Фигурное катание. Гран-при. Лас-Вегас. Произвольная программа мужчин. ОНЛАЙН

06:40

Ставит в начало четверной тулуп Артур и исполняет его чисто! А вот дальше не получается, с четверного сальхова очень обидно падает фигурист. приземление с тройного акселя тоже не получается, будто бы спотыкается он. Зато тройной аксель в неплохих плюсах. Отличный каскад исполняет Даниелян тройной аксель + ойлер + тройной сальхов, да и тройной флип + тройной тулуп удается. А вот к тройному риттбергеру и двойному акселю не сумел он прицепить третий прыжок, что обидно. Дорожка шагов на третий уровень, а финальное вращение на четвертый.