде, а тройной флип еле получился. За технику низкая оценка. 43.11 балла она получает. Седьмое место.
Олеся Моисеева из Тверской области получает низкую оценку за технику. В каскаде она прыгнула только двойной тулуп, чуть не завалила двойной аксель. Ее сумма — 54.25 балла. Это шестое место.
Ева Зубкова из Новосибирской области не лучшим образом выступает. Упала на втором прыжке во время каскада, с помаркой прыгнула аксель. За технику оценка не очень высокая. Сумма — 53.33. Это шестое место.
Алиса Двоеглазова закончила свою программу. По технике чуть Титовой проиграла, но в целом выступила хорошо. Все прыжки четкие и с запасом. 68.00 балла набирает Алиса. Уступает она Софье и занимает второе место. Расстроена Алиса.
У Дарьи Бондаревой из Ростовской области одна из самых плохих по технике программ сегодня. Прыгнула только двойной флип, двойной аксель исполнила с помаркой, на каскаде тройной сальхов+двойной тулуп также была ошибка. А в одном из эпизодов спортсменка чуть не врезалась в борт. 42.98 — это предпоследний результат. Но, судя по эмоциям спортсменки, она вполне довольна.
Надежда Понтелеенко из Санкт-Петербурга прыгнула весь прыжковый набор четко и по технике получила высокие баллы. Титову она не догнала, но на второе место выходит. Сумма — 63.19 балла.
В этой разминке нас в первую очередь интересует ученица Тутберидзе Алиса Двоеглазова. Она уже обыгрывала Титову.
Виктория Нестерова из Санкт-Петербурга упала на тройном флипе, так что по технике она лидеру проиграла много, почти десять баллов. Ее сумма — 52.20, это только пятый результат. Вика очень мило в камеру передала привет бабушке и дедушке.
Софья Титова завершила свою программу. Все четко, правда, без тройного акселя. Юниорки имеют право исполнять его только в каскаде, но Титова не стала рисковать. Сделала чисто двойной аксель, тройной флип плюс каскад тройной лутц+тройной тулуп. Плюс десять баллов преимущество над ближайшей соперницей — 69.75.
Ангелина Палагина из Тульской области отлично прыгала, исполнила тройной флип, двойной аксель и каскад тройной лутц+тройной тулуп. Выходит она в лидеры, ее сумма — 59.74.
Анастасия Молчанова из Красноярского края провалила прыжки. Упала на тройном лутце, с помаркой прыгнула двойной аксель, только двойной флип получился нормальным. Почти в два раза проиграла по технике Федяниной, а ее сумма за короткую — 39.57.
Виктория Федянина из Пермского края первой выступала. Прыгнула каскад тройной лутц+тройной тулуп, тройной флип и двойной аксель. 59.09 получает Вика за короткую.
Титова стала первой спортсменкой, которая ушла от Этери Тутберидзе к Плющенко. И достигла хорошего прогресса. Уже в 11 лет она прыгала четверные прыжки.
Начинается разминка первой группы, в ней будет выступать ученица Евгения Плющенко Софья Титова. Она выйдет на старт четвертой.