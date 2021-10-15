Риццо выиграл Budapest Trophy, Алиев — второй, Самарин — третий

17:51

В концовке Самарин исполнил легкий каскад двойной аксель + двойной тулуп и сольный тройной аксель, после которого резко перевалился на вторую ногу и не смог прицепить к нему еще один прыжок, чтобы сделать каскад. Поскольку это был последний элемент, цеплять каскад было больше не к чему. Теперь Самарин потеряет много баллов.