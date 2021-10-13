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Спорт

Сам все испортил: Медведев неожиданно проиграл Димитрову

На турнире Masters в Индиан-Уэллсе Даниил Медведев проиграл Григору Димитрову

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Теннисист Даниил Медведев на US Open

Теннисист Даниил Медведев на US Open

Reuters
В четвертом круге престижного теннисного турнира из серии Masters в Индиан-Уэллсе играли вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев и болгарин Григор Димитров. Россиянин выиграл первый сет и вел 4:1 во втором, но умудрился проиграть этот матч. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
01:34

А наша трансляция на этом завершена. Спокойной ночи!

01:32

Все. Очередная ошибка Даниила — гейм, сет, матч. 6:4, 4:6, 3:6 — итоговый счет матча. Что произошло с Медведевым в середине второго сета, после того как он вел 4:1 — остается только гадать. Сеяный в Индиан-Уэлсе под первым номером россиянин покидает турнир.

01:31

Тройной матчбол у Димитрова. Сначала ошибся сам Медведев, а затем шикарно атаковал болгарин. 40:0.

01:30

Димитров повел 15:0, хорошо он разыграл свою атаку.

01:28

И снова ошибка на приеме у болгарина! 3:5! И снова Димитров будет подавать на матч.

01:27

40:30 впереди Даниил! Не принял его вторую подачу!

01:27

Димитров хорошо сыграл у сетки, но затем у Медведева получилась хорошая подача. 15:15.

01:25

Как думаете, спасет этот матч Медведев?

01:24

Приятно, что Даниил немного уперся. Берет он чужую подачу — 2:5.

01:23

Так, пока неплохо идет. Пара розыгрышей у Даниила были хорошими и у него двойной брейк-поинт. 15:40.

01:21

В сетку на приеме играет Медведев — 15:0.

01:20

Еще одна двойная. 1:5. Димитров будет подавать на матч.

01:19

Ошибка на кроссе и 15:40. Ракетка летит в корт, предупреждение от судьи. Ну все это мы уже видели и знаем.

01:18

Ошибка. Двойная на подаче. 0:30.

01:17

Момент пиковый. Даниилу надо брать свою подачу и чужую. Но непонятно, как он сможет вернуться в игру. Не травма ли у него?

01:15

Доводит до победы этой гейм Димитров. 1:4.

01:14

Но уже 30:15 в пользу болгарина. Ничего особенного он вроде и не делает, но результат есть.

01:13

Ошибается Димитров по длине. 0:15.

01:12

Эйс! Берет свою подачу россиянин — 1:3.

01:12

Отлично играет Димитров справа по линии! 40:30!

01:11

На своей подаче что-то получается у Дани. И подачи кое-как идут. Хотя и не без ошибок. 40:15.

01:08

Медведев проиграл восьмой гейм подряд. Что это?

01:07

Не зацепился. 0:3 в третьем сете и совершенно ужасно играет Медведев сейчас.

01:06

Так. Ну вот хоть что-то. 40:30, отличная свеча прошла у Дани. Зацепиться?

01:04

Неудачная попытка сделать кросс от Медведева. 15:0.

01:03

Проигрывает свою подачу Медведев, заканчивая гейм двойной ошибкой. 0:2.

01:02

Какая муха, интересно, его укусила? Все же хорошо было.

01:01

И тут же две ошибки подряд у Даниила при атаке. 15:30.

01:00

В аут играет Димитров, не подстроился толком под мяч. 15:0.

00:59

Под ноль Димитров выносит Медведева в первом гейме третьего сета. 0:1. У Дани если все хорошо, то хорошо. А если что-то не получается, то не получается вообще ничего. Главное, чтобы камеру не бил.

00:53

Вот вроде все хорошо и правильно сделал Даниил, вышел к сетке, но укоротил мяч прямо в нее. 4:6 во втором сете и 1:1 по партиям. Не спим, нас ждет продолжение.

00:52

Ошибка до длине от Медведева, а затем он играет в сетку. 30:40. Сетбол у Димитрова.

00:50

В сетку попадает Димитров, пытался он укоротить мяч под сетку. 30:15.

00:49

15:15 на подаче Медведева. Причем начал Даниил с двойной на подаче. На сет принимает Димитров, иначе и не скажешь.

00:48

Поменял россиянин ракетку, посмотрим, насколько это поможет.

00:48

Рассыпался Даниил просто, вообще ничего у него не получается.

00:47

Ошибка Даниила. Затем хорошая подача Григора. И еще одна. Гейм. 4:5.

00:46

Медведев укоротил слишком мягко, а Димитров сыграл четко. 15:0.

