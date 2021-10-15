Адвокат рассказал, какое наказание ждет подозреваемую в убийстве биатлонистку

Трехкратная чемпионка России по ачери-биатлону Мария Корнеева подозревается в убийстве 15-летнего Романа Федулова. Адвокат по уголовным делам Максим Калинов рассказал «Газете.Ru», какое наказание может получить спортсменка и есть ли смягчающие обстоятельства в ее деле.

На данный момент Корнеева находится под стражей, вместе со спортсменкой арестован и ее сожитель — отчим погибшего мальчика Владислав Цикунов.

Подросток пропал 8 октября в поселке Стенькино, а 14 октября его тело обнаружили возле деревни Земенки Рязанского района с признаками насильственной смерти. На теле были обнаружены следы попыток нарисовать ножом оккультный символ.

Цикунов рассказал на первом допросе, что Корнеева должна была ударить ребенка гаечным ключом по голове, а затем вырезать ножом у него на спине пентаграмму, однако в ходе ритуального обряда случайно убила его. Отвечая на вопрос, зачем вообще был затеян подробный ритуал, 52-летний мужчина заявил, что таким странным способом пара надеялась вернуть отношения Цикунова и матери подростка.

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов рассказал «Газете.Ru», сколько лет лишения свободы может получить Корнеева.

«В связи с тем, что потерпевшему мальчику было 15 лет, это будет квалифицироваться как обычное убийство — часть 1 статьи 105 Уголовного кодекса. Наказание от шести до 15 лет заключения. В случае этой женщины будут и смягчающие обстоятельства в связи с тем, что она ранее не привлекалась к уголовной ответственности. Но будут и отягчающие обстоятельства: было совершено преступление в отношении несовершеннолетнего. Если бы ему было 13 лет, то это была бы часть 2 статьи 105 — убийство малолетнего. Наказание тогда было бы совершенно другим — от восьми до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы. На мой взгляд, конечно, женщина будет признана виновной, и суд назначит наказание около 12 лет лишения свободы», — сказал Калинов.

Но есть вероятность того, что 29-летнюю спортсменку ждет не тюрьма, а принудительное лечение.

Несколько лет назад Корнеева вышла замуж, родители подарили ей на свадьбу квартиру в Раменском, где она тренировалась в местной спортивной школе. Прожив с мужем три года, Корнеева неожиданно подала на развод, продала квартиру, бросила спорт и переехала в Рязань, где стала жить с Цикуновым, который давно увлекается оккультными науками.

Калинов убежден, что в отношении Корнеевой будет проведена психиатрическая экспертиза, которая проводится в любом деле об убийстве.

«Скорее всего, в данном случае будет проведена комплексная судебно-психиатрическая экспертиза в институте имени Сербского в связи с тем, что обстоятельства совершения преступления действительно очень странные — связаны с каким-то обрядом и так далее. Если экспертиза установит, что в момент совершения преступления женщина не могла понимать значимость своих действий, то есть у нее имеется какое-то психическое заболевание, которое лишает ее возможности осознавать характер и степень значимости своих действий, то обвинение ей предъявляться не будет.

В суд будет направлено ходатайство о применении в отношении нее принудительных мер медицинского характера. Попросту говоря, судом будет принято решение о направлении этой женщины в психиатрическое лечебное учреждение. Выйдет ли она оттуда когда-нибудь? Наверное, выйдет. Вопрос о времени пребывания там определяется лечебной комиссией», — рассказал адвокат.

Старший тренер сборной России по ачери-биатлону (в нем вместо винтовки используется лук) Владимир Матвеев рассказал, что в команде шокированы новостью.

«Я и все, кто знал Марию, шокированы и отказываемся верить в то, что такое могло произойти. Никогда бы не сказал, что она обладает какой-либо жестокостью. Мы знаем Марию с другой стороны. Трудно сказать, что в голове у человека, мне неизвестно, как она вела себя в быту. Спортсменкой она была хорошей. Была в национальной команде. В последнее время, правда, стало заметно, что у нее появились другие интересы. Мария уже достаточно взрослая девушка. В последнее время она иногда попадала в призы, но все же в сборной России хочется видеть спортсменов, которые горят желанием соревноваться», — приводит слова Матвеева ТАСС.

В администрации школы «Раменское» сообщили сайту mk.ru, что Корнееву отчислили 7 октября из-за неявки на соревнования. И рассказали, что ранее странностей в ее поведении не замечали. В последнее время спортсменка жила в Рязани, но приезжала в Раменское учиться в магистратуре физкультурного института. Также у Марии есть юридическое образование.