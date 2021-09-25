15-й этап Формулы-1 Гран-при России выиграл Льюис Хэмилтон

14:51

Льюис Хэмилтон стартует с четвертой позиции. Пока англичанин проигрывает Максу Ферстаппену в общем зачете, но не очень много. А до конца еще достаточно гонок, чтобы отыграться. Ферстаппен стартует с последней линии, у него штраф за столкновение тс Хэмилтоном в прошлой гонке..