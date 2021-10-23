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Спорт

Травмированная Трусова бьется с другой ученицей Тутберидзе в США. LIVE

Фигурное катание. Гран-при. Лас-Вегас. Короткая программа женщин. ОНЛАЙН

В Лас-Вегасе проходит первый этап Гран-при по фигурному катанию. Женщины показывают короткую программу. Россию на этом турнире представляют ученицы Этери Тутберидзе Александра Трусова и Дарья Усачева, а также серебряный призер юношеских Олимпийских игр Ксения Синицына. Трусова выступает с травмой ноги, которая мешает ей тренироваться в полную силу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию прокатов.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
02:43

Под музыку из фильма «Гладиатор» катается японка — красиво катается. И прыгает неплохо. Двойной аксель, тройной лутц — отлично. А вот в каскаде с тройным тулупом флип вышел лишь двойным, так что потеря баллов будет.

02:41

Каори Сакамото выходит на лед. Она последняя, кто может сдвинуть россиянок с первого места.

02:40

70.73 — такие баллы у кореянки. Обходит она свою соотечественницу и становится третьей. Две россиянки продолжают лидировать

02:37

Не считая обидной ситуации с падением, в остальном она откатала мощно и все остальные прыжки прыгнула чисто.

02:36

Кореянка Ю Ен выступает. И упала она на тройном акселе.

02:34

Только на восьмом месте Куракова — 61.36.

02:31

Тоже только двойной аксель прыгнула полька, причем хорошо прыгнула. Но в целом некоторые прыжки у нее были недокрученные. А в конце выступления все равно улыбнулась и подмигнула зрителям!

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100%
02:28

Екатерина Куракова из Польши выступает.

02:27

Елим Ким набирает 70.56 балла и становится третьей!

02:24

Хорошая программа у кореянки, правда, тройной аксель кореянка не прыгнула, но все, что она прыгала — прыгала хорошо.

02:22

Елим Ким из Южной Кореи выступает следующей.

02:21

66,36 балла у японки и она четвертая.

02:19

Мияхара не избежала ошибок при прыжках, так что вряд ли она сможет конкурировать с россиянками. На тройном флипе была ошибка, недокрут на тройной лутце, да и почти все прыжки она недокручивает немного.

02:15

23-летняя Сатоко Мияхара открывает вторую разминку.

02:07

Началась разминка у девушек из второй группы, в которой будет выступать и Александра Трусова.

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100%
02:07

У Эндрюс — 61,94. Она пятая. Интересно, что каталась американка под песню, которую сама же и спела.

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100%
02:03

Остальные прыжки получаются у американки. Но технический набор в целом у нее слабее, чем у россиянок.

02:02

У Эндрюс не получается каскад тройной тулуп + тройной тулуп.

02:01

20-летняя Старр Эндрюс закрывает первую разминку.

02:00

67,57 набирает американка и становится третьей вслед за двумя россиянками.

01:57

Бурной овацией встречают окончание программы американки. Но она не выглядит довольной. На прыжках были помарки. Тройной аксель она не сделала и была помарочка на риттбергере.

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100%
01:55

Эмбер Гленн из США следующей катается.

01:54

54,77 результат японки. Это пока худший результат.

01:52

С прыжками не все хорошо было у японки, допустила бабочку на тройном лутце.

01:51

Свою программу показывает 21-летняя японка Юхана Екои.

01:47

76,71! Просто космические оценки для первого взрослого международного старта! И Усачева становится лидером!

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100%
Из открытых источников
01:45

Шикарное исполнение программы! Этери Тутберидзе выглядит довольной. Ждем оценок.

01:43

Прыгает чисто двойной аксель, тройной лутц — чисто, плюс каскад тройной флип+тройной тулуп — по прыжкам почти идеально!

01:42

Дарья Усачева на льду. Она будет кататься под музыку из фильма «Величайший шоумен».

01:41

Шин катается под композицию The Giving. Все прыжки у нее без ошибок, но оценка хуже, чем у Синицыной. 62,82 набирает американка.

01:36

Одри Шин из США на льду.

01:35

71,51 — отличные баллы у Синицыной!

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100%
Из открытых источников
01:32

Отлично откатала свою программу Синицына, ждем оценок!

01:31

Тройной луц+тройной тулуп Синицына также исполняет чисто.

01:30

Ксения Синицына катает свою программу под музыку Чайковского. Двойной аксель и тройной флип она прыгает чисто!

01:20

Вовсю идет разминка первой группы участниц, где выступят россиянки Ксения Синицына и Дарья Усачева. Причем Синицына откроет соревнования!

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100%
01:15

На последней тренировке Трусова чисто исполнила короткую программу во время проката под музыку, но не пыталась геройствовать и делать тройной аксель — ограничилась двойным, причем явно испытала боль на приземлении. Также ей удались тройной флип и каскад тройной лутц + тройной тулуп.

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100%
Фигуристка Александра Трусова

Фигуристка Александра Трусова

РИА Новости
01:10

Александра Трусова будет выступать, несмотря на травму ноги. На тренировочном прогоне произвольной программы она попыталась исполнить лишь три четверных прыжка, а не пять, и все провалила — две «бабочки» на тулупах и падение с лутца. Будем надеяться, что в официальных прокатах все сложится по-другому.

01:05

Порядок выступлений:

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100%
01:00

Здравствуйте, уважаемые любители спорта! В Лас-Вегасе стартовал первый этап Гран-при по фигурному катанию. Совсем скоро выступят женщины со своими короткими программами.

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