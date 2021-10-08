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Спорт

Плохая игра, отличный результат: автогол принес победу России

Россия обыграла Словакию в отборе на чемпионат мира в Катаре

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Evgenia Novozhenina/Reuters
Автогол Милана Шкриньяра принес сборной России третью подряд победу под руководством Валерия Карпина в отборочном турнире к чемпионату мира — 2022 в Катаре. «Газета.Ru» рассказывает, как проходил матч на «Казань-Арене».

Россия — Словакия — 1:0

К важнейшему отборочному матчу к чемпионату мира — 2022 против Словакии сборная России подошла в тревожном состоянии. Слишком много потерь было перед игрой. Не смогли сыграть и очевидно ключевые игроки вроде Александра Головина. Важную роль могли сыграть Илья Самошников, Роман Зобнин и набравший отличную форму Денис Глушаков, но все они выбыли из-за травм, как и еще пять других потенциальных сборников. Плюс ко всему Марио Фернандес официально закончил выступления за национальную команду, а Артем Дзюба отказался от вызова на сбор, поскольку якобы не набрал хорошую форму.

Валерий Карпин, правда, не унывал, вызывал все новых футболистов из-за новых повреждений и готовил к игре тех, кто есть. Турнирное положение у сборной России вполне рабочее, уж точно лучше словацкого, да и у гостей были свои проблемы с составом.

Штефан Таркович тоже не смог рассчитывать на нескольких важных игроков, самыми заметными из которых стали основной голкипер Мартин Дубравка и экс-полузащитник «Зенита» Роберт Мак, который забил победный мяч в игре первого круга в Братиславе (1:2). Тот матч, кстати, до сих пор остается единственным поражением России в этом отборочном цикле.

В итоге Карпин выставил интересный состав. Кто еще недавно мог представить себе такую линию обороны (слева направо): Сергей Терехов, Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Алексей Сутормин? В полузащите сочетание Дмитрия Баринова с впервые выведшем сборную с капитанской повязкой Далером Кузяевым и Александролм Ерохиным выглядело оптимальным, ну а по краям от Федора Смолова в атаке расположились юный Арсен Захарян и Зелимхан Бакаев, как раз один из довызванных игроков.

Бросалось в глаза отсутствие в стартовом составе совсем закисшего на скамейке запасных «Аталанты» Алексея Миранчука.

И отдельно нужно отметить первое появление при новом тренерском штабе в воротах сборной Матвея Сафонова из «Краснодара». Забегая вперед, он и стал одним из героев матча.

Игра началась бодро, без раскачки. Соперники не собирались ничего разведывать, а сразу же обменялись атаками.

На девятой минуте первый неплохой выстрел от штрафной удался Смолову, но вратарь английского «Фулхэма» Марек Родак достаточно спокойно перевел мяч через перекладину.

Первый настоящий ответ словаков случился на 21-й минуте, когда Марек Гамшик неприятно подал с левого полуфланга штрафной, и мяч вылетел в центр вратарской после рикошета. Сафонов был начеку и накрыл снаряд.

Через пару минут Иван Шранц бил с рикошетом после углового, что тоже получилось опасно. К этому моменту гости владели мячом 64% времени.

Правда, практически сразу случилась классная контратака сборной России с большим количеством участников. А уже перед штрафной все разыграли Бакаев, Терехов и Захарян, и прострел последнего неожиданно в автогол превратил Милан Шкриньяр, пытавшийся прервать передачу в подкате.

Так уж повелось, что звездный защитник миланского «Интера» в этом цикле открывает счет в матчах словацкой сборной с Россией. Вот только в Братиславе он с углового поразил российские ворота.

Пропустив, подопечные Тарковича стали давить позиционно. В эти несколько минут было тревожно, но после 30-й пошла игра атака на атаку без центра поля. Стало весело. И все же такое продлилось совсем недолго, и последний отрезок первого тайма, хотя испанский арбитр Матеу Лаос ничего не добавил, получился очень долгим — так словаки давили.

На 36-й минуте после подачи Роберт Боженик выиграл воздух в глубине российской штрафной и скинул мяч, а набежавший Шранц ударом внешней стороной стопы с лета с шести метров просто простил нашу команду, не попав в створ.

Сборная России продолжала неплохо прессинговать, заставляя соперника ошибаться в передачах на своей половине поля. Ерохин накрыл пас на Петера Пекарика и отдал Смолову, который моментально плотно приложился издали — выше ворот.

На 40-й при выходе из обороны Лаос не увидел блокировки в действиях словака против Захаряна, и вскоре на ударной позиции оказался Лукаш Гараслин. Классный мощный дальний удар по дуге почти с линии штрафной вылетел из скопления игроков, но Сафонов в красивейшем прыжке одной рукой перевел через перекладину.

На 43-й снова зацепились гости за мяч в российской штрафной. Ондрей Дуда подработал себе под удар несколькими касаниями и опасно пробил низом в дальний угол, но чуточку не попал.

В итоге свисток на перерыв принес российским болельщикам облегчение. К концу первой половины встречи владение гостей мячом достигло уже не совсем приличных 73%.

Несмотря на перевес в счете, Валерий Карпин явно не удовлетворился игрой своей команды в первом тайме и в перерыве сделал две замены. Вместо Захаряна и Смолова в игру вступили Даниил Фомин и Антон Заболотный.

Кроме того, Баринов опустился в тройку защитников, причем чуть ли не впервые стал играть центральным в ней.

Сама же игра поменялась не слишком: словаки давили позиционно и нагнетали очень прилично, сборная России использовала любую возможность для контратак и прессинга на чужой половине поля.

На исходе десяти минут игры хозяева смогли провести опасную атаку, и набежавший Терехов после передачи Сутормина не попал в упор в уже пустые ворота. Правда, сочинец все равно оказался в офсайде.

Ответ словаков был страшным. Гараслин пронесся с мячом по левому флангу, на входе в штрафную легко перепрыгнул покатившегося Дивеева, вышел на убойную позицию и хлестко стрельнул — выросший на пути мяча Джикия перевел через перекладину. Но и после углового и рикошетов на нем мяч едва не юркнул под дальнюю штангу ворот Сафонова.

В середине тайма Карпин вернул Баринова в опорную зону, где он был необходим, а в центр обороны выпустил Дмитрия Чистякова, заменив Ерохина.

Время шло. Словакия давила. Но российские футболисты оборонялись достаточно спокойно. Карпин убрал набегавшегося Бакаева и выпустил Рифата Жемалетдинова, проводящего отличный сезон.

И вдруг на 76-й минуте на ровном месте возник голевой момент. Марек Гамшек вырезал из глубины с левого полуфланга передачу в штрафную на Шранца. Мяч не должен был дойти, но пытавшийся прервать передачу Джикия, махнул мимо мяча, словно Андрей Семенов против Бельгии...

Шранц оказался с мячом прямо перед воротами, и несмотря на помехи от Чистякова, мощно пробил — бросившийся навстречу Сафонов отразил ногами, а отскочивший к штанге перед пустым створом мяч на угловой вынес подоспевший Дивеев.

На 84-й минуте россияне убежали в потенциально опасную контратаку, но в финальной трети поля несколько раз сыграли максимально невнятно, и все закончилось желтой карточкой Баринову за срыв атаки.

Это особенно важно и примечательно, так как Дмитрий висел на «горчичниках» и теперь пропустит поединок против Словении на выезде, не менее важный.

Словакия все больше раскрывалась, а российские футболисты продолжали бегать в контратаки и прессинговать. И гостям такой футбол был некомфортен, поскольку они потратили очень много сил.

Напряжение висело в воздухе до самого конца, но счет так и остался без изменений. Как сохранился статус-кво и в борьбе с Хорватией за первое место, поскольку «шашечные» выиграли на Кипре (3:0). А вот словаки отстали уже на семь баллов.

Словения, с которой играть 11 октября в гостях, разгромила Мальту, но по-прежнему имеет в активе на шесть очков меньше, чем Россия.

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