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«От перестановки мест в сборной сумма не изменится»

Жамнов сменил Брагина на посту главного тренера сборной России по хоккею

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»
Федерация хоккея России (ФХР) прервала затянувшую паузу с вопросом о новом главном тренере национальной команды, назначив на этот пост Алексея Жамнова, который ранее входил в тренерский штаб сборной на Олимпиаде в Пхенчхане. Валерий Брагин, уступивший пост главного тренера, останется в команде в качестве тренера-консультанта. Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников и экс-наставник сборной России Владимир Плющев в беседе с «Газетой.Ru» назвали сильные стороны Жамнова и порассуждали о перспективах национальной команды на Играх в Пекине.

История с назначением нового главного тренера хоккейной сборной России тянулась с прошлой недели. Сначала президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк анонсировал возвращение Олега Знарка в штаб национальной команды, и в СМИ решили, что именно ему предстоит везти сборную в феврале 2022 года в Пекин.

Однако впоследствии Третьяк опроверг информацию о назначении Знарка на пост главного тренера, а утром 28 сентября на официальном сайте ФХР был выпущен пресс-релиз о том, что на предстоящей Олимпиаде руководить сборной России будет Алексей Жамнов.

В качестве игрока Жамнов выступал за московское «Динамо» и чеховский «Витязь», а также за команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхоукс», «Филадельфия Флайерз» и «Бостон Брюинз».

На счету бывшего форварда сборной победа на Олимпиаде 1992 года в Альбервиле, серебряная награда Игр-1998 в Нагано и бронза Игр-2002 в Солт-Лейк-Сити.

После завершения спортивной карьеры Жамнов с конца сентября 2006 года до 30 ноября 2012 года работал генеральным менеджером «Витязя» (Чехов), затем с 1 декабря 2012 года до мая 2015 года занимал аналогичную должность в мытищинском «Атланте».

После расформирования подмосковного клуба Жамнов стал первым вице-президентом и генеральным менеджером московского «Спартака». В 2021 году он покинул пост, став руководителем академии красно-белых.

Владислав Третьяк объяснил назначение специалиста тем, что на Играх 2022 года запланировано участие хоккеистов из североамериканских лиг.

«Решение рекомендовать ФХР заключить контракт с Жамновым в качестве главного тренера сборной России было продиктовано, в частности, участием в Олимпийских играх хоккеистов Национальной хоккейной лиги. При этом важно отметить, что пока официального решения об участии НХЛ еще нет. Как известно, оно будет до 10 января», — приводит слова Третьяка официальный сайт ФХР.

Стоит отметить, что Олег Знарок, как и возглавлявший национальную команду до этого дня Валерий Брагин, вошли в обновленный штаб сборной в качестве консультантов.

Сам Жамнов заявил, что на данный момент окончательный список его помощников не утвержден, и что его команда будет биться на Олимпиаде только за победу.

«Задача у сборной России на любом турнире может быть только одна – это не участие, а только победа. Что касается помощников, то сейчас я должен предоставить список кандидатов в тренерский штаб, 12 октября пройдет еще одно коллегиальное совещание, где этот список должен быть утвержден. С этой даты начнем полноценную подготовку к Играм», — цитирует Жамнова РИА «Новости».

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в комментарии «Газете.Ru» заявил, что с приходом нового главного тренера принципы игры сборной не претерпят никаких изменений.

«Это хорошая кандидатура. Единственное, чего я не могу понять — почему все так меняется? Почему ФХР так долго принимает решения? По сути, весь штаб остался прежним, произошла только смена ролей. В нем нет только одного человека — Харийса Витолиньша. Я думаю, что в данной ситуации от перестановки мест сумма не изменится.

Коммуникабельность Жамнова известна — он умеет со всеми находить общий язык, так что я думаю, что все будет нормально. Ничего сверхъестественного не случилось», — отметил специалист.

Эксперт считает, что тренерский тандем Жамнов-Брагин-Знарок способен принести России второе золото Олимпийских игр подряд.

«Возвращение Знарка — это успех. Он человек опытный; знает, что такое Олимпийские игры; знает, как их выигрывать. Опыт работы у Брагина и Знарка в сборной есть — Брагин тренировал молодежную команду, Знарок работал с первой сборной. Жамнов работал со Знарком как в сборной, так и в московском «Спартаке», так что они уже давно знают друг друга. Большой разницы в том, как теперь называются их должности, нет.

Ожидания от Олимпиады? Все то же самое, ждем только победы», — заявил Кожевников.

Экс-тренер сборной России Владимир Плющев считает, что смена тренера произошла из-за решения Валерия Брагина сконцентрироваться на работе в петербургском СКА.

«Особенных эмоций назначение Жамнова не вызвало. Я думаю, что Брагин, видимо, сам обратился с такой просьбой. Это по-мужски. У него не все складывается в СКА. Видимо, физическая нагрузка сказывается: тянуть и сборную, и клуб тяжело. Тем более в олимпийский год.

СКА — это не проходной клуб. Он у всех на виду, на верху турнирной таблицы. А олимпийская сборная — это олимпийская сборная, она собирается раз в четыре года, и надо отдавать ей себя полностью.

Нельзя работать в сборной в свободное от основной работы время. Должна быть система подготовки, система работы. А для этого нужно заниматься делами сборной 24 часа в сутки. Я так работал в свое время», — сказал Плющев.

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