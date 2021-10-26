Фигурное катание. Кубок России. Сочи. Женщины. Произвольная программа. ОНЛАЙН

Отличный прокат от Вероники Петеримовой из Санкт-Петербурга. Два хороших каскада, четкие прыжки и за технику она получает высокие баллы. По итогам произвольной Вероника проигрывает Самодуровой — 124.66. Но по сумме она становится лидером с результатом 190.60!
Анастасия Гулякова из Санкт-Петербурга неплохо откатала свою программу, хотя и не везде чисто. Была грубая ошибка на каскаде двойной аксель+тройной тулуп. Да и по сложности она проиграла лидеру почти 8 баллов. В итоге, она третья в произвольной — 114.76. И вторая в итоговом протоколе с результатом 176.96 балла.
Вторая группа завершает прокат, сейчас будет заливка льда, а затем начнется разминка третьей группы.
У Дарьи Третьяковой тоже не получилось сегодня. Хватало ошибках на прыжках, завалила она тройной риттбергер и двойной флип, были и другие помарки. Техническая оценка за произвольную не очень высокая. А сумма за произвольную — 104.68, это только седьмое место. Всего 166.73 и Третьякова в итоговом протоколе пока четвертая.
У Станиславы Молчановой из Краснодарского края было много ошибок сегодня. Упала с каскада двойной аксель+тройной тулуп, не прыгнула тройной лутц. Третий результат за произвольную программу у нее — 113.71. И по сумме Станислава становится только третьей — 172.18.
Представительница Петербурга Софья Самодурова по технике немного проиграла Костиной, но тем не менее обошла ее в призвольной — 125.90. Новый лидер у нас, сумма Софьи — 183.65.
Валерия Костина отлично выступает. Лучшая сегодня оценка за технику, хорошие прыжки, четко исполненый каскад двойной аксель+тройной тулуп. 119.92 за произвольную, почти девять баллов она выиграла у Пулиной. В сумме 176.19 и Валерия почти 13 баллов привезла сопернице.
Отличное выступление, технически очень сильную программу выдала Пулина. Если бы не обидная ошибка на каскаде из тройного лутца и тройного риттбергера, то вообще в прыжковой части было бы отлично. Два двойных акселя прыгнула спортсменка, хороший тройной лутц был. 110.17 за произвольную, 163.23 в сумме. Она лидер.
Дарья Долгополова упала на первом же прыжке — двойном акселе. И затем ошибок было достаточно много, хотя спортсменка затем собралась, прыгнула тройной риттбергер и тройной сальхов, был неплохой каскад. В произвольной у нее четвертый результат — 88.14. В сумме — 141.00 и это только третий результат.
Елизавета Нугуманова показала достаточно сложную программу, прыгнула тройной риттбергер и тройной сальхов, но упала на каскаде из двойного акселя и тройного тулупа. Проиграла они Гречихиной в произвольной — 106.69, но по сумме выходит в лидеры — 159.22.
Мария Гречихина очень бодро откатала программу под «Призрак оперы». Не без ошибок на прыжках, но технически программа самая сложная на сегодня. 107.19 за произвольную и 158.42 в сумме. Она лидер, естественно.
София Сарновская из Москвы откатала свою программу. Очень много ошибок на прыжках, почти ни один не был исполнен чисто, а на тройном флипе и тройном сальхове были падения. 89.42 за произвольную и 139.09 сумма.
Много ошибок на прыжках совершила фигуристка, почти ничего она чисто не исполнила. 80.43 набирает Забора, сумма за две программы — 126.66.
Самоделкина исполнила тройной аксель и захватила лидерство после короткой программы (75,21 балла), Муравьева просто шикарно откатала свою программу и стала второй (73,33), а промежуточное третье место неожиданно заняла Яметова из Свердловской области (66,72). Гулякова лишь пятая (62,20), поскольку сделала двойной флип, который запрещено исполнять в короткой программе, и потеряла элемент; Самодурова — восьмая (57,75), потому что потеряла каскад, Нугуманова — вообще 12-я (52,53 балла), поскольку исполнила одинарный лутц (не засчитан) и упала со второго прыжка в каскаде.
Вчера девушки откатали короткую программу. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию прокатов.