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Спорт

«Утяшеву нельзя ставить на одну доску с Кабаевой»

Слуцкая встала на сторону Кабаевой в конфликте с Утяшевой

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Фигуристка Ирина Слуцкая в роли Герды выступает на закрытом премьерном показе шоу «Снежный король» режиссера Алексея Голубева во Дворце спорта «Лужники» в Москве, 2014 год

Фигуристка Ирина Слуцкая в роли Герды выступает на закрытом премьерном показе шоу «Снежный король» режиссера Алексея Голубева во Дворце спорта «Лужники» в Москве, 2014 год

Александр Вильф/РИА Новости
Бронзовая призерка Олимпиады в фигурном катании Ирина Слуцкая встала на сторону Алины Кабаевой в споре с экс-чемпионкой Европы по художественной гимнастике Ляйсан Утяшевой. Спортсменки разошлись во взглядах на судейство турнира по художественной гимнастике на Играх-2020, в котором российские спортсменки впервые за 25 лет остались без золотых наград. По мнению Слуцкой, Утяшеву нельзя ставить на один уровень с Кабаевой по спортивным достижениям. Пятикратная чемпионка мира Яна Батыршина в беседе с «Газетой.Ru» оценила конфликт известных спортсменок и результаты Олимпийских игр в Токио.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая высказалась о споре олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой и двукратной победительницы первенств Европы в том же виде спорта Ляйсан Утяшевой.

«Мы с вами не знаем о личных отношениях Ляйсан Утяшевой и Алины Кабаевой. Это нас не касается. И дело вообще не в этом, — написала Слуцкая. —

Начнем с того, что Ляйсан, в отличие от Алины, никогда не была суперзвездой в художественной гимнастике. Ее высшее достижение – чемпионка мира в командном зачете. На Олимпийские игры она даже не отобралась и никогда в них не участвовала.

А в многоборье она вообще никогда не была ни чемпионкой России, ни чемпионкой Европы, ни чемпионкой мира. Поэтому на одну доску почета с Кабаевой ее уже точно нельзя повесить. Это разные «весовые категории».

Бывшая фигуристка отметила, что звание заслуженного мастера спорта Утяшевой «подарила» глава Федерации художественной гимнастики России (ФХГР) Ирина Винер-Усманова.

«И исходя из этой реальности, надо было бы вести себя прилично. И не бояться встать на защиту своей семьи, своей страны. «И дело не в грусти из-за поражения россиянок», а в возмущении из-за несправедливости и тревоги за сохранение духа олимпийского движения», — добавила фигуристка.

Напомним, что заочный конфликт между Утяшевой и Кабаевой разгорелся после финала индивидуального многоборья на Олимпийских играх в Токио, где победу одержала израильтянка Линой Ашрам.

Ляйсан Утяшева осталась довольна выступлением победительницы.

«Ни в коем случае не хочу умалять заслуг Линой Ашрам. Феноменальное умение собраться в самый ответственный момент — вот твой конек. Впервые в истории вырвала победу для своей страны, не дрогнула», — написала Утяшева.

Стоит отметить, что гимнастка также выразила поддержку россиянкам Дине и Арине Авериным, занявшим по итогам турнира второе и четвертое место.

«Очень обидно за Дину, которая не допустила ни одной критической ошибки. Девочки мои, я хочу, чтобы вы услышали: мы вас очень любим! Главное, не вешать нос. У вас все только начинается! Мы свое еще возьмем!» — подытожила телеведущая.

Однако этот комментарий не понравился чемпионке Олимпийских игр 2004 года Алине Кабаевой, которая обвинила Утяшеву в отсутствии необходимой компетенции для оценки произошедшей в Токио ситуации.

«Хотелось бы отметить, что Утяшева никогда в своей спортивной карьере не приносила своей стране золотых медалей в личном многоборье. Ни на уровне европейского первенства, ни на чемпионате мира, ни тем более на Олимпийских играх.

Не лишним будет отметить, что в многоборье она не была даже чемпионкой России. Поэтому комментировать позорное и несправедливое судейство в отношении нашей спортсменки на Олимпийских играх в Токио и лишение ее золотой медали она ни имеет никакого права», — цитирует Кабаеву «Спорт-Экспресс».

Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина в комментарии «Газете.Ru» заявила, что у Кабаевой и Утяшевой есть право на мнение, однако сама она — сторонница версии о несправедливом судействе в Токио.

«Я уважаю каждую из них. Сейчас Ира Слуцкая решила высказаться – ее право, как и Ляйсан и Алина имели право на свои слова. Я не вмешиваюсь в этот процесс.

Я не непосредственный участник всего этого, но я горой за российскую гимнастику, и когда мое мнение спрашивают, я отвечаю. Здесь я не хочу судить, кто прав, кто виноват, и когда надо было говорить, а когда не надо.

Мне тоже ставят в упрек, что я продолжаю говорить на эту тему, хотя прошло почти два месяца после Олимпиады; что продолжаю настаивать на необходимости российской стороне отстоять своих спортсменок. Призывают забыть – дело сделано, Олимпиада прошла и никак ситуацию не изменишь.

Я искренне считаю, что Дина Аверина победила на Олимпиаде, и если Россия борется за своих спортсменок, то я буду всегда поддерживать решения отстаивать интересы наших атлетов – неважно, гимнасток или кого-то еще.

Некоторые люди этим недовольны, считают, что пора об этом забыть и думают, что я привлекаю интерес к своей персоне, ловлю хайп», — заявила Батыршина.

Также экс-спортсменка отметила, что споры между российской и израильской стороной не утихнут еще долго.

«Как только появляется информационный повод, я отвечаю журналистам и это сразу появляется в СМИ, мне сразу начинают писать. Я ведь сама не поднимаю темы: меня спрашивают – я отвечаю. И потом меня упрекают.

А кто-то наоборот призывает не забывать про гимнасток, тем более совсем скоро чемпионат мира. Поэтому эти разговоры не утихают и не утихнут, пока не будет четкого ответа. Либо наша сторона скажет, что сделано все возможное, либо другая сторона извинится и признает, что была неправа.

Это не значит, что те же самые спортсмены, которые продолжают это обсуждать, зарабатывают себе имя и напоминают о себе – нет. Все мы болеем за российский спорт», — заключила гимнастка.

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