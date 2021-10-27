Софья Титова лидирует после короткой программе на этапе Кубка России

17:09

У Дарьи Бондаревой из Ростовской области одна из самых плохих по технике программ сегодня. Прыгнула только двойной флип, двойной аксель исполнила с помаркой, на каскаде тройной сальхов+двойной тулуп также была ошибка. А в одном из эпизодов спортсменка чуть не врезалась в борт. 42.98 — это предпоследний результат. Но, судя по эмоциям спортсменки, она вполне довольна.