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Спорт

Эпичная развязка в Сочи: Хэмилтон одержал сотую победу в карьере

15-й этап Формулы-1 Гран-при России выиграл Льюис Хэмилтон

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Антон Ваганов/Reuters
В Сочи проходила гонка 15-го этапа «Формулы-1» Гран-при России. Свою сотую карьеру в карьере одержал Льюис Хэмилтон, второе место занял Макс Ферстаппен. Россиянин Никита Мазепин стал последним из финишировавших. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
16:45

А наша трансляция на этом завершена! Спасибо, что были с нами. Хорошего дня!

16:44

В Кубке конструкторов «Мерседес» укрепил лидерство — 397,5 очка. Вторым идет «Ред Булл» с 364,5 очками.

16:42

Хэмилтон обошел Ферстаппена в общем зачете, теперь у британца плюс два балла.

16:40

Норрис подошел и пожал руку Хэмилтону во время победного интервью. Трогательно.

16:37

Четвертое место занял Риккардо, пятым стал Боттас, Алонсо приехал шестым, а Норрис всего лишь седьмой. На восьмой позиции Райкконен, Перес и Расселл стали девятым и десятым.

16:36

Вторым финиширует Макс Ферстаппен, третье место у Карлоса Сайнса!

16:34

Льюис Хэмилтон выиграл сотую гонку в карьере!

16:33

Ферстаппен второй! Стартовав с последней линии! Невероятно! А Сайнс возвращается на третье место!

16:32

Норрис поехал на пит-стоп и возвращается на трассу только седьмым. Полный провал у британца. Упустил он если не победу, поскольку Хэмилтон был рядом, но подиум точно.

16:30

Хэмилтон уверенно едет к своей победе, а Норрис пока держится вторым, запас есть.

16:29

Хэмилтон отыгрывает кучу времени за несколько кругов и догонят Норриса! Тот ошибся. Рискнул, но проиграл.

16:27

Норрис, Перес, Алонсо и Леклер не заезжали пока менять резину. А дождь усиливается. Три с половиной круга до финиша!

16:26

Хэмилтон едет в боксы!

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Юрий Кочетков/Reuters
16:26

Ферстаппен, Сайнс и Риккардо едут в боксы.

16:24

Кто-то начинает заезжать в боксы, но лидеры не рискуют.

16:23

Перес обходит и Сайнса! Он третий!

16:22

Дождик начинается, пока небольшой, но зрители достают зонты.

16:20

А Перес обходит Риккардо и становится четвертым!

16:19

Леклер за последние несколько кругов совершил пять обгонов и вышел на восьмое место!

16:18

42-й круг: 1. Норрис, 2. Хэмилтон, 3. Сайнс, 4. Риккардо, 5. Перес, 6. Алонсо, 7. Ферстаппен, 8. Стролл, 9. Леклер, 10. Расселл… 19. Мазепин.

16:17

Хэмилтон висит на хвосте у Норриса и скоро будет атаковать британца. Меньше секунды разрыв.

16:15

Вроде как ожидают дождь на последних кругах, тогда вообще будет очень весело.

16:12

Алонсо прошел Ферстаппена, ну а Перес обошел Алонсо. Теперь он попробует атаковать Риккардо.

16:12

Мазепин после схода Шумахера идет последним вообще без вариантов!

16:10

1:37.423 — теперь Норрис ставит рекордный круг! Отрыв от Хэмилтона сохраняется в районе двух секунд!

16:08

1:37.770 — очередной быстрейший круг от Хэмилтона, его отставание от Норриса теперь составляет всего две секунды!

16:07

37-й круг: 1. Норрис, 2. Хэмилтон, 3. Сайнс, 4. Риккардо, 5. Перес, 6. Ферстаппен, 7. Алонсо, 8. Стролл, 9. Расселл, 10. Окон… 19. Мазепин.

16:06

8,9 секунды длился пит-стоп Переса, Серхио выезжает из боксов пятым, позади Норриса, Хэмилтона, Сайнса и Риккардо.

16:05

Перес и Алонсо едут в боксы. Норрис становится лидером, Хэмилтон выходит на второе место. Но Льюис едет быстрее! 3,3 секунды разрыв между ними.

16:04

А Норрис постепенно приближается к Алонсо.

16:02

Хэмилтон штампует лучшие круги гонки и обгоняет Леклера. Теперь Льюис четвертый!

16:00

Технические проблемы у пилота «Хааса» Шумахера, его снимают с трассы. Это первый сход гонки.

15:59

Норрис обходит Леклера и выходит на третье место!

15:56

Первая тройка еще не заезжала в боксы, так что Норрис и Хэмилтон должны будут выйти в лидеры.

15:54

1:38.009 — второй подряд быстрейший круг от Хэмилтона, отставание от Норриса сократилось до семи секунд.

15:51

Норрис на пит-стопе. Быстро. Возвращается он четвертым на трассу, а лидирует сейчас Перес, второй Алонсо, третий — Леклер.

15:50

Норрис начинает терять преимущество, вероятно, скоро он все-таки заедет на пит-стопы. Перес на последних кругах отыграл у лидера пару секунд.

15:48

Хэмилтон возвращается на трассу девятым, Ферстаппен — 12-м.

15:48

Хэмилтон и Ферстаппен идут на пит-стопы. Четко сработали механики.

15:46

Хэмилтон отыграл секунду у Норриса, осталось всего 11.

15:45

1:39.124 — Риккардо на свежих шинах ставит быстрейший круг гонки!