00:45

В сетку играет Медведевв — гейм. 4:4. Вот так неожиданно все перевернулось.

00:44

Обводит Димитров соперника ударом слева по линии. Брейк-пойнт.

00:43

Не принимает Димитров. 30:30.

00:43

Исправляется Даня. Красиво раскладывает мяч по линиям, Димитров пытается ответить обводящим слева по линии, но попадает в сетку. 15:30.

00:42

Атакует Димитров справа по линии — не успевает Медведев. 0:30.

00:42

Ошибается Даниил. 0:15. Разладилась у него игра.

00:40

Очень легко Даниил отдал два гейма в ситуации, когда, казалось бы, уже все решено в матче.

00:38

Перестрелка с задней линии заканчивается победой Димитрова. 4:3. Собраться надо Даниилу.

00:38

Ловит кураж болгарин. Начинается гейм красивым ударом Даниила, но затем ошибается он трижды. Заставляет его Димитров. 40:15.

00:36

И тут же двойная ошибка. Гейм. 4:2.

00:35

Свеча под заднюю линию от Медведева — очень красиво! 15:40!

00:34

Погонял болгарин по корту соперника и заставил того ошибиться. 0:40 и тройной брейк-поинт.

00:33

Казалось, что ужа сдался Димитров, но нет. Ошибка Медведева, а затем шикарный прием болгарина. 0:30.

00:32

Теперь надо спокойно доводить до победы. Впрочем, нет ощущения, что Медведев очень сильно напрягается.

00:29

Отлично погонял по корту соперника Даниил и заставил того ошибиться! Гейм! 4:1!

00:28

В сетку с бекхэнда играет болгарин. Меньше.

00:28

И еще ошибка Димитрова! 40:40!

00:27

И тут же болгарин ошибается. 40:30.

00:26

Хороший укороченный удар под сетку проходит у Димитрова. 40:15.

00:25

Медведев на чужой подаче проиграл два мяча, но затем у него получился хороший кросс и Димитров ответил в сетку. 30:15.

00:24

В сетку играет болгарин! Гейм! 3:1 в пользу Медведева во втором сете!

00:23

Перестрелка с задней линии осталась за Медведевым. 40:30.

00:22

Принял подачу в сетку Димитров. 30:30.

00:22

Пытался Даниил обвести соперника, но в тот достал мяч и сыграл с лета! 15:30.

00:21

Обменялись. Сначала красивая атака Димитров, затем мощная подача Медведева. 15:15.

00:20

И еще одна двойная. Под ноль Медведев взял чужую подачу! 2:1!

00:19

И тут же сыпется на своей подаче Григор. Сетка, двойная на подаче, еще сетка. 0:40.

00:17

И прекрасным форхендом в заднюю линию Димиьров завершает этот гейм. Обратный брейк. 1:1.

00:16

Пошел Димитров к сетке и получил обводящий удар. 30:40.

00:15

С лета атаковал Медведев, но Димитров ответил отличным обводящим! 15:40.

00:15

Красивая атака от Димитрова! Выполнил он полусвечу, с которой Даниил пробил в аут. 15:30.

00:14

Хорошо подает Даниил — не смог принять Димитров. 15:15. 4:1 по эйсам в пользу Медведева.

00:13

Ошибается по длине россиянин. 0:15.

00:11

Снова брейк в первом гейме делает Медведев! В аут сыграл Димитров. 1:0!

00:09

Неудачно играет у сетки Димитров. Меньше!

00:08

Снова первый гейм на подаче Димитрова упорный. 40:40. В одном из розыгрышей случилась затяжная перестрелка на задней линии (36 ударов!) и закончилась ошибкой Димитрова с бэкхенда.

00:03

Под ноль забирает этот гейм Медведев! Сет! 6:4 россиянин побеждает в первой партии, в первом же гейме он взял чужую подачу и затем уверенно довел дело до победы.

00:02

Сначала Даниил хорошо подает, а затем Димитров с бекхэнда играет в сетку. 30:0.

23:59

Гейм. По длине Ошибается Медведев — 5:4.

23:59

Хорошая атака Димитрова с лета. Больше.

23:58

Сначала Димитров хорошо подает, а затем Медведев принимает навылет! Ровно!

23:57

Сначала ошибка по длине, а затем удар в стеку с бекхэнда. 40:40.

23:56

В сетку с бекхэнда играет Димитров! 15:40! Два сетбола у россиянина!

23:55

Хорошо подал Григор, Даниил не справился. 15:30.

23:54

Ошибки Димитрова по длине, а затем двойная на подаче. 0:30.

23:53

Гейм! Сначала не принял подачу Димитров, а затем сыграл в аут! 5:3!

23:52

Россиянин хорошо закрутил в угол мяч на кроссе — Димитров ответил в аут. 30:15.

23:51

Тонко пытался сыграть Димитров, бил справа по линии, но сетка. 15:15.

23:51

В аут играет Медведев. 0:15.

23:49

Хорошая атака Григора, Даниил не смог ничем ответить. 4:3.

23:48

В аут бьет Димитров. 40:30.

23:48

А теперь Медведев играет с форхенда в сетку. 40:15.

23:47

Начинает свой гейм двумя удачными розыгрышами Димитров, но затем играет в сетку. 30:15.

23:46

Ошибся Медведев, но Димитров ответил тем же — гейм! 4:2!

23:46

И еще отличная подача от россиянина, Димитров принимает в сетку. 40:15.

23:45

Эйс от Даниила! 30:15!

23:45

Не принимает подачу Димитров. 15:15.

23:44

Трос помогает Димитрову, после отскока от него болгарин смог мощно проатаковать. 0:15.

23:41

Сначала Медведев подставился под мощный кросс справа, а затем ошибся Даниил при атаке. Гейм. 3:2.

23:40

Справа по линии пробивал болгарин, но попал в аут. 30:30.

23:40

А теперь Димитров с форхенда играет в стеку. 30:15.

23:39

Ошибка на форхенде у Даниила. 30:0.

23:38

В сетку играет Медведев. 15:0.

23:38

Пошла подача! Раз хорошо подал, а затем и вовсе эйс! Гейм! 3:1!

23:37

Мощно атакует с форхенда россиянин! 40:40!

23:37

Срывается мяч с ракетки у Даниила. 30:40.

23:36

Медведев быстро восстанавливает равновесие. Сначала эйс, а затем отличный выход к сетке. 30:30.

23:35

Идет к сетке Димитров и четко играет кроссом. 0:30.

23:35

Хорошим обводящим ударом Димитрова заканчивается первый розыгрыш на подаче Медведева. 0:15.

23:33

Гейм. Уверенно на своей подаче действовал Димитров. 2:1.

23:32

Не сказать пока, что у кого-то идет первая подача, но сейчас Григор подает мощно, Медведев с трудом принимает и болгарин уверенно доигрывает. 40:15.

23:29

Роскошным переводом с бэкхенда навылет играет россиянин! Отличный мяч и счет становится 2:0! Нормальная заявка!

23:28

А теперь Димитров отправляет мяч в сетку после хорошего удара россиянина. 40:30.

23:27

Хорошо пробил Димитров, А Медведев ответил в сетку. 30:30.

23:26

И Димитров теперь сражается на подаче россиянина. 30:15.

23:24

Сначала в коридор играет Димитров, затем в сетку! Гейм! 1:0 в пользу Медведева!

23:23

Подача навылет прошла у Григора, но Даниил ответил отличным обводящим ударом! Ровно!

23:22

Вышел к сетке Медведев, технично укоротил, а затем спокойно пробил навылет! 40:40!

23:21

Ошибается россиянин с удара с задней линии. 40:30.

23:21

Сначала в аут сыграл Григор, а затем в сетку. 30:30. Хорошо начинает Медведев.

23:20

Даниил пытается цепляться, очень долгий розыгрыш мяча был, но Димитров оказался упорнее. 30:0.

23:18

Димитров первым подает.

23:15

Разминаются игроки, пара минут до начала матча.

22:55

Все, Шварцман одолел Рууда в двух сетах, так что скоро начинаем.

22:40

Рууд сравнял счет во втором сете — 3:3. Так что, не ранее чем через полчаса начнется матч Медведева..

22:35

Начало матча запланировано на Стадионе номер 1 после игры Диего Шварцмана с Каспером Руудом, но там все продолжается. Шварцман выиграл первый сет 6:3 и ведет во втором 3:2, так что ждем.

22:30

Ранее спортсмены встречались между собой четыре раза, счет по матчам 3:1 в пользу Медведева. Россиянин на пять лет моложе (25 против 30), на десять сантиметров выше (198 против 188) и посеян на турнире под первым номером. Димитров — под 23-м. На кону — выход в четвертьфинал.

22:16

Матч начнется примерно в 22:30 по московскому времени.

22:15

Добрый вечер, уважаемые любители тенниса! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию матча четвертого круга турнира из серии Masters в Индиан-Уэллсе, в котором сыграют россиянин Даниил Медведев и болгарин Григор Димитров.

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