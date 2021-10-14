Бузова и Губерниев обменялись новыми претензиями

Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев относится к ней с ненавистью еще со времен ее распавшегося брака с футболистом Дмитрием Тарасовым. В ответ спортивный журналист обвинил Бузову во лжи.

Обвинение Бузовой

Конфликт между двумя известными телеведущими, Ольгой Бузовой и Дмитрием Губерниевым, перешел в новую стадию. Бузова в интервью «Комсомольской правде» вновь негативно высказалась в адрес комментатора «Матч ТВ».

Бывшая звезда телешоу «Дом-2» заявила, что Губерниев испытывает к ней ненависть еще со времен, когда она была замужем за Дмитрием Тарасовым, экс-футболистом сборной России, а также «Спартака», «Локомотива» и казанского «Рубина» , ныне выступающим в клубе ФНЛ «Велес».

«Он меня ненавидит с моего брака с бывшим мужем. И когда я ходила на матчи, он всегда нелестно очень отзывался обо мне еще тогда», — рассказала певица.

Кроме того Бузова в интервью вспомнила о своем недавнем появлении на «Матч ТВ» во время чемпионата Европы по футболу, когда она после пикировки с Губерниевым покинула студию прямо по ходу прямого эфира программы «Все на Матч!»

«Дело в том, что меня подставили. Я не знала, что он там будет», — заявила Бузова.

Ответ Губерниева

Губерниев вскоре прокомментировал слова певицы, обвинив ее во лжи.

«Я всегда любил Бузову! Так искренне, так нежно. Собственно говоря, они даже с Тарасовым у меня на эфире были: я наоборот восторгался их любовью и нежностью. Кто она такая, чтобы я ее ненавидел? — рассказал комментатор в интервью Eurostavka.

— Надо просто признать факт, что знаменитая театральная актриса, блистательная певица и очаровательная ведущая Ольга Бузова — простая врушка. И теперь ей с этим жить.

Она врушка. И никто не позволит госпоже Бузовой обижать прекрасных продюсеров канала «Матч ТВ». Это очень профессиональные люди. И, естественно, она знала, куда шла. Или Бузова ожидала увидеть вместо меня на «Матч ТВ» Михалкова, Джеймса Бонда или Джо Байдена?

Поэтому Оленька лишний раз доказала, что она врушка. Я никогда в жизни не писал никаких оскорбительных комментариев про нее, писал только веселые и смешные. Но слова, что я ее всегда ненавидел, это просто какая-то нелепица».

Коньяк раздора

Летний эфир на спортивном телеканале во время чемпионата Европы по футболу действительно вышел скандальным, и многие осудили Губерниева за резкие выпады в отношении приглашенной гостьи.

В частности, ведущий программы спрашивал Бузову, перестала ли она употреблять коньяк по утрам, что и вывело певицу из равновесия.

Интересно, что недавно ушедший с «Матч ТВ» и подписавший контракт с Первым каналом комментатор Денис Казанский одной из причин своего конфликта назвал политику спортивного телеканала, из-за которой происходят подобные истории.

«Я вел программу «Все на Матч!», и с каждым выпуском она становилась менее спортивной. Право канала – выбирать линию развития. А мое право – выбирать, жить с этим или нет, — рассказал Казанский Sport24.

— Мне сложно представить, что, люди, которые пришли на канал из-за Ольги Бузовой, будут смотреть РПЛ и АПЛ. Мне было очень обидно, что эфир с ней стал самым ярким во время Евро-2020».

Впрочем, в недавней программе «Вечерний Ургант» на Первом канале, где Бузова также была гостем эфира, она уже смеялась над той ситуацией вместе с Иваном Ургантом, предложившем ей в шутку «выпить коньячку».

Сама Бузова недавно высказалась и по поводу бывшего супруга, заявив, что Тарасов ловит волну популярности за счет ее фамилии.

«К счастью для своей нервной системы, я давно не слежу за его жизнью, хотя всегда очень долго переживаю расставания, потому что эта любовь – часть меня. Что я могу сказать? Во-первых, мне очень обидно за его жену, что Дима до сих пор меня помнит, смотрит мои фотографии, использует их. А во-вторых, знаете, нужно быть, а не казаться, — рассказала певица «Антенне».

— Мой бывший муж, который говорил, что одна из причин развода в том, что я часто сидела в Instagram, сейчас, насколько понимаю, стал блогером.

Я совершенно прекрасно отношусь к этой профессии, в век интернета это уникальная возможность заработать. Но я никогда не говорила, что социальные сети не имеют для меня никакого значения, всегда была честной».

Бузова напомнила, что у нее более 23 миллионов подписчиков в Instagram, и все эти люди для нее важны, так как давно следят за жизнью звезды.