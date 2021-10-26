Батыршина объяснила, почему Болгария не смогла заменить на ЧМ травмированную гимнастку

Сборная Болгарии по художественной гимнастике приняла решение сняться с выступления в групповых упражнениях на чемпионате мира из-за травмы одной гимнастки. Таким образом, российской команде не удастся взять реванш за поражение на Олимпиаде в Токио. Серебряный призер Олимпиады в Атланте Яна Батыршина в разговоре с «Газетой.Ru» предположила, по какой причине Болгария не смогла включить в состав запасную гимнастку, и назвала главную ошибку, которую российские спортсменки рискуют допустить после снятия основных соперниц.

«Странно, что болгары могли приехать на чемпионат мира без запасной»

Сборная Болгарии одержала победу в групповом многоборье на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио, а российские гимнастки впервые за 25 лет остались без золота. По мнению главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой, российская сборная проиграла из-за плохого судейства. Поэтому встреча принципиальных соперниц на чемпионате мира в японском Китакюсю ожидалась с большим интересом. Но она не состоится.

«Вчера наша команда провела две тренировки, и после второй Лаура Траатс почувствовала очень сильную и резкую боль. Сразу же была проведена консультация с доктором команды, который решил, что травма Лауры серьезная и участие команды невозможно!» — говорится в заявлении, опубликованном на странице Болгарской федерации художественной гимнастики в Facebook.

Любопытно, что за несколько дней до Олимпиады травму получила и гимнастка сборной России Ольга Карасева. Однако наша сборная сниматься не стала и дала шанс проявить себя другим девушкам.

«В составе команды есть одно изменение, получила травму Карасева. Вместо нее в одном упражнении встала Полина Орлова, в другом — Мария Толкачева. Они были в команде, но раньше делали по одному упражнению, а сейчас — по два. Теперь команда состоит из пяти человек», — рассказала тогда Винер-Усманова ТАСС.

А вот Болгарская федерация художественной гимнастики из-за одной травмы решила оставить без чемпионата мира всех своих спортсменок, словно было невозможно найти замену.

Серебряный призер Олимпиады в Атланте Яна Батыршина не верит в теорию о том, что таким образом сборная Болгарии захотела избежать возможного поражения от России.

«У Болгарии очень сильная команда, они точно не испугались конкуренции. Но если гимнастка получает травму, то всегда есть замена: с командой обязательно едет запасная, которая встает на место выбывшей. Возможно, они не взяли с собой запасную, не ожидали, что такое может случиться, и оказалось не на кого заменить травмированную девушку.

Если они приехали в Японию без запасной, то сняться — это очевидное решение, потому что запасная гимнастка не может сорваться из Болгарии и прилететь. Надо проходить очень сложную адаптацию, есть большая разница во времени.

Правда, мне странно, что они могли прилететь вообще без запасной. Но, повторюсь, причина их снятия точно не в том, что они испугались. Болгары классные, у них варианта испугаться нет», — отметила Батыршина.

Также призер Олимпиады объяснила, почему чемпионат мира будет интересен и без противостояния Россия — Болгария в групповых упражнениях.

«Интрига, конечно, не убита. Много других соперниц — и Белоруссия, и Италия, и испанки очень хороши.

Самое главное сейчас — не расслабиться, чего я очень боюсь. Потому что, когда основные конкурентки не участвуют, ты можешь немного расслабиться — мол, классно теперь. И это может плохо подействовать.

Наши тренеры должны замотивировать девочек, так как другие не дремлют и ждут возможности отобрать у нас титул. Надо собраться и выступить так, как будто ничего не изменилось», — подытожила Батыршина.

Постолимпийское противостояние

Последние два месяца глава Болгарской федерации художественной гимнастики Илиана Раева активно уверяет, что ее команда была лучшей в течение всего олимпийского цикла и что в ее победе над Россией на Олимпийских играх не может быть никаких сомнений. Гипотетическое поражение Болгарии на чемпионате мира могло бы подорвать веру в эти слова.

«Упражнения болгарских гимнасток, без сомнения, были самыми сложными на Олимпийских играх в Токио! Лучше всех выступили болгарские гимнастки, без сомнения, в борьбе за золотую медаль в финале Олимпийских игр в Токио!» — писала Раева в Facebook.

В качестве аргумента в пользу победы своей команды на Олимпиаде Раева сослалась на богатую историю, подчеркнув, что болгарской школе художественной гимнастики уже почти 70 лет и за это время ее представители много раз становились чемпионами мира и олимпийскими призерами.

«В нашей победе нет ничего неестественного. Вполне реально, что эта изумительная команда с ее фантастическим тренером добилась самой высокой награды в спорте — золотой медали Олимпиады! Мы уважаем своих соперников и считаем, что заслуживаем их уважения. Респект судьям летних Олимпийских игр 2020 года в Токио!» — подытожила Раева.

Напомним, сборная Болгарии выиграла соревнования по групповым упражнениям с результатом 92,100 балла, а Россия стала второй, набрав 90,700. Причем изначально у нашей команды вообще было 90,400 балла, но после протеста оценку немного подняли, когда это уже ни на что не влияло. На чемпионате мира у России были отличные шансы взять реванш за то болезненное поражение.

Как отмечала Батыршина в интервью «Газете.Ru», отечественные гимнастки находятся сейчас даже в более хорошей форме, чем перед Олимпиадой.

«Я думаю, что чемпионат мира покажет все как есть на самом деле. Очень надеюсь, что Арина и Дина Аверины получат свои заслуженные медали. Наши групповички — тоже. И на этом закончатся все разговоры, будет поставлена жирная точка в сезоне.

Очень рассчитываю, что судьи тоже будут без всяких глупостей судить. Потому что сейчас, судя по недавно завершившемуся турниру в Москве, наши девочки готовы лучше, чем к Олимпиаде в Токио. Они отдохнули, хоть и немного, набрались сил, и сейчас они просто фантастические», — сказала Батыршина.