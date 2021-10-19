Тарасов жестко ответил Федору Емельяненко, который призвал запретить фрик-бои

Знаменитый российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко высказался за полный запрет так называемых фрик-боев, потребовав вмешательства прокуратуры Российской Федерации и Союза ММА России. Известный блогер и боец ММА Артем Тарасов заявил «Газете.Ru», что сам Федор Емельяненко был «одним из основоположников фрик-боев», и выразил недоумение тем, как бой Никиты Джикурды и Виталия Милонова может «разлагать общество».

Федор Емельяненко призвал запретить в России фрик-бои, в которых участвуют известные и, как правило, скандальные личности, не имеющие отношения к миру ММА и вообще к спорту.

«Сейчас делают шоу, привлекают внимание не два профессионала, а непонятно кто. Здесь необходимо наводить порядок. Законодательно. Федерации должны включаться, запрещать такие бои. Через прокуратуру это должно работать, — заявил Емельяненко агентству ТАСС.

— Союз ММА России должен как-то реагировать. Когда я возглавлял Союз, мы включались и общались с руководством разных лиг, требовали, чтобы не ставили соперников даже разного уровня. Такого, как сейчас, не было. Это форменное безобразие».

Слова Емельяненко вызваны нашумевшим поединком депутата Госдумы Виталия Милонова и актера Никиты Джигурды. Они провели бой по правилам бокса в начале октября в рамках промоушена «Наше дело». Бой нигде не показывался, но, по сообщениям СМИ, победу в нем одержал 60-летний актер. На отдельных видео поединка заметно, что Джигурда буквально избивает не сопротивляющегося Милонова.

Сам Федор Емельяненко, кстати, должен вскоре, 23 октября, провести в Москве поединок с американцем Тимоти Джонсоном в рамках вечера боев Bellator 269. Последний император не единственный, кому не нравятся фрик-бои. Недавно на эту тему высказывался и нынешний президент Союза смешанных единоборств России Радмир Габдуллин.

«Считаю, что фрик-бои и так называемые поп-ММА не развивают, а позорят ММА, привносят неправильные ценности в наш вид спорта. Это нежелательный опыт, и мы в Союзе ММА России не поддерживаем начинания, которые в прямом смысле дискредитируют наш вид спорта», — приводит слова функционера «РБК-Спорт».

Руководитель организации заявил, что бои, которые не входят в Единый календарный план (ЕКП), не должны называться ММА и считаться спортивным событием. Габдуллин отметил, что реклама букмекеров на турнирах поп-MMA противоречит российским законам.

«Со своей стороны, мы будем призывать прокуратуру и ФАС обратить на это внимание. Уважающие закон букмекеры по закону не имеют права размещать свою эмблему и принимать ставки на такие события», — подчеркнул президент Союза ММА России.

«Как бой депутата может разлагать общество?»

А вот сам выходящий в октагон блогер Артем Тарасов категорически не согласился с такой позицией.

«Ох уж эти нынешние чиновники! Им лишь бы только что-то сболтнуть, но по факту ничего хорошего не сделать для спорта. Чем плохи фрик-бои? Чем был плох тот же бой Виталия Милонова против Никиты Джигурды? Люди подрались на потеху публике, а для себя они вышли как мужики, у них были эмоции, — рассказал Тарасов «Газете.Ru».

— Народ получил эстетическое удовольствие. Но люди, для которых, как во времена СССР, все нельзя, на этом зациклены. И Федор Емельяненко — тоже. Почему нельзя? Ой, это якобы разлагает общество. Как бой депутата Милонова может разлагать общество?

Если вспоминать бои Федора Емельяненко, их тоже можно назвать фриковыми — например, когда он, метр восемьдесят с кепкой, дрался с корейцем ростом два с половиной метра. В принципе, бои организации Pride FC были самыми жесткими и максимально направленными на фриковость. И Федор Емельяненко был одним из основоположников этого движения. И сегодня, когда он говорит, что надо эти бои запретить, что он понимает под фрик-боями?

Выходят два парня, более-менее подготовленные — подрались по правилам, по регламенту. Что в этом плохого? Что, мы будем инвалидам запрещать по улицам передвигаться? Мол, я здоровый человек, мне неприятно на них смотреть. Это же просто ущемляет чужие интересы. Вот я боец-инвалид, у меня чего-то нет.

Или я Абдурозик, небольшого возраста — ну хочется мне в этом поучаствовать! Почему мне должны это запрещать? Я целыми днями готовлюсь в залах, тренируюсь. И тут какой-то Федор Емельяненко — хороший боец, да. Но он не был в моей шкуре. Знаете, есть хороший пример: пока у нас дети не рождаются, мы не понимаем своих родителей. Здесь то же самое: пока он не поживет жизнью маленького человека, то не поймет, насколько фрик-бои могут быть для такого человека смыслом жизни.

Что становится самым популярным и востребованным? Вспомните: запретили Telegram, а сейчас это платформа номер один в России, ей пользуется Дмитрий Песков. И здесь то же самое: запретный плод сладок.

Чем больше будет запретов, тем глубже люди будут уходить в подполье, делать это еще круче. И в итоге все равно с этим придется смириться. Это же не уголовщина, это комьюнити людей, которые устраивают соревнования, которым это все нравится. Они пропагандируют здоровый образ жизни, какие бы ни были бои».