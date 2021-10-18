В Госдуме раскритиковали победу Team Spirit на ЧМ по Dota 2

Российская команда Team Spirit выиграла самый престижный киберспортивный турнир — чемпионат мира по Dota 2 The International. Все игроки заработали по $3,6 млн, а событие вызвало огромный резонанс в обществе: фильм о киберспорте собралась снимать Ксения Собчак, а Василий Уткин сравнил The International с «Игрой в кальмара». Для «Газеты.Ru» победу Team Spirit прокомментировала фигуристка Бетина Попова, рассказавшая, что смотрела весь турнир в прямом эфире и болела за команду с самого начала, а депутат Госдумы Светлана Журова, напротив, заявила, что Dota 2 лишает Россию будущих олимпийских чемпионов в классических видах спорта.

Сенсационный триумф

Ежегодный The International — главное событие в мире киберспорта. Чемпионат мира по Dota 2 проводится с 2011 года. Тогда первый турнир выиграла украинская NaVi, и с тех пор клубы с постсоветского пространства ни разу не брали трофей, хотя регулярно находились в числе фаворитов.

Последний раз в топ-4 команды из России заходили семь лет назад, а перед нынешним The International главным претендентом считалась Virtus.pro, в то время как Team Spririt со своим крайне молодым составом выглядела в лучшем случае «темной лошадкой».

Турнирный путь «спиритов» получился драматичным и даже кинематографичным. Они начали с двух сокрушительных поражений от фаворитов, смогли все-таки пробиться в верхнюю сетку плей-офф, но выпали из нее в нижнюю после поражения в первом же раунде.

И уже без права на ошибку команда, старшему игроку которой 20 лет (единственный, кто уже выступал на The International раньше), буквально вынесла всех со своего пути.

В четвертьфинале Team Spirit разобрались со своими куда более опытными и статусными соотечественниками из Virtus.pro. Дополнительного шарма этому событию придает тот факт, что до того «спириты» потерпели от «медведей» 29 поражений подряд!

Ну а дальше были полуфинал и финал против Team Secret и PSG.LGD соответственно — главных фаворитов турнира, которым Team Spirit к тому же уступили на старте соревнований — еще на первой стадии. В плей-офф же все перевернулось.

Молодая российская команда, будучи андердогом в каждом из противостояний, прошла пять раундов плей-офф подряд и одержала легендарную киберспортивную победу на The International!

«Искренне верила в ребят»

«Я шесть дней смотрела весь турнир. Болела за наших Team Spirit с самого начала, и еще моими фаворитами были Team Secret. Ребята невероятные молодцы, просто нет слов, чтобы передать все эмоции! Не представляю, насколько тяжелым выдался у них этот день, — рассказала «Газете.Ru» знаменитая российская фигуристка Бетина Попова. — Во время третьей карты я сидела на прямом эфире у «Спорт-Экспресса», но на телефоне одновременно с трансляцией соревнований по фигурному катанию шла и трансляция финала International. Очень рада, что смогла посмотреть четвертую карту уже дома на большом экране.

Я искренне верила, что ребята могут выиграть. На таком кураже от серии побед неудивительно, что они стали чемпионами.

Причем они не считались фаворитами в матче с PSG — от них победы никто не ждал, но мы очень верили. Не уверена, что в фигурном катании есть турнир, который можно было бы сравнить с The International. Только если Олимпиада!»

«Снимаю фильм, вы доигрались»

Победа Team Spirit вызвала действительно большой резонанс и взорвала медиаполе.

«Мало на свете вещей, в которых я понимаю меньше, чем в Dota 2, но, видимо, победа в International — серьезное событие. Как иначе назовешь турнир, где за победу получаешь $18 млн? — написал в своем Telegram-канале знаменитый журналист Василий Уткин. — Да, в «Игре в кальмара» давали больше. Но здесь зато все живы (или нет?). С победой».

«Все, я снимаю фильм про киберспорт, вы доигрались», — написала в своем Telegram-канале телеведущая и журналистка Ксения Собчак, которая на своем YouTube-канале «Осторожно: Собчак» на 2,37 млн подписчиков выпускает фильмы-расследования.

Инфоповодом для публикации Собчак стала даже не сама победа «спиритов», а новость о том, что бывший босс команды Virtus.pro Антон «Sneg1» Черепенников выиграл 44 млн рублей на ставке в 1,5 млн на победу Team Spirit в турнире.

Интересно, что при этом на успех своей бывшей команды Черепенников тоже делал ставку, причем в размере 3,5 млн рублей.

Историческое появление в эфире федерального канала

Поздравили «спиритов» с успехом и многие действующие спортсмены и спортивные организации.

«Чемпионы!» — лаконично написал Twitter-аккаунт сборной России по футболу, приложив фотографию всех пятерых игроков состава Team Spirit в игровых майках футбольной национальной команды с итоговым счетом финальной победы над PSG.LGD (3:2). Причем в российской форме оказались и два украинца из команды — Мирослав Mira Колпаков и Илья yatoro Мулярчук.

«Поздравляем, парни! Если будет возможность и время, с удовольствием устроили бы катку с вами! У нас есть любители», — написал Twitter футбольного клуба «Ростов».

«Добро пожаловать в клуб! Чемпионы TI из СНГ!» — не остались в стороне и первые постсоветские чемпионы The International из NaVi.

Welcome to the club@natusvincere @Team__Spirit



CIS TI CHAMPIONS — NAVI (@natusvincere) October 17, 2021

Ну а телеканал НТВ выпустил целый сюжет о триумфе Team Spirit в утреннем эфире программы «Сегодня», что стало первым появлением киберспорта на федеральных эфирных телеканалах в новостных выпусках.

«Теряем олимпийских чемпионов»

Ложку дегтя добавила Светлана Журова — олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы. Она поздравила Team Spirit с победой и внушительными призовыми, но подчеркнула, что выступает за то, чтобы дети занимались больше реальным спортом, а не компьютерными играми.

«Не хочу, чтобы это приобретало массовый характер, потому что победа Team Spirit сейчас станет супербольшой рекламой для детей. Ребята начнут понимать: «Если я буду сидеть и заниматься киберспортом, то добьюсь такого же успеха и получу огромную сумму денег». А мы этот процесс уже не остановим.

Из-за киберспорта мы теряем будущих великих спортсменов, способных стать олимпийскими чемпионами. Очень жаль, но это их право выбора», — цитирует Журову Sport24.