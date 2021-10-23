Фигурное катание. Гран-при. Лас-Вегас. Произвольная программа мужчин. ОНЛАЙН

За свой прокат чешский фигурист получает 152,04 балла, что дает ему в общей сумме 227,47 балла.
Не самое удачное приземление с четверного сальхова выходит, зато тройной аксель в хорошем плюсе, как и тройной лутц. Хорошая дорожка шагов на четвертый уровень удается, а следом и каскад тройной флип + двойной тулуп + двойной риттбергер. Тройной аксель + двойной тулуп удается отлично, как и флип в два оборота. На приземлении с риттбергера выходит ошибка, к сожалению, но нужно отдать должное чешскому ветерану фигурного катания — его программа, несмотря на недочеты, выходит отличной.
Итак, турнирное положение вот таково. Совсем грустно для российского спортсмена, скорее всего, он закончит последним.
Получает Нгуен за свой прокат 145,28 балла, что дает ему 219,60 балла. Пока это второе промежуточное место.
Чистейший четверной сальхов исполняет фигурист в начале программы, а вот на акселе случается бабочка, увы, только в один оборот прыжок выходит. Тройной лутц Нам тоже не докручивает. Зато каскад тройной аксель + двойной тулуп чистый. Каскад тройной флип + ойлер + тройной сальхов тоже выходит отличным, как и следующий за ним тройной флип + двойной тулуп. А вот риттбергер судьи минусуют. Но безумно плавная, гармоничная программа поставлена у канадского фигуриста, который уже объявил, что после этого сезона завершает карьеру.
Судьи ставят Грасслю за его произвольную программу 150,55 бала, что в итоге дает ему 221,43 балла.
Первый же прыжок выходит неудачным — при приземлении с тройного лутца касается льда рукой фигурист, а с четверного флипа и вовсе падает. Каскад четверной риттбергер + ойлер + тройной сальхов судьи также минусуют, а вот двойной аксель выходит чистым. Дорожка шагов на четвертый уровень, каскад тройной лутц + тройной тулуп выходит отличным, как и тройной флип + тройной тулуп. Сумел собраться фигурист после провального начала проката.
За свое произвольное выступление Даниелян получает 146,19 балла, что дало ему в общей сумме 212,93 балла.
Ставит в начало четверной тулуп Артур и исполняет его чисто! А вот дальше не получается, с четверного сальхова очень обидно падает фигурист. приземление с тройного акселя тоже не получается, будто бы спотыкается он. Зато тройной аксель в неплохих плюсах. Отличный каскад исполняет Даниелян тройной аксель + ойлер + тройной сальхов, да и тройной флип + тройной тулуп удается. А вот к тройному риттбергеру и двойному акселю не сумел он прицепить третий прыжок, что обидно. Дорожка шагов на третий уровень, а финальное вращение на четвертый.
Француз получает за свою произвольную программу 149,92, что дало ему в общей сумме 217,52 балла.
С четверного тулупа начал спортсмен, и не самый удачный выезд получился, чуть было не коснулся рукой льда. Зато тройной аксель вышел очень приличным. Четверной сальхов вышел с недокрутом, зато в плюсе оказался каскад двойной тулуп + тройной тулуп. Да и дорожка шагов на четвертый уровень, и чистый тройной лутц выходит. Отличные и каскады вышли у спортсмена, и прекрасная программа в целом.
Интересно, что на разминку не вышел Кевин Эймоз. Вчера он провалил свою короткую программу, упав три раза.
Вот так выглядит стартовый протокол. Российский фигурист Артур Даниелян, у которого были весьма серьезные проблемы в короткой программе, выступит третьим в первой разминке.