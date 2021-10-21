«Локомотив» дома уступил «Галатасараю» в Лиге Европы

В матче третьего тура группового этапа Лиги Европы московский «Локомотив» потерпел домашнее поражение от стамбульского «Галатасарая», чем очень усложнил себе борьбу за выход в плей-офф турнира. Перед стартовым свистком российский клуб провел церемонию чествования экс-наставника команды Юрия Семина, вручив ему серебряную медаль Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20. «Газета.Ru» — о том, что происходило на «РЖД Арене» 21 октября.

Матч в Черкизово выпал на последний из возможных вечерних еврокубковых слотов — уже со следующей недели в Европе будет действовать зимнее время, а это значит, что заключительная домашняя игра в Лиге Европы против римского «Лацио» начнется в 20.45 по московскому времени.

За полчаса до начала игры «Локомотив» — «Галатасарай» в столице Италии завершилась встреча двух других команд квартета Е — «Лацио» и марсельского «Олимпика», немного видоизменившая турнирную ситуацию. Ничейный исход матча этих команд (0:0) сделал возможным выход «железнодорожников» на первую строчку в таблице по итогам третьего тура. Для этого подопечным Маркуса Гисдоля было необходимо с разницей в три мяча обыгрывать гостей из Турции.

Немецкий специалист до этого провел в статусе главного тренера «Локо» всего один матч, но уже успел показать свое видение игры московской команды. Переход на схему 4-3-3, тотальный прессинг, безбашенная игра у чужих ворот, стильные комбинации — все это нашло позитивный отклик у болельщиков, хваливших новый «Локомотив» после ничьей с казанским «Рубином» в рамках РПЛ (2:2).

На матч против «Галатасарая» Гисдоль выбрал следующий состав: Маринато Гильерме, Тин Едвай, Пабло, Дмитрий Баринов, Наир Тикнизян, Константин Марадишвили, Алекс Бека-Бека, Гирано Керк, Федор Смолов, Мацей Рыбус, Рифат Жемалетдинов.

Наш состав на #ЛокоГалатасарай



Только «Локо»! Только победа!



Команда уже прибыла на стадион pic.twitter.com/9zs4u5QMIk — «Локомотив» (@fclokomotiv) October 21, 2021

Его коллега Фатих Терим выпустил с первых минут этих игроков: Фернандо Муслера, Патрик ван Анхольт, Маркан, Деандре Йедлин, Виктор Нельссон, Тайлан Антальялы, Беркан Кутлу, Райан Бабель, Александру Чикылдэу, Барыш Йылмаз, Мостафа Мохамед.

Игре предшествовала трогательная церемония награждения, в которой принял участие экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин и его помощник Юрий Батуренко. Специалисты получили от председателя совета директоров клуба Александра Плутника и генерального директора Владимира Леонченко серебряные медали чемпионата России, добытые еще в сезоне-2019/20.

Перед #ЛокоГалатасарай состоялось вручение серебряной медали чемпионата России сезона-2019/2020 бывшему тренеру московского «Локомотива» Юрию Сёмину



Спасибо, Юрий Павлович! Всегда рады видеть вас в Черкизово! pic.twitter.com/xQ5RDC1j04 — «Локомотив» (@fclokomotiv) October 21, 2021

После вручения награды Семин направился к южной трибуне «РЖД Арены», где находятся активные болельщики «железнодорожников», и подарил свою медаль одному из молодых фанатов клуба.

Первый тайм начался с попеременного владения мячом футболистами то одной, то другой команды. Турки явно не стремились наладить тотальный контроль, а вот «Локомотив» только пытался разобраться с тем, как ему самому нужно действовать в этой игре. Любопытно было наблюдать за тем, как на неродном для себя фланге проявляет себя защитник «Локо» Мацей Рыбус — было заметно, как ему некомфортно вступать в отбор, целясь в другую ногу. Из-за этого поляк заработал несколько необязательных фолов, которых мог бы легко избежать, играя на привычном левом фланге. Но в целом оборона «Локо» проявляла себя достойно, не позволяя туркам создавать моменты.

На исходе первой четверти матча главный судья Харальд Лехнер подозвал себя капитанов обеих команд — Маринато Гильерме и Фернандо Муслеру, объяснив им, что на стадионе временно вышла из строя система видеопомощи арбитрам (VAR), а значит, посмотреть видеоповтор спорного эпизода будет нельзя. Забегая вперед, скажем, что это событие стало самым интересным за все 45 минут первого тайма, и видеоповторы судьям все равно бы не пригодились.

У команд совсем не получалось создавать реальные моменты у чужих ворот. С большой натяжкой таковым можно назвать удар Константина Марадишвили на 39-й минуте игры, когда он пробил, находясь на углу штрафной, — рядом со штангой. Ни «Галатасарай», ни «Локомотив» так и не нанесли ни одного удара в створ за первую половину встречи.

Во втором тайме игра взбодрилась, но, к несчастью, включился на полную стамбульский, а не московский футбольный коллектив. Сначала Виктор Нельссон пробил в упор с лета из пределов штрафной, заставив Гильерме совершить настоящее спасение, а затем Бабель после розыгрыша углового выпрыгнул выше всех и простил «железнодорожников».

56' Гилерме спасает нашу команду! Гости исполнили угловой с левого фланга, мяч после подачи долетел до Нельссона, тот пробил с лёту — наш капитан среагировал и парировал этот удар! Браво, Гиля #ЛокоГалатасарай pic.twitter.com/vBL1inxt8m — «Локомотив» (@fclokomotiv) October 21, 2021

В этом эпизоде тяжелую травму получил Рифат Жемалетдинов — Бабель пробил голову полузащитнику сборной России, после чего на поле стадиона в Черкизово появилась бригада врачей, сумевшая оперативно остановить кровотечение.

Спустя несколько минут Жемалетдинов вернулся в игру, и «Локомотив» смог провести пару неплохих атак через правый край — на ударной позиции оказывались Наир Тикнизян и Федор Смолов, но их попытки попасть в створ ворот Муслеры успехом не увенчались.

Игра спокойно катилась к нулевой ничей, пока не наступила 82-я минута. Олимпиу Моруцан закинул мяч вперед, защитник «Локо» Тим Едвай потерялся в пространстве, позволив молодому турку Керему Актюроглу выйти один на один и пробить Гильерме — 0:1. За полторы минуты Актюроглу мог делать дубль, но голкипер красно-зеленых во втором случае успел выставить руки перед собой и героически отбить удар.

За всю игру «железнодорожники» не нанесли ни одного удара в створ. Итоговый счет — 0:1 в пользу гостей.

После трех матчей в группе Е лидирует «Галатасарай» — у команды Фатиха Терима семь очков. Ниже расположились «Лацио» и «Марсель», у которых по четыре и три очка соответственно. «Локомотив» замыкает турнирную таблицу с одним баллом. Такими темпами красно-зеленые могут не попасть в евровесну: для участия в плей-офф еврокубков нужно подняться хотя бы на третье место из четырех в группе.

В следующем туре Лиги Европы «железнодорожники» постараются взять реванш у «Галатасарая» — 4 ноября российский клуб отправится в Турцию.