15:44

24-й круг: 1. Норрис, 2. Хэмилтон, 3. Перес, 4. Алонсо, 5. Ферстаппен, 6. Леклер, 7. Феттель, 8. Гасли, 9. Боттас, 10. Сайнс… 19. Мазепин.

15:42

И у Риккардо плохой пит-стоп.

15:40

Норрис наращивает свое преимущество, сейчас он везет почти 13 секунд Риккардо.

15:39

Шумахер заехал в боксы, теперь оба гонщика «Хааса» на двух последних местах.

15:37

Норрис выигрывает 10 секунд у Риккардо, но ему еще заезжать в боксы.

15:36

Третий подряд рекордный круг от Ферстаппена!

15:34

1:40.272 — свой результат улучшает Ферстаппен!

15:33

1:40.295 — Макс Ферстаппен отбирает у Стролла лучший круг.

15:31

Норрис и Риккардо занимают первую и вторую позиции, Хэмилтон — третий. Но они еще не были в боксах.

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Максим Шеметов/Reuters
15:31

А у Сайнса был кошмарный пит-стоп, он откатился сильно вниз.

15:29

1:40.793 — Стролл на свежей резине ставит быстрейший круг гонки.

15:29

Перед Сайнсом Рассел заехал в боксы, сейчас туда поехал Мазепин.

15:28

Начинается череда пит-стопов. И Сайнс едет в боксы.

15:27

А Рассел по-прежнему идет третьим и сдерживает остальных.

15:26

Норрис обходит Сайнса! Вроде бы испанец выигрывал больше секунды, но британец ускорился и обошел соперника.

15:25

Лэнс Стролл первым уходит на пит-стоп.

15:24

Норрис не сумел обогнать Сайнса, тот снова наращивает преимущество.

15:23

11-й круг: 1. Сайнс, 2. Норрис, 3. Расселл, 4. Стролл, 5. Риккардо, 6. Хэмилтон, 7. Перес, 8. Алонсо, 9. Окон, 10. Райкконен… 12. Ферстаппен… 16. Мазепин.

15:22

А Ферстаппен продолжает догонять — он уже 12-й.

15:21

Норрис атакует Сайнса очень активно и был близок к тому, чтобы выйти в лидеры. Но пока Сайнс отбился.

15:18

Норрис догоняет потихоньку Сайнса! Меньше секунды между лидерами!

15:16

А Ферстаппен обходит Гасли и выходит на 13-е место.

15:15

6-й круг: 1. Сайнс, 2. Норрис, 3. Расселл, 4. Стролл, 5. Риккардо, 6. Хэмилтон, 7. Перес, 8. Алонсо, 9. Окон, 10. Райкконен… 14. Ферстаппен… 16. Мазепин.

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Антон Ваганов/Reuters
15:14

Сайнс выигрывает почти две секунды у Норриса, а тот в свою очередь на пять секунд опережает идущего третьим Рассела.

15:14

1:41.396 — новый рекорд гонки от Сайнса. Он пока уверенно лидирует.

15:13

Боттас и Ферстаппен прошли Мазепина, россиянин теперь 16-й.

15:12

1:41.668 — лучший круг гонки у Серхио Переса. Ферстаппен пока лишь 16-й.

15:10

После четырех кругов:

1. Карлос Сайнс-младший

2. Ландо Норрисс +1.432

3. Джордж Расселл +5.295

4. Лэнс Стролл +5.847

5. Даниэль Риккардо.

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Антон Ваганов/Reuters
15:08

Сайнс продолжает лидировать, Норрис второй. А Хэмилтон вышел на шестое место.

15:06

Мазепин со старта прорвался на 12-е место, но затем проиграл Леклеру. На 13-м месте россиянин!

15:05

А Хэмилтон опустился на седьмое место.

15:04

Сайнс выходит из первого поворота лидером! Норрис второй, Расселл третий, далее Стролл, Алонсо и Хэмилтон!

15:04

И вот теперь гонка началась!

15:03

Возвращаются гонщики на стартовую решетку.

15:02

На трассе сухо, температура воздуха — 19 градусов, асфальт прогрелся до 22. Гонщики катают разогревочный круг.

15:01

Поехали!

14:53

Гимна России, как вы понимаете, не звучало, вместо него была традиционная музыка Чайковского.

14:52

На небольшой церемонии открытия гонки, был вот такой номер. Танцующая на рояле балерина.

14:51

Льюис Хэмилтон стартует с четвертой позиции. Пока англичанин проигрывает Максу Ферстаппену в общем зачете, но не очень много. А до конца еще достаточно гонок, чтобы отыграться. Ферстаппен стартует с последней линии, у него штраф за столкновение тс Хэмилтоном в прошлой гонке..

14:50

Гонщики покидают пит-лейн и занимают свои места на стартовой решетке.

14:45

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин не отрицает, что его отец, владелец компании «Уралхим» Дмитрий, может приобрести команду Формулы-1. При этом Никита еще раз подчеркнул, что в нынешней команде он не благодаря влиянию отца.

14:42

Час назад на «Автодроме Сочи» проходил парад гонщиков.

14:40

Погода в Сочи нормальная. Пасмурно, но сухо. Синоптики обещают кратковременные дожди. И команды очень этого опасаются.

14:37

У российского гонщика Никиты Мазепина 15-я стартовая позиция. За ним стартуют Боттас, Леклер и Ферстаппен.

14:35

Гонка стартует в 15:00 по московскому времени.

14:30

Добрый день, уважаемые любители Формулы-1! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию гонки этапа гран-при России.

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