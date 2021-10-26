Нападающий «Вашингтона» Овечкин сделал исторический дубль в игре с «Оттавой»

Александр Овечкин продолжает показывать фантастический хоккей на старте сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В последнем матче нападающий сделал дубль в ворота «Оттавы Сенаторз» и набрал уже 12 (7+5) очков в шести матчах регулярного чемпионата, выйдя на первое место в гонке снайперов. Овечкину осталось всего четыре гола до четвертого места в списке самых результативных игроков в истории НХЛ.

«Вашингтон Кэпиталз» переиграл «Оттаву Сенаторз» со счетом 7:5 в просто сумасшедшем матче регулярного чемпионата НХЛ. Чтобы понять накал страстей в этой встрече, достаточно узнать, что после первого периода «столичные» вели со счетом 4:1, а затем пропустили три шайбы подряд и позволили «Оттаве» сравнять счет (4:4).

Но, к счастью для «Кэпс», у них есть Александр Овечкин. Российский капитан команды не пал духом после трех пропущенных шайб и на 37-й минуте вывел «Вашингтон» вперед, четко реализовав выход один на один с вратарем — 5:4.

The man is on a mission pic.twitter.com/319p1x6lgs — Washington Capitals (@Capitals) October 26, 2021

После этого Ти Джей Оши укрепил преимущество «столичных» (6:4), однако «сенаторы» продолжили сопротивляться и вколотили все-таки свою пятую шайбу за 14 минут до конца основного времени. Счет стал 6:5, что оставляло «Оттаве» хорошие шансы на то, чтобы перевести игру в овертайм. Но за дело снова взялся Овечкин.

Александр Великий спокойно дождался паса от Тома Уилсона рядом со своим «офисом» — левым кругом вбрасывания — и одним касанием отправил шайбу в ворота — 7:5! После этого все надежды «сенаторов» были похоронены. За оставшиеся десять минут встречи соперники так и не смогли сократить отставание в счете и потерпели поражение в основное время.

The pass AND the finish pic.twitter.com/yVFpWT4nIv — Washington Capitals (@Capitals) October 26, 2021

Благодаря этому дублю Овечкин продлил свою результативную серию до шести матчей подряд. На его счету уже 12 (7 голов + 5 передач) очков в нынешнем розыгрыше НХЛ. И это в 36 лет!

Это лучший старт сезона для Овечкина начиная с 2009 года. Прежде он набирал так быстро 12 результативных баллов в сезоне-2009/10. Тогда он забросил пять шайб и отдал семь результативных передач.

Более того, два гола в ворота «Оттавы» позволили российскому нападающему сократить отставание от легендарного Бретта Халла в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Теперь между ними осталось всего четыре гола. На счету Овечкина уже 737 заброшенных шайб в лиге, а в активе именитого североамериканского хоккеиста, занимающего четвертое место по этому показателю, — 741.

Напомним, лидером по числу голов в истории НХЛ является канадский хоккеист Уэйн Гретцки, на счету которого 894 шайбы. Второе место занимает Горди Хоу (801), а тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В начале этого регулярного чемпионата Овечкин уже обошел Марселя Дионна (731) и поднялся на чистое пятое место в списке. До покорения достижений Бретта Халла и попадания в топ-4 осталось недолго.

Что касается списка лучших бомбардиров в истории НХЛ, то там Овечкин продолжает занимать 32-е место. Теперь в его активе стало 1332 (737+595) очка в 1203 матче.

Более того, в игре с «Оттавой» Овечкин превзошел одно из достижений Гретцки. Россиянин уже в 84-й раз забросил минимум две шайбы в гостевом матче НХЛ, что стало новым рекордом лиги. У канадца теперь на один выездной дубль меньше.

Кроме того, Овечкин с семью голами возглавил зачет снайперов регулярного чемпионата НХЛ. Следом идут хоккеисты, которые в сезоне забросили по шесть шайб — капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, нападающий «Детройта» Тайлер Бертуцци, капитан «Лос-Анджелеса» Анже Копитар, Дэвид Перрон («Сент-Луис Блюз») и нападающий «Калгари» Элиас Линдхольм.

А в списке бомбардиров 36-летний российский нападающий теперь занимает второе место, отставая на один балл от Макдэвида, имеющего в активе 13 (6+7) очков.

После завершения матча Овечкин подарил клюшку болельщице, которая преодолела огромное расстояние, чтобы увидеть кумира. Девушка пришла на матч с плакатом «Проехала 3000 км, чтобы увидеть Ови. Могу я получить селфи?». Видеозапись трогательного эпизода была опубликована в Twitter-аккаунте «столичных».

Не обошлось и без негатива. В одном из эпизодов, за несколько секунд до первого гола, Овечкин применил опасный силовой прием против игрока соперника Ника Пола, впечатав его своим телом в борт. Удар получился сильным: хоккеист «Сенаторз» с треском влетел головой в заградительное стекло и не сразу смог прийти в себя. Какое-то время Пол сидел на льду, держась за голову. Обычно такие столкновения, которые могут привести к черепно-мозговой травме, приводят к двухминутному удалению, однако Овечкин обошелся без штрафа.

Talk about a dangerous hit. No call. pic.twitter.com/D8LKSYGFYQ — Everyday Sens (@EverydaySens) October 26, 2021

Болельщики «Оттавы Сенаторз» резко раскритиковали российского нападающего, в соцсетях клуба много записей на тему того, что обычно такие эпизоды заканчиваются большим штрафом и дисквалификацией на несколько матчей, но Овечкину якобы все сходит с рук, так как он большая звезда. Предпримет ли НХЛ какие-то меры уже после матча, пока неизвестно.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с командой он в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин является восьмикратным обладателем награды «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата.

Также он трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и трижды завоевал приз лучшему игроку сезона по мнению хоккеистов «Тед Линдсей Эворд», один раз — награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата «Арт Росс Трофи».