Фигурное катание. Гран-при. Лас-Вегас. Короткая программа женщин. ОНЛАЙН

Под музыку из фильма «Гладиатор» катается японка — красиво катается. И прыгает неплохо. Двойной аксель, тройной лутц — отлично. А вот в каскаде с тройным тулупом флип вышел лишь двойным, так что потеря баллов будет.
70.73 — такие баллы у кореянки. Обходит она свою соотечественницу и становится третьей. Две россиянки продолжают лидировать
Не считая обидной ситуации с падением, в остальном она откатала мощно и все остальные прыжки прыгнула чисто.
Тоже только двойной аксель прыгнула полька, причем хорошо прыгнула. Но в целом некоторые прыжки у нее были недокрученные. А в конце выступления все равно улыбнулась и подмигнула зрителям!
Хорошая программа у кореянки, правда, тройной аксель кореянка не прыгнула, но все, что она прыгала — прыгала хорошо.
Мияхара не избежала ошибок при прыжках, так что вряд ли она сможет конкурировать с россиянками. На тройном флипе была ошибка, недокрут на тройной лутце, да и почти все прыжки она недокручивает немного.
Началась разминка у девушек из второй группы, в которой будет выступать и Александра Трусова.
У Эндрюс — 61,94. Она пятая. Интересно, что каталась американка под песню, которую сама же и спела.
Остальные прыжки получаются у американки. Но технический набор в целом у нее слабее, чем у россиянок.
Бурной овацией встречают окончание программы американки. Но она не выглядит довольной. На прыжках были помарки. Тройной аксель она не сделала и была помарочка на риттбергере.
76,71! Просто космические оценки для первого взрослого международного старта! И Усачева становится лидером!
Прыгает чисто двойной аксель, тройной лутц — чисто, плюс каскад тройной флип+тройной тулуп — по прыжкам почти идеально!
Шин катается под композицию The Giving. Все прыжки у нее без ошибок, но оценка хуже, чем у Синицыной. 62,82 набирает американка.
Ксения Синицына катает свою программу под музыку Чайковского. Двойной аксель и тройной флип она прыгает чисто!
Вовсю идет разминка первой группы участниц, где выступят россиянки Ксения Синицына и Дарья Усачева. Причем Синицына откроет соревнования!
На последней тренировке Трусова чисто исполнила короткую программу во время проката под музыку, но не пыталась геройствовать и делать тройной аксель — ограничилась двойным, причем явно испытала боль на приземлении. Также ей удались тройной флип и каскад тройной лутц + тройной тулуп.
Фигуристка Александра ТрусоваРИА Новости
Александра Трусова будет выступать, несмотря на травму ноги. На тренировочном прогоне произвольной программы она попыталась исполнить лишь три четверных прыжка, а не пять, и все провалила — две «бабочки» на тулупах и падение с лутца. Будем надеяться, что в официальных прокатах все сложится по-другому.