Защитник «Урала» Адамов вызван в сборную России

Вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович и игрок сборной России Алексей Ионов (справа) в матче 4-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 между сборными России и Хорватии на стадионе «Лужники» в Москве, 1 сентября 2021 года

Перед важнейшими играми сборной России в отборе к ЧМ-2022 сразу несколько футболистов основного состава получили травмы. Валерию Карпину в предстоящих отборочных матчах чемпионата мира 2022 года точно не поможет Алексей Ионов, а участие Дениса Глушакова, Александра Головина и Илья Самошникова находится под вопросом. Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев в беседе с «Газетой.Ru» призвал отказаться от попытки обобщить все травмы игроков сборной и не нашел в них никакой тенденции.

Первым игроком, выбывшим из списка вызванных Валерием Карпиным на сборы в Новогорск, стал полузащитник «Краснодара» Алексей Ионов. Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила, что игрок не успел восстановиться после травмы, из-за которой ему пришлось пропустить игру десятого тура чемпионата России против московского ЦСКА.

Напомним, что 8 октября в рамках квалификации к мундиалю-2022 сборная России в Казани сыграет со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией.

Также находится под вопросом участие полузащитника «Химок» Дениса Глушакова в матчах за сборную России против Словакии и Словении. Об этом сообщил депутат Госдумы Роман Терюшков.

«Сейчас еще идет обследование, полноценные результаты ждем к вечеру. К матчу с «Ахматом» он, думаю, восстановится. А относительно сборной пока все под вопросом, там уже врачи национальной команды будут решать», — сказал Терюшков «Спорт-Экспрессу».

Еще одна потеря случилась 2 октября — в игре «Рубин» — «Нижний Новгород» защитник казанской команды Илья Самошников по ходу первого тайма покинул поле с помощью врачей после того, как ему на голеностоп по время фланговой подачи наступил Алексей Козлов.

В качестве замены Самошникова Валерий Карпин выбрал защитника екатеринбургского «Урала» Арсена Адамова.

«Мы следили за этим молодым игроком, а сейчас появилась возможность поближе познакомиться с ним», — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Адамов принял участие в десяти матчах, в которых не отметился результативными действиями.

В воскресенье тревожные новости пришли из Монако, где набравший великолепную форму Александр Головин покинул поле из-за травмы в матче девятого тура чемпионата Франции против «Бордо».

25-летний хавбек перед тем, как получить повреждение, успел записать на свой счет гол и результативную передачу. На данный момент не ясно, насколько серьезна травма Головина, как и то, сможет ли он приехать в Новогорск на сбор национальной команды.

Бывший главный тренер московского «Динамо» и самарских «Крыльев Советов» Андрей Кобелев считает, что большое количество травм у игроков, вызванных в расположение сборной, никак не связано между собой.

«Не знаю, как получил травму Глушаков, но я видел, как травмировался Самошников – в борьбе. Какие вообще можно параллели проводить между травмами? Если бы, условно, были две-три травмы задней поверхности бедра, тогда можно было бы говорить о какой-то тенденции. А здесь все травмы разные.

Самошников получил повреждение в борьбе после того, как попытался препятствовать подаче с фланга. Поэтому я бы вообще не говорил ни о каких тенденциях.

Дело в том, что сейчас мы видим, как футбол стал намного быстрее и намного резче, очень много борьбы и вверху, и внизу, постоянно единоборства – особенно, в нашем чемпионате, потому что много потерь мяча. И травмы – неизбежная часть футбола. И пытаться найти в этих травмах систему, конечно, не имеет смысла», — заявил Кобелев.

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отметил, что теперь тренерскому штабу национальной сборной придется серьезно подумать над тем, кто сможет заменить выбывших игроков.

«У нас сейчас и так дефицит футболистов для формирования сборной команды. Возможная потеря трех из них — серьезная головоломка для тренерского штаба. Ионов и Сапожников же были игроками стартового состава. Это может стать серьезной потерей для нас. Никаких сомнений нет, что их можно заменить.

К счастью или нет, у нас в команде нет футболиста, которого нельзя заменить. У нас состав примерно равный. Это не трагедия, а просто усложнение задачи успешного выступления», — приводит слова эксперта «СЭ».

Экс-полузащитник столичного «Спартака» и сборной России Александр Самедов назвал ситуацию с травмами очень тяжелой.

«Не знаю, повлияет ли это как-то на результат отсутствие этих игроков. Любая потеря — это очень плохо. Но опять же, для того и вызывается такое большое количество футболистов, чтобы было кем заменить», — сказал Самедов в беседе с «СЭ».