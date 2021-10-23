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Подняться с колен: российский фигурист бьется с чемпионом мира из США. LIVE

Фигурное катание. Гран-при. Лас-Вегас. Произвольная программа мужчин. ОНЛАЙН

В Лас-Вегасе проходит первый этап Гран-при по фигурному катанию. Мужчины показывают произвольную программу. Россию на этом турнире представляет серебряный призер чемпионата Европы Артур Даниелян, который занял промежуточное девятое место по итогам первого соревновательного дня. Также в Лас-Вегасе выступает трехкратный чемпион мира из США Нэйтан Чен, который неожиданно оказался на четвертом месте после короткой программы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию прокатов.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
07:13

На лед выходит Шун Сато из Японии.

07:12

За свой прокат чешский фигурист получает 152,04 балла, что дает ему в общей сумме 227,47 балла.

07:11

Не самое удачное приземление с четверного сальхова выходит, зато тройной аксель в хорошем плюсе, как и тройной лутц. Хорошая дорожка шагов на четвертый уровень удается, а следом и каскад тройной флип + двойной тулуп + двойной риттбергер. Тройной аксель + двойной тулуп удается отлично, как и флип в два оборота. На приземлении с риттбергера выходит ошибка, к сожалению, но нужно отдать должное чешскому ветерану фигурного катания — его программа, несмотря на недочеты, выходит отличной.

07:06

Ну что же, Михэл Бжезина из Чехии открывает сильнейшую разминку.

06:59

На льду уже появляется вторая разминочная группа.

06:58

Итак, турнирное положение вот таково. Совсем грустно для российского спортсмена, скорее всего, он закончит последним.

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05:57

Получает Нгуен за свой прокат 145,28 балла, что дает ему 219,60 балла. Пока это второе промежуточное место.

06:55

Чистейший четверной сальхов исполняет фигурист в начале программы, а вот на акселе случается бабочка, увы, только в один оборот прыжок выходит. Тройной лутц Нам тоже не докручивает. Зато каскад тройной аксель + двойной тулуп чистый. Каскад тройной флип + ойлер + тройной сальхов тоже выходит отличным, как и следующий за ним тройной флип + двойной тулуп. А вот риттбергер судьи минусуют. Но безумно плавная, гармоничная программа поставлена у канадского фигуриста, который уже объявил, что после этого сезона завершает карьеру.

06:50

Замыкает первую разминку канадец Нам Нгуен.

06:49

Судьи ставят Грасслю за его произвольную программу 150,55 бала, что в итоге дает ему 221,43 балла.

06:48

Первый же прыжок выходит неудачным — при приземлении с тройного лутца касается льда рукой фигурист, а с четверного флипа и вовсе падает. Каскад четверной риттбергер + ойлер + тройной сальхов судьи также минусуют, а вот двойной аксель выходит чистым. Дорожка шагов на четвертый уровень, каскад тройной лутц + тройной тулуп выходит отличным, как и тройной флип + тройной тулуп. Сумел собраться фигурист после провального начала проката.

06:42

Итальянец Даниэль Грассль покажет свою произвольную программу.

06:41

За свое произвольное выступление Даниелян получает 146,19 балла, что дало ему в общей сумме 212,93 балла.

06:40

Ставит в начало четверной тулуп Артур и исполняет его чисто! А вот дальше не получается, с четверного сальхова очень обидно падает фигурист. приземление с тройного акселя тоже не получается, будто бы спотыкается он. Зато тройной аксель в неплохих плюсах. Отличный каскад исполняет Даниелян тройной аксель + ойлер + тройной сальхов, да и тройной флип + тройной тулуп удается. А вот к тройному риттбергеру и двойному акселю не сумел он прицепить третий прыжок, что обидно. Дорожка шагов на третий уровень, а финальное вращение на четвертый.

06:34

Артур Даниелян выходит на лед!

06:33

Француз получает за свою произвольную программу 149,92, что дало ему в общей сумме 217,52 балла.

06:32

С четверного тулупа начал спортсмен, и не самый удачный выезд получился, чуть было не коснулся рукой льда. Зато тройной аксель вышел очень приличным. Четверной сальхов вышел с недокрутом, зато в плюсе оказался каскад двойной тулуп + тройной тулуп. Да и дорожка шагов на четвертый уровень, и чистый тройной лутц выходит. Отличные и каскады вышли у спортсмена, и прекрасная программа в целом.

06:27

Адам Сяо Хим Фа из Франции на льду. Он открывает произвольную программу.

06:22

Интересно, что на разминку не вышел Кевин Эймоз. Вчера он провалил свою короткую программу, упав три раза.

06:19

Выходит на лед первая разминочная группа.

06:05

Вот так выглядит стартовый протокол. Российский фигурист Артур Даниелян, у которого были весьма серьезные проблемы в короткой программе, выступит третьим в первой разминке.

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100%
05:50

Здравствуйте, уважаемые любители спорта! Продолжается первый этап Гран-при по фигурному катанию — в Лас-Вегасе. Совсем скоро выступят мужчины со своими произвольными программами.

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