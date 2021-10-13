На турнире Masters в Индиан-Уэллсе Даниил Медведев проиграл Григору Димитрову

22:30

Ранее спортсмены встречались между собой четыре раза, счет по матчам 3:1 в пользу Медведева. Россиянин на пять лет моложе (25 против 30), на десять сантиметров выше (198 против 188) и посеян на турнире под первым номером. Димитров — под 23-м. На кону — выход в четвертьфинал.