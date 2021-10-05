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«Никаких прорывов за 14 лет»: в РПЛ сменился президент

Хачатурянц сменил Прядкина на посту главы РПЛ

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Сергей Прядкин

Сергей Прядкин

РИА Новости
Сергей Прядкин, занимавший должность президента Российской премьер-лиги с 2007 года, ушел в отставку со своего поста. Исполняющим обязанности главы РПЛ назначен Ашот Хачатурянц, который покинет ради этой должности кресло главы судейского комитета. Доверие новому президенту выразили все 16 клубов лиги.

Прядкин уходит

Сергей Прядкин, возглавлявший Российскую премьер-лигу с 2007 года, больше не будет руководить элитным дивизионом отечественного футбола.

Слухи о возможном уходе функционера за время его правления возникали не единожды. Неоднократно сообщалось, что им недовольны клубы РПЛ, но всякий раз вотума недоверия удавалось избегать, а на выборах его переизбирали президентом фактически единогласно.

На этот раз слухи об уходе Прядкина с поста появились на фоне сложных переговоров о продаже прав на трансляции матчей РПЛ. О том, что Прядкин, отказавшийся принять условия «Матч ТВ», вынужден будет уйти со своего поста, еще неделю назад сообщил журналист Сергей Егоров.

4 октября журналист РБК Грант Гетадарян написал, что Прядкин объявит о своей отставке во вторник. В итоге так и произошло. Вотума недоверия не случилось и в этот раз, так как президент РПЛ сам подал в отставку.

Хотя инсайдеры заставляют сомневаться в ее абсолютной добровольности: в СМИ появилась информация, что Прядкин получит в качестве компенсации за расторжение договора 12 млн рублей — зарплату за два следующих года.

Хачатурянц на смену

Все время, пока шли разговоры о возможной отставке Прядкина, журналисты предполагали, что он уступит свое место кому-то из функционеров клубов РПЛ. Среди кандидатов назывались Рустем Сайманов из «Рубина», Роман Бабаев из ЦСКА, Дмитрий Пивоваров из «Динамо» и Шамиль Газизов из «Уфы».

При этом тот же Сергей Егоров писал, что в конечном счете управление лигой будет передано Ашоту Хачатурянцу, который еще перед прошлым сезоном возглавил судейский комитет РФС и убедил участников чемпионата работой в своей компетентности.

В итоге Хачатурянц примет лигу уже сейчас, правда, с приставкой «исполняющий обязанности». Полноценные выборы главы РПЛ состоятся 22 октября.

Предполагается, что альтернатив Хачтурянцу на них не будет, тем более что он, по информации инсайдера Ивана Карпова, который и сообщил о «золотом парашюте» для Прядкина, отказался от зарплаты как раз на два ближайших года и будет трудиться фактически бесплатно.

Доверие клубов

Сам Хачатурянц уже прокомментировал свое назначение, подчеркнув, что предшественник покинул пост по собственному желанию.

«Все 16 клубов выразили мне доверие и проголосовали за то, чтобы я выполнял обязанности президента Премьер-лиги. Сергей Геннадьевич Прядкин сам подал в отставку. Никакого недоверия. Почему подал? На этой части заседания меня не было», — цитирует пока еще остающегося на посту главы судейского комитета РФС функционера «Спорт-Экспресс».

Интересно, что именно в этот день стало известно, что тендера за права на трансляции РПЛ, который анонсировал Прядкин, все-таки не будет.

«Матч ТВ» значительно увеличил свое предложение, и Премьер-лига его приняла. Если раньше холдинг платил за реализацию медиаправ 1,7 млрд рублей в год, то теперь он заплатит 28,6 млрд рублей за четыре года.

Первые два сезона РПЛ будет получать по 6,6 млрд, а за два следующих заработает по 7,7 млрд. При этом ранее сообщалось, что сервис Okko Sport готовит предложение в размере 6 млрд рублей за сезон, будет отдавать главные матчи на центральные эфирные телеканалы, а также транслировать все игры турнира в среднем качестве с интершумом бесплатно на сайте «Чемпионат.com».

«Тендера не будет. Правильно ли это? На этот вопрос ответит руководитель группы, который переводил переговоры. Конкурс как таковой не был объявлен. Не были определены условия конкурса, — отметил Хачатурянц.

— «Матч ТВ», значительно улучшив предложение, согласовал основные условия этого соглашения. Считаю это правильным. Вы представляете себе ситуация административного давления на все 16 клубов? Я не представляю».

«Прядкин был на посту слишком долго»

Для «Газеты.Ru» перестановку во главе Российской премьер-лиги прокомментировал бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко.

«На должности главы судейского комитета Хачатурянц показал себя как борец со всяким негативом, поэтому в лиге, скорее всего, тоже будет стараться наводить максимальный порядок. Прядкин находился на своем посту слишком долго — 14 лет, и никаких особых прорывов при нем не было. Все клубы хотят какого-либо движения вперед, какого-то развития. В связи с этим и было принято решение о смене руководителя РПЛ, — считает Червиченко.

— Думаю, что при Хачатурянце будет сделан упор на создание продукта, контент Премьер-лиги будет более продаваемым, клубы смогут увеличить свои доходы.

На него надеются в плане отстаивания интересов клубов. Сейчас опять Роспотребнадзор начал свои шаманские танцы с запретами, и в то время, как практически вся Европа, у которой ситуация с ковидом ничуть не лучше, чем у нас, ослабляет запреты для фанатов, а Англия допускает 100% зрителей на трибуны, над нами нависает угроза запретной гильотины. Все надеются, что Хачатурянц каким-то образом сможет защищать клубы».

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