В «Спартаке» проверяют информацию об избиении двух болельщиков в Грозном

Во время матча в Грозном между местным «Ахматом» и московским «Спартаком» сотрудники полка Кадырова, по сообщениями различных СМИ, избили под трибунами дубинками двух болельщиков красно-белых. В инциденте разбираются сотрудники обоих клубов, а также директор по безопасности РПЛ. Оба пострадавших болельщика уже отпущены.

В Грозном во время матча десятого тура Российской премьер-лиги между местным «Ахматом» и московским «Спартаком» два болельщика гостевой команды были избиты дубинками сотрудниками полка Кадырова.

Инцидент случился в подтрибунном помещении стадиона в столице Чеченской республики, о чем сообщил журналист Вячеслав Короткин в своем Telegram-канале, а также каналы «Выездные заметки» и «Мутко против», приложив видео.

На выложенном отрезке видно большое скопление сотрудников полка, расположившихся, предположительно, вокруг лежащих болельщиков. Некоторые из них делают движения дубинками, которые можно принять за удары.

А уже через несколько секунд за кадром раздается требование не снимать, после чего кто-то, вероятно, бьет по руке оператора, камера уходит вниз, и на этом видео заканчивается.

Московский «Спартак» уже сделал заявление через своего пресс-атташе Дмитрия Зеленова, сообщив, что проводит проверку данного инцидента, общаясь с сотрудниками «Ахмата» на стадионе.

«Выясняем обстоятельства того, что произошло. Наши сотрудники сейчас в подтрибунке, собираем всю информацию, общаемся с принимающей стороной. На матче присутствует директор по безопасности РПЛ, надеемся, это ускорит процесс», — цитирует Зеленова «Спорт-Экспресс».

Чуть позже Telegram-канал «Выездные заметки», который и опубликовал первым видео инцидента, сообщил, что задержанным болельщикам «Спартака» в данный момент ничего не угрожает.

«Один из них был отпущен к концу матча, другой находится под опекой сотрудников клуба, — говорится в записи канала.

— Дать оценку действиям силовиков вы сможете и без меня, здесь ничего принципиально нового. А вот к красно-белым обратиться считают не лишним: мужики, не употребляйте. Не надо».

Что касается причин инцидента, то информация с разных сторон поступает противоречивая. Принимающая сторона сообщила, что болельщик «Спартака», находясь в состоянии опьянения в туалете, выкрикивал оскорбления на национальной почве в адрес местных болельщиков.

В то же время поклонники красно-белых утверждают, что причиной стало курение в туалете на стадионе, формально запрещенное правилами эксплуатации сооружения. Однако, стюарды арены в Грозном якобы разрешили курить именно в туалете, запретив делать это на трибунах и в подтрибунном помещении.

«Спартак» в матче против «Ахмата» впервые под руководством Руя Витории одержал третью победу подряд. Ранее красно-белые в девятом туре Российской премьер-лиги переиграли «Уфу» (2:0), а затем одолели в Неаполе во втором туре групповой стадии Лиги Европы лидера итальянской Серии А «Наполи» (3:2).

В поединке в Грозном все решил точный удар Александра Соболева после выхода один на один, а во втором тайме возможность удвоить перевес столичной команды упустил не забивший пенальти Зелимхан Бакаев.

Благодаря этой победе «Спартак» занимает в турнирной таблице Премьер-лиги седьмое место с 16 баллами. Отставание от лидирующего и проигравшего в этом туре санкт-петербургского «Зенита» составляет семь очков. При этом занимающее вторую строчку московское «Динамо» впереди только на три балла. Именно с бело-голубыми команда Витории сыграет после перерыва на матчи сборных.

«Ахмат» с 12 очками идет на одиннадцатом месте, всего на три балла опережая коллективы, расположенные в зоне стыковых матчей за выживание в РПЛ.