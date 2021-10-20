«Спартак» проиграл «Лестеру», выигрывая в два мяча

Московский «Спартак» здорово начал встречу третьего тура Лиги Европы против английского «Лестера», поведя со счетом 2:0, но затем пропустил четыре подряд мяча от Патсона Дака, сумел ответить еще одним своим голом, но все же потерпел поражение. «Газета.Ru» рассказывает о драматичном противостоянии в Москве.

«Спартак» — «Лестер» — 3:4

К игре третьего тура групповой стадии Лиги Европы московский «Спартак» подошел с четырехматчевой беспроигрышной серией, насчитывавшей уже почти месяц. Руй Витория даже не стал менять стартовый состав с героически спасенного матча последнего тура против «Динамо» (2:2). Только удаленного в матче против «Наполи» Максимилиано Кофрие вынужденно заменил Николай Рассказов.

«Лестер», в выходные хлопнувший «Манчестер Юнайтед» (4:2), но в Лиге Европы имевший только одно очко после двух игр, все равно вышел в смешанном составе. Несколько человек не полетели в Москву, а Джейми Варди остался на скамейке запасных.

Тем не менее именно англичане сразу же бросились вперед, уже на первой минуте заработали угловой и создали после него хороший момент, пусть и из офсайда. Спартаковцы в дебюте не прессинговали высоко, а впереди расставились с Александром Соболевым и Джорданом Ларссоном в качестве форвардов и Зелимханом Бакаевым под ними.

На пятой минуте Айртон после классного перевода Бакаева сместился в центр, примеряясь, и зарядил издали с правой — плотно, но неточно.

«Спартак» вроде как прибрал инициативу, и позиционная атака с красивыми перепасовками в итоге привела к дальнему удару Ларссона. А сам выстрел — к первому угловому красно-белых, пусть он и закончился фолом в атаке.

На 10-й минуте опасную атаку провел «Лестер», и Патсон Дака оказался в отличной позиции на входе в штрафную. Последовал удар без помех, но в створ форвард не попал.

А вот ответ «Спартака» оказался убийственным. Бакаев и Ларссон в быстрой атаке доставили мяч Соболеву налево в штрафную. Александр убрал под себя и отпасовал Бакаеву. Удар Зелимхана был заблокирован, но мяч вернулся к полузащитнику, и он снова отдал Соболеву.

Ну а форвард нашел момент для неожиданного выстрела, и к тому же рикошет от спины Бубакари Сумаре дезориентировал вратаря Каспера Шмейхеля — мяч вонзился в ближний угол.

«Лестер» не просто не раскис, а побежал мгновенно отвечать и чуть было не забил в двух ситуациях подряд, но сначала плотный удар одной рукой потащил в прыжке Александр Максименко, а затем Джонни Эвансу не удалось после подачи углового внести мяч в ворота с трех метров. А вскоре был еще один угловой с ударом Чаглара Сеюнджю головой, но тоже мимо створа.

Спартаковцы пытались отвечать быстрыми выпадами, но до ворот они не доходили. Это был отрезок мощного давления гостей. На 16-й минуте Максименко потащил мощнейший дальний удар Юри Тилеманса, а Джеймс Мэддисон на добивании пробил выше перекладины.

Постепенно давление англичан стало не таким серьезным и оглушающим. Заслуга в этом принадлежала в том числе и спартаковцам. Подопечные Витории бежали в атаку при любом удобном случае, причем много обыгрывались в касание низом, и у них это получалось. Особенно хороши были цеплявшийся за все мячи Соболев и вышедший на игру с запредельным настроем и успевавший вообще везде Бакаев.

Но на 44-й минуте солировали не они. Виктор Мозес обокрал на правом фланге атаки завозившегося с мячом после передачи Сеюнджю, прорвался к штрафной и идеально покатил в центр мимо ног двух защитников на Ларссона.

Швед, до этой встречи не набравший ни одного очка по системе «гол + пас» в сезоне, четко поставил ногу, и у Шмейхеля не было шансов — 2:0.

Правда, «Лестер», как и на первый мяч, ответил своей быстрой атакой, в то время как хозяева потеряли концентрацию. Патсон Дака выскочил один на один и пробил мимо Максименко — 2:1. Так что «гол в раздевалку» забили не хозяева, а гости.

Степень важности этого матча для «Лестера» показывает история из концовки первой половины. Тилеманс прямо перед вторым мячом красно-белых попросил замену из-за какого-то повреждения, но тайм доиграл, а потом вышел и на вторую половину встречи как ни в чем не бывало.

Бельгиец и начал в итоге стремительную атаку «Лестера» уже на третьей минуте следующего тайма, закончившуюся ударом того же Даки уже в пустые ворота. VAR проверял гол на возможный офсайд, но все оказалось чисто — 2:2.

Красно-белые рванули в атаку и придавили гостей к их штрафной, но на 54-й минуте «лисы» убежали в контратаку, причем оказались три в три. У Тилеманса было очень много свободного пространства, и он легко пасом вразрез вывел Даку один на один, а тот оформил хет-трик — 2:3.

При счете 2:3, пока спартаковцы периодически проводили неплохие, но не слишком опасные атаки, а соперник отвечал тем же, восстановившийся как раз к матчу Квинси Промес разминался в соответствующей зоне и с надеждой посматривал в сторону тренерской скамейки в ожидании сигнала переодеваться.

А тем временем Брендан Роджерс на 65-й минуте убрал-таки заметно захромавшего Тилеманса, выпустив Хамху Чоудури.

В итоге Промес заменил потрудившегося Бакаева, а чуть раньше Михаил Игнатов вступил в игру вместо Романа Зобнина.

Чем ближе был конец матча, тем сильнее становилось давление красно-белых, а «Лестер» не гнушался простыми выносами куда подальше. Близок к голевому моменту был оказавшийся в чужой штрафной Самюэль Жиго, но Сеюнджю его все же чуточку опередил.

А на 78-й минуте после очередного перспективного прострела Айртона, так и не приведшего в итоге к удару, «Лестер» убежал в очередную контратаку, которую шикарно разогнал Сумаре. На ударной позиции оказался все тот же Дака, который после точной передачи реализовал и этот выход один на один — 2:4.

Но хоронить красно-белых еще было рано. Даже при таком счете и таком развитии событий они не опустили рук. И на 85-й минуте хозяевам удалась шикарная атака. До того вроде бы не особо попавший в игру Промес классно придержал мяч перед чужой штрафной, обыграв оппонента на паузе, отдал направо рванувшему в штрафную Мозесу, а тот зрячей передачей в центр вратарской сделал голевой пас на Соболева. Форвард, вытянув ногу в прыжке, вновь сократил отставание до минимума — 3:4.

На последние минуты — в том числе четыре добавленные — Жиго, как и в матче с «Динамо», перебрался на позицию центрфорварда и был активен. Но гости смогли на опыте засушить игру этим дождливым вечером и все-таки увезли из Москвы важнейшие три очка, обойдя «Спартак» в таблице группы.

Теперь положение в группе С Лиги Европы выглядит так:

1. «Легия» — 6 очков

2. «Лестер» — 4 очка

3. «Спартак» — 3 очка

4. «Наполи» — 1 очко

«Легия» и «Наполи» еще не сыграли свой матч третьего тура и имеют шансы вскоре набрать очки.