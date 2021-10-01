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Олимпиада 2020

«Наденьте маски, раздолбаи»: сборную России сняли с рейса

Тихонов раскритиковал российских борцов за несоблюдение антиковидных правил

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Российский борец Муса Евлоев с золотой олимпийской медалью Токио-2020

Российский борец Муса Евлоев с золотой олимпийской медалью Токио-2020

Reuters
Российские борцы не смогли в запланированное время прибыть к месту проведения чемпионата мира — из-за нарушения правил по борьбе с коронавирусом команда была снята с рейса в Осло, вследствие чего спортсменам пришлось провести ночь в аэропорту Амстердама. Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в беседе с «Газетой.Ru» обвинил российских борцов в разгильдяйстве и призвал всех соблюдать правила, установленные для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Чемпионат мира по вольной борьбе начнется в Осло 2 октября, но первые новости, связанные с российскими спортсменами, пришли на день раньше — национальную команду сняли с авиарейса в аэропорту Амстердама.

По информации Мetaratings, российских борцов не пустили на борт самолета из-за снятых медицинских масок.

Хронологию событий рассказал главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев.

«Полицейские сообщили, чтобы половина наших спортсменов просто вышла. В чем проблема и чего они хотят, они не объяснили. Мы даже их не понимали. Среди нас был журналист, который понимал. Нам сказали дать паспорта. Ребята дали, их вывели, я тоже вышел к ним. После этого нам начали объяснять, что якобы была приспущена маска, из-за этого просят выйти.

Инцидент произошел на ровном месте, без повода. Все местные были без масок вообще. А нам такие требования предъявили, и мы были вынуждены подчиниться, потому что мы законопослушные люди.

Что нам оставалось делать? Мы остались там. После взяли новые билеты и только что приземлились в аэропорту Осло», — приводит слова наставника «Матч ТВ».

Отметим, что в списке участников чемпионата мира присутствуют двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев, бронзовый призер ОИ-2020 Артур Найфонов, а также действующий чемпион Европы Абасгаджи Магомедов.

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что был осведомлен о сложившейся ситуации.

«Я уже сутки нахожусь в Осло, у нас в федерации большое совещание. Знаю, что те, кто были сняты с самолета, утром вылетают в Осло. Об этом знаю со слов главного тренера», — приводит слова президента ФСБР «Матч ТВ».

Олимпийская чемпионка 2006 Светлана Журова в беседе со «Спорт-Экспрессом» выразила недовольство поведением российской делегации.

«Здесь не нужно психовать и возмущаться. Будем честны, даже в России не каждый человек носит маску. Есть правила, в Европе они очень жесткие. Мы заранее знаем эти правила и должны их соблюдать. Политики здесь никакой нет.

В чем проблема — надеть маску и полететь? Тем более ты спортсмен и летишь на соревнования. Ты первым должен соблюдать все антиковидные правила. Они созданы для вашей же безопасности!

Иначе это просто безалаберность», — подытожила Журова.

Инцидент в аэропорту Амстердама может сыграть с российским борцами злую шутку. Прежде чем команда отправилась в Норвегию на другом рейсе спортсменам вместе с главным тренером пришлось заночевать прямо на сидениях в зале ожидания.

Все это время рядом со сборной находился журналист Вячеслав Абдусаламов, записавший после случившегося небольшое интервью с тренером.

«Это определенно заказ, но непонятно чей. По-моему, это заказ наших оппонентов. Чем хуже условия нам создают, тем больше мы крепчаем. Мы будем бороться еще лучше и разочаруем наших соперников», — заявил наставник национальной команды Дзамболат Тедеев.

На произошедшее отреагировал четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов, обвинивший спортсменов в несоблюдении установленных правил.

«Скажу так: все из-за нашего разгильдяйства. Положено надеть маски – наденьте! Сами не нарушайте, не давайте повода.

Нас не любят из-за того, что у нас больше двух тысяч допинговых нарушений. Наденьте маски, раздолбаи, не нарушайте – и никто не придерется. Отсутствие дисциплины, порядочности, патриотизма нет. Положено – наденьте маску», — заявил Тихонов.

Прославленный биатлонист отметил, что российский спортсмены сами дают повод высказываться о себе в негативном ключе.

«Мы привыкли показывать пальцем, но сами нарушаем. Кто-то устраивал серьезный разбор, в Госдуме разбирался с теми, кто не может принять закон о допинге? Так о чем мы можем говорить? Мы просто раздолбаи.

Если хоть одна маска не была надета, наши уже были виноваты. Должны были с улыбкой прийти и все сделать как надо, как представители бывшей великой спортивной державы», — заключил Тихонов в комментарии «Газете.Ru».

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