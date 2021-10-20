Поздний гол Кулушевски принес «Ювентусу» победу над «Зенитом»

«Зенит» уступил в матче третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов итальянскому «Ювентусу» благодаря позднему голу шведа Деяна Кулушевски. «Газета.Ru» рассказывает о том, как развивались события в Санкт-Петербурге.

«Зенит» — «Ювентус» — 0:1

После поражения от английского «Челси» и победы над шведским «Мальме» санкт-петербургскому «Зениту» очень нужно было добиваться положительного результата в поединке с итальянским «Ювентусом», если речь идет о борьбе за выход в плей-офф, а не за третье место.

За чемпионов России трех последних лет были родные стены, но при этом соперник и в группе Лиги чемпионов набрал шесть очков из шести возможных, и в национальном чемпионате начал поправлять дела, набрав мощнейший ход и не пропуская уже в трех встречах подряд.

Сергей Семак ожидаемо выбрал схему с тремя центральными защитниками, вернув в состав капитана Деяна Ловрена. В центре поля вышли Вильмар Барриос и Вендел, а атакующее трио составили Малком и Клаудиньо по края с Артемом Дзюбой в центре.

Таким образом, не нашлось места на поле в стартовом составе Далеру Кузяеву и Сердару Азмуну.

У «Юве» состав тоже был вполне боевым. Отдых получили Хуан Куадрадо, Джорджо Кьеллини, Данило, Аарон Рэмзи и Мойзе Кин, но вышедшие в старте футболисты тоже относятся к основной обойме. Ну кто назовет резервистами, например, Маттиаса де Лигта и Альваро Морату?

Если кто ждал от «старой синьоры» мощного стартового натиска, то начало встречи его удивило. «Ювентус» предпочел осторожничать и действовать откровенно вторым номером. «Зенит» события тоже не форсировал, понимая, как могут быть опасны стремительные контратаки с участием двух Федерико — Бернардески и Кьезы.

На 18-й минуте поехала нога при исполнении длинной передачи со своей половины поля у как раз у Бернардески, Малком перехватил мяч, в борьбе с защитниками подтащил его к штрафной и покатил в центр на Клаудиньо.

Тот прицелился и пальнул с такой силой, что Войцех Щенсны сумел парировать мяч с огромным трудом. Снаряд вылетел из-за спин защитников, и польский вратарь, переложился в последний момент, уже пойдя в другой угол. Выглядело эффектно.

Вскоре после этого «Ювентус» первый раз по-настоящему добрался до владений Станислава Крицюка, но тот сыграл на выходе и выбил мяч кулаками в падении, пусть и внешне не очень уверенно.

К середине тайма «Зенит» владел мячом 54% времени, но «Ювентус» уже начал постепенно перехватывать инициативу. На 26- минуте Федерико Кьеза пошел в свой резкий семенящий дриблинг в штрафной сине-бело-голубых. И хотя смотрелось опасно, выжать смог лишь угловой.

Ближе к концу тайма итальянцы стали довольно часто прикладываться издали, но в створ не попадали. В целом нулевой исход первого тайма выглядел максимально закономерным.

Зато вторая половина встречи сразу же пошла повеселее. «Юве» сразу же включил еще не использовавшуюся в этом матче передачу, и стало веселее.

Первые минуты тайма были для хозяев тяжелыми, а их апогеем стал выход Уэстона Макенни на ворота «Зенита» после классного дриблинга и проникающей передачи Мораты. Станислав Крицюк вовремя выскочил из ворот и отразил грудью.

Но и «Зенит» в обороне не отсиживался. Подопечные Семака вскоре отодвинули игру от своих ворот. Клаудиньо, обыгравшись с Малкомом и продравшись сквозь Маттиа де Шильо, опасно пробил чуть мимо дальнего угла.

Затем Малком заработал штрафной в очень перспективной точке, «посадив» на желтую карточку вышедшего после перерыва Артура, но Ярослав Ракицкий пробил в стенку.

Семак вместо поработавших Дзюбы и Вячеслава Караваева бросил в бой Азмуна и Алексея Сутормина.

Именно иранский форвард оказался адресаом в контратаке после созданного «Юве» момента. Азмун выжал угловой, после которого Клаудиньо и Ракицкий били аж трижды, но так и не довели мяч до створа — защитники блокировали.

На 69-й минуте на газон прилег и стал держаться за ногу Малком. Бразилец на протяжении всего матча смотрелся просто прекрасно, работал по всему полю и разгонял зенитовские атаки, так что это была потеря. Впрочем, Кузяев в качестве замены не такой креативный, но максимально надежный вариант.

Эндшпиль проходил в сложной борьбе для обеих команд. Много действий производилось в центре поля, но при этом и те, и другие искали возможность забить.

У «Зенита» активнее всех был Клаудиньо, но он никак не мог попасть в створ, у «Юве» прикладывались разные игроки.

Развязка же наступила на 86-й минуте, когда во вроде бы ничем не примечательной атаке черно-белых де Шильо подал с левого фланга в штрафную, а Деян Кулушевски, вышедший на замену по ходу встречи, головой кивнул так, что мяч, ударившись в дальнюю штангу, затрепыхался в сетке ворот.

Этот гол так и остался единственным в матче и позволил «Юве» закончить первый круг со стопроцентным результатом. «Зенит» мог бы подняться на второе место в случае сенсационной победы «Мальме» над «Челси», но ее не случилось. Команда Семака пока третья.