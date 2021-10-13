На турнире Masters в Индиан-Уэллсе Даниил Медведев проиграл Григору Димитрову

Все. Очередная ошибка Даниила — гейм, сет, матч. 6:4, 4:6, 3:6 — итоговый счет матча. Что произошло с Медведевым в середине второго сета, после того как он вел 4:1 — остается только гадать. Сеяный в Индиан-Уэлсе под первым номером россиянин покидает турнир.
Тройной матчбол у Димитрова. Сначала ошибся сам Медведев, а затем шикарно атаковал болгарин. 40:0.
Так, пока неплохо идет. Пара розыгрышей у Даниила были хорошими и у него двойной брейк-поинт. 15:40.
Ошибка на кроссе и 15:40. Ракетка летит в корт, предупреждение от судьи. Ну все это мы уже видели и знаем.
Момент пиковый. Даниилу надо брать свою подачу и чужую. Но непонятно, как он сможет вернуться в игру. Не травма ли у него?
Под ноль Димитров выносит Медведева в первом гейме третьего сета. 0:1. У Дани если все хорошо, то хорошо. А если что-то не получается, то не получается вообще ничего. Главное, чтобы камеру не бил.
Вот вроде все хорошо и правильно сделал Даниил, вышел к сетке, но укоротил мяч прямо в нее. 4:6 во втором сете и 1:1 по партиям. Не спим, нас ждет продолжение.
15:15 на подаче Медведева. Причем начал Даниил с двойной на подаче. На сет принимает Димитров, иначе и не скажешь.
Исправляется Даня. Красиво раскладывает мяч по линиям, Димитров пытается ответить обводящим слева по линии, но попадает в сетку. 15:30.
Ловит кураж болгарин. Начинается гейм красивым ударом Даниила, но затем ошибается он трижды. Заставляет его Димитров. 40:15.
Казалось, что ужа сдался Димитров, но нет. Ошибка Медведева, а затем шикарный прием болгарина. 0:30.
Теперь надо спокойно доводить до победы. Впрочем, нет ощущения, что Медведев очень сильно напрягается.
Медведев на чужой подаче проиграл два мяча, но затем у него получился хороший кросс и Димитров ответил в сетку. 30:15.
Снова первый гейм на подаче Димитрова упорный. 40:40. В одном из розыгрышей случилась затяжная перестрелка на задней линии (36 ударов!) и закончилась ошибкой Димитрова с бэкхенда.
Под ноль забирает этот гейм Медведев! Сет! 6:4 россиянин побеждает в первой партии, в первом же гейме он взял чужую подачу и затем уверенно довел дело до победы.
Сначала Медведев подставился под мощный кросс справа, а затем ошибся Даниил при атаке. Гейм. 3:2.
Медведев быстро восстанавливает равновесие. Сначала эйс, а затем отличный выход к сетке. 30:30.
Не сказать пока, что у кого-то идет первая подача, но сейчас Григор подает мощно, Медведев с трудом принимает и болгарин уверенно доигрывает. 40:15.
Роскошным переводом с бэкхенда навылет играет россиянин! Отличный мяч и счет становится 2:0! Нормальная заявка!
Даниил пытается цепляться, очень долгий розыгрыш мяча был, но Димитров оказался упорнее. 30:0.
Рууд сравнял счет во втором сете — 3:3. Так что, не ранее чем через полчаса начнется матч Медведева..
Начало матча запланировано на Стадионе номер 1 после игры Диего Шварцмана с Каспером Руудом, но там все продолжается. Шварцман выиграл первый сет 6:3 и ведет во втором 3:2, так что ждем.
Ранее спортсмены встречались между собой четыре раза, счет по матчам 3:1 в пользу Медведева. Россиянин на пять лет моложе (25 против 30), на десять сантиметров выше (198 против 188) и посеян на турнире под первым номером. Димитров — под 23-м. На кону — выход в четвертьфинал